“El discurso de Santiago Solari es mediocre”: así tundió Álvaro Morales al entrenador de América

El periodista criticó fuertemente al técnico azulcrema y al funcionamiento del equipo. (Foto: Instagram/@alvaritomorales/EFE)

Álvaro Morales es uno de los periodistas más polémicos del medio, sus comentarios siempre despiertan la intriga, el coraje y la felicidad de los aficionados al futbol de la Liga MX. Esta vez, el periodista mencionó que a pesar de que América es el líder indiscutible de la competencia, su juego “es feo y sin impacto”.

Santiago Solari al término del último partido del América, en contra del Club León donde se repartieron los puntos con las tablas que firmaron ambas escuadras, mencionó en conferencia de prensa que le encantaba el funcionamiento del equipo; que todos los jugadores se entregaban de principio a fin y que han desarrollado de buena forma su desempeño en el torneo.

A pesar de las críticas, que dice son parte de “la democracia que permite el fútbol”, el argentino apuntó que su equipo juega de muy buena forma y que por lo mismo pueden dormir tranquilos en la cima de la tabla del futbol mexicano:

Santiago Solari esta satisfecho con el funcionamiento del equipo, siendo superlíder de la competencia. (Foto: Francisco Guasco/EFE)

“A mi me ha encantado, he disfrutado el partido, me ha gustado, lo he disfrutado (…) en general lo hacemos creo, bastante bien. (A pesar de que) hay otras valoraciones sobre funcionamiento, sobre efectividad, sobre puntos, sobre esquemas”.

Al respecto El Brujo Morales comentó que es una vergüenza que el técnico argentino se congratule de esa forma del funcionamiento del equipo. Cuando, a pesar de ser superlíderes, no ha sido el mejor desempeño ganando algunos partidos con unos pocos destellos de sus habilidosos futbolistas, más que por ser amplio dominador de las acciones.

“Esto de Solari es intolerable (...) es que es el América y se tiene que ganar, pero no puede decir que le gustó el partido”, dijo el comentarista de ESPN. El incómodo periodista mencionó que a su parecer, el técnico de las Águilas, en su discurso, es una persona mediocre y conformista. Ya que a pesar del mal funcionamiento, el técnico está satisfecho con su equipo y ve una realidad distinta al que el periodismo deportivo ve en el actuar azulcrema:

El comentarista considera que el Club América se encuentra en la punta gracias a su efectividad, pero no por su buen juego (Foto: EFE/ Luis Ramírez)

“No me gusta el discurso de Solari, ahora resulta que disfrutó de este empate. El discurso de Solari me parece conformista (…) lo que no me gusta es su discurso, estos choros ‘Valdano-Menotistas’ que sirven para vender libros y engañar a la gente, con esa hipnosis cadenciosa del acento, eso, es lo que no me gusta. (En el partido) se hecha para atrás, si esto no es Pumas, esto no es Chivas, el mete un gol y tiene que ir por más”.

El comentarista considera que el Club América se encuentra en la punta gracias a su efectividad, pero no por su buen juego. Considera que el director técnico debería ser más crítico consigo mismo y el desempeño de su equipo, ya que no puede celebrar empates, pues los aficionados esperan que el América, al ser un “equipo grande” celebre solamente campeonatos y no empates a mitad del torneo como opinó Solari en la igualada del equipo.

Álvaro Morales recién se incorpora esta semana a ESPN Deportes y su programación deportiva, después de algunos días de encontrarse ausente y generar diversas especulaciones entre sus seguidores por su desaparición sorpresiva en los medios. Después de manejarse varias teorías (incluyendo un supuesto despido de la empresa) se reveló que el periodista se ausentó presumiblemente por enfermar de COVID-19 hace unas semanas y seguir el protocolo de aislamiento en su hogar.

El periodista arremetió en contra de Santiago Solari y el funcionamiento del equipo, tanto en el programa de ESPN como en redes sociales. (Foto: Twitter/@AlvaritoMorales)

El también narrador no se pronunció al respecto por ningún medio, guardando un sospechoso y hermético silencio durante varios días en redes sociales, lugar del que es un usuario muy activo y recurrente.

El próximo partido del América será el sábado 11 de septiembre recibiendo en el Azteca a los Cañoneros de Mazatlán después del parón de la liga por la fecha FIFA que se avecina.

