En qué se parece Santiago Muñoz al protagonista de la película “Gol” y que tan cerca está de Newcastle

Santiago Muñoz ya sabe lo que es ganar un torneo con la selección mexicana. (Foto: Twitter/@santi_mr10)

Después de la incursión de Johan Vázquez en el fútbol europeo con el Genoa de Italia y con los rumores que apuntalan a Orbelin Pineda con el Celta de Vigo español en el próximo mercado de invierno, otro futbolista mexicano parece ser que cumplirá el sueño del fútbol de máximo nivel.

Santiago Muñoz futbolista que todavía le pertenece a Santos Laguna, está a unas horas de definir su futuro en el viejo continente.

En un hecho icónico y sorprendente, la historia de Muñoz se parece mucho a la de Muñez, otro Santiago, jugador de origen mexicano residido en Estados Unidos que en la historia de ficción reflejada en la pantalla grande en la película de culto del fútbol Goal de 2005, llega a fichar en el mismo equipo de Inglaterra, el Newcastle, para después de algunos infortunios y sinsabores de la fama, llega a consagrarse en uno de los mejores equipos del fútbol mundial, el Real Madrid.

La historia de Santiago Muñoz se asemeja coincidentemente en muchas cosas en lo mostrado en la película de culto Goal. (Twitter/@daniel_velasco5)

El caso de Santiago Muñoz también es particular, ya que es nacido en El Paso, Texas, en los Estados Unidos, de origen mexicano, que participa en el conjunto lagunero desde 2018 en inferiores y que debutó en el primer equipo en el torneo Guard1anes 2020 en un partido en contra del club Atlético San Luis.

Santiago fue uno de los subcampeones con la selección mexicana del mundial juvenil sub-17 de Brasil en 2019. Además de ser uno de los convocados para el torneo clasificatorio de la selección mexicana sub-23 rumbo a los recién terminados Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Por lo que ya tiene una vasta experiencia en cuánto a selección nacional se refiere.

El jugador provocó el disgusto de su club, Santos Laguna, ya que tiene un año más de contrato en la categoría sub 20. (Foto: Twitter/@santi_mr10)

Las pláticas entre el equipo inglés y el representante de Santiago Muñoz han sido parte de la polémica, la discordia y el enojo del club lagunero en las últimas semanas. Tanto así que fue separado de la pretemporada de la primera fuerza del club en Jalisco, además de no ser considerado en las listas oficiales para el torneo Apertura 2021 tanto del primer equipo como del conjunto sub-20, donde tiene su contrato vigente.

Pero hasta el momento, a pesar de lo dicho, Santiago Muñoz no tiene asegurado su lugar en el primer equipo del Newcastle, ya que falta definir si le es permitido ser inscrito en el conjunto o no.

A pesar de que ya esta a punto de firmar todavía hay un paso importante para que pueda ser registrado con el equipo inglés. (Foto: Jos Alvarez/ Club Santos/JAM MEDIA)

Desde Enero de 2020, la Asociación de Fútbol de Inglaterra (FA), los directivos de la Premier League y la EFL (divisiones inferiores del país) concomitaron con el gobierno inglés un nuevo sistema de puntos para adquirir la visa de trabajo de futbolistas extranjeros en las ligas del país.

Los jugadores menores de 21 años que quieran pertenecer a la Premier League deben de llegar a 15 puntos como mínimo para poder incorporarse a los primeros equipos. Estos puntos se generan en un ámbito meritocrático, es decir se van sumando puntos dependiendo de si ya debutaron en la primera liga del país originario, de las actuaciones de los jugadores en sus ligas de procedencia, de la calidad de estas, y de si tienen actuaciones en finales, o en sus respectivas selecciones nacionales juveniles y mayores del último año.

Parece ser que el destino quiere al jugador en Inglaterra, tal como en la película (Foto: Twitter/@santi_mr10)

Muñoz suma 12 de los 15 puntos necesarios, ya que sus actuaciones en el preolímpico de concacaf y en el mundial sub 17 de 2019 no contaron para el puntaje al no tener el mínimo de minutos en el primero y tener más de un año del segundo.

Por lo que el conjunto de las urracas tendrá que pedir un permiso especial al Órgano Rector de Aprobación del Gobierno Británico (EGB por sus siglas en inglés) mismo que será objeto de evaluación por un panel de expertos al interior del organismo para que el juvenil pueda ser integrado al primer equipo, pagando una suma de 5,500 euros para procesar el permiso.

Santiago Muñez de la película Goal termina siendo una estrella del Real Madrid. ¿Santiago Muñoz logrará el mismo destino? (Foto: Twitter/@dieghoel11)

El sueño de Santiago Muñoz emulando al realizado por el ficticio deportista de la película Gol está a nada de concretarse, con impactantes similitudes, veremos si el futuro del futbolista será igual o similar a lo mostrado por la película de 2005.

