“Una Liga de Expansión dirigida por mí le gana a Jamaica”: el controversial comentario del Chelis contra el rival del Tricolor

José Luis Sánchez Solá ha sido polémico en múltiples ocasiones (Foto: Cuartoscuro)

José Luis Sánchez Solá, mejor conocido como el Chelis, se ha encargado de posicionarse como uno de los personajes más polémicos en el futbol mexicano. El entrenador siempre se ha caracterizado por hacer declaraciones “fuera de lugar”, tanto en sus conferencias de prensa dirigiendo a alguno de sus ex equipos y también enfrente de las pantallas de televisión como analista. Esta vez no decepcionó y generó un controversial comentario en relación al próximo encuentro de México vs Jamaica.

En un álgido debate con sus compañeros durante el programa Futbol Picante, el Chelis “menospreció” a la selección jamaiquina en la previa del encuentro de este jueves en la primera fecha del Hexagonal final de las eliminatorias de la CONCACAF rumbo al Mundial de Qatar 2022. “Hoy, y con todo respeto, una Liga de Expansión y dirigida por mí le gana a Jamaica”, indicó el técnico.

Puebla, Chivas USA, Estudiantes Tecos, Correcaminos, Veracruz y Venados son los equipos por lo que ha pasado Sánchez Solá. Ha tenido varias etapas por el banquillo poblano, club con el que más ha destacado en su trayectoria por la Liga Mx. En el año 2009, el Chelis llevó a los camoteros a las semifinales del futbol mexicano luego de haber conseguido la salvación del descenso.

El Chelis tuvo un paso destacado por el club Puebla durante el año 2009 (Foto: Henry Romero/REUTERS)

Luego de ese torneo Clausura 2009, la carrera del Chelis no volvió a tener los reflectores que consiguió en su paso por la franja. Para muchos, su entusiasmo y manera de motivar a sus jugadores disfrazaban algunas de sus carencias tácticas.

Por otro lado, ante la situación actual de la Selección Mexicana y su rivalidad con los Estados Unidos, el también comentarista deportivo Sergio Dipp, hizo hincapié en el bajo nivel del futbol mexicano. Además recordó las dos finales perdidas a manos de los estadounidenses durante la Copa de Naciones de la CONCACAF y la Copa Oro. Esto después de que el técnico del tricolor, Gerardo “Tata” Martino, señalara que le restaba importancia a los resultados anteriores, para enfocarse únicamente al camino eliminatorio rumbo al mundial.

“El Tata no quiere que recordemos las finales perdidas porque no le conviene, pero es un hecho que fue un verano obscuro. Hoy México no es el equipo a vencer en el octagonal final de la CONCACAF. Si tú me preguntas qué selección creo que va a caminar rumbo al mundial, diría que Estados Unidos”, expresó Dipp.

El argentino Gerardo 'Tata' Martino restó importancia a las finales perdidas contra Estados Unidos (Foto: José Méndez/EFE)

La Selección Mexicana encarará el partido contra los Reggae Boyz asumiendo las ausencias de Raúl Jiménez, Hirving Lozano, Jesús Manuel, Tecatito Corona y Johan Vásquez. La plantilla tricolor tendrá una base conformada por muchos de los futbolistas que brillaron durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en donde se colgaron la presea de bronce.

Por su parte, la Selección de Jamaica también contará con bajas de jugadores importantes que militan en el futbol europeo. La pandemia que sigue azotando al mundo generó que distintas ligas restringieran la participación de futbolistas con sus países. Muchas de las estrellas jamaiquinas que participan en la Premier League de Inglaterra no podrán ver acciones. Por mencionar algunos: Ethan Pinnock del Brentford, Ravel Morrison del Derby County, Bobby Reid del Fulham, Leon Bailey del Aston Villa, Jamal Lowe del Swensea City y Michail Antonio del West Ham United.

El encuentro se disputará en punto de las 21:00 horas de este jueves 2 de septiembre en el escenario del Estadio Azteca. La Selección de México no contará con el apoyo del publico en las gradas del inmueble debido a una sanción de la FIFA.





