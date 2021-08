Xolos vs Monterrey: dónde y a qué hora ver el partido de la Jornada 7 de la Liga MX

Monterrey visitará a los Xolos (Foto: Twitter/@Rayados)

Como parte de la Jornada 7 del torneo Grita México Apertura 2021, se medirán los Rayados y los fronterizos en el Estadio Caliente de Tijuana. Los primeros mencionados vienen de empatar sin goles ante Chivas, lucen invictos pero sólo han conseguido dos victorias en lo que va del torneo.

Sin embargo, el cuadro regio podría no contar con el delantero Rogelio Funes Mori, quien sufrió un golpe en el Juego de Estrellas entre Liga MX y MLS, por lo que será hasta el último momento cuando se defina si podrá ser contemplado.

Por su parte, los Xolos acumulan una racha de cuatro derrotas y dos empates con solo dos unidades en la tabla de cocientes. Los dirigidos por Robert Dante Siboldi no tienen una tarea sencilla, pues la victoria sería necesaria para mejorar el ánimo y confianza del conjunto.

El encuentro se llevará a cabo a las 21:06 horas (tiempo del Centro de México) y se podrá sintonizar a través de la señal de Fox Sports 2.

El lugar de Siboldi en el banquillo fronterizo está en duda, pues además del mal funcionamiento, Robert Dante tendría rota la relación con varios futbolistas de la plantilla. Entre ellos Fidel Martínez de quien ya se habló de una posible salida luego de haber perdido minutos y la titularidad.

Xolos suma dos puntos en la tabla general (Foto/ Twitter:@Xolos)

Siboldi no ha podido explotar el potencial de Misael Domínguez y Lucas Rodríguez quienes llegaron como soluciones para el ataque de los de Tijuana. El técnico tomó las riendas de Xolos de Tijuana en la parte final del torneo Guard1anes Clausura 2021 y apenas tiene 8 partidos dirigidos con un saldo de una victoria, tres empates y cuatro derrotas. Siboldi ha dirigido en primera división a los Tiburones Rojos de Veracruz, Santos Laguna y Cruz Azul.

Por su parte, el técnico de los Rayados, Javier Aguirre, dejó claro que no están al nivel que desean pero poco a poco buscarán en campeonato:

“Vamos despacio, no a la velocidad que quisiéramos, pero no hay que olvidar qué hay 17 fechas para conseguir un objetivo que es clasificar entre los cuatro primeros y después buscar el campeonato”, apuntó en la conferencia de prensa previo al duelo de la jornada 7 ante Xolos.

El Vasco Aguirre lamentó que no ha podido contar con plantel completo para ninguno de los seis partidos anteriores, ya que por lesión o expulsión ha tenido que dejar jugadores fuera.

Javier Aguirre aseguró que no han tenido el rendimiento esperado pero poco a poco esperan subir posiciones y ganar el campeonato (Foto: Miguel Sierra/EFE/Archivo)

“Hoy no hemos tenido ningún partido en que tengamos el plantel completo. No hemos podido trabajar con el plantel completo. Las circunstancias han hecho que no podamos ninguna de la semana entrenar con todos”, señaló en conferencia de prensa.

Asimismo, destacó que irán por el triunfo frente a Xolos: “Debemos ganar el partido, intentaremos hacerlo para no rezagarnos de los primeros lugares”, apuntó. El cuadro de Monterrey suma 11 puntos de 18 posibles y está a una unidad de poder ingresar a los primeros cuatro lugares de la clasificación general.

En ese sentido, Aguirre reconoció que ha habido complicaciones para que los futbolistas que vieron actividad tanto en Juegos Olímpicos como en la Copa Oro tengan un descanso óptimo que les permita retomar de la mejor manera los encuentros en la Liga MX.

“No podemos dar días. No podemos realmente. Este momento de tantos seleccionados nacionales lo tuve en el Atlético de Madrid y es un buen momento para ver gente joven y buscar alternativas de juego”, destacó.

