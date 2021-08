En vivo: el presidente del Barcelona Joan Laporta habla sobre la salida de Lionel Messi

Una noticia sacudió por completo el mundo del deporte y abrió un inesperado escenario en el mercado. El FC Barcelona confirmó que no llegó a un acuerdo con su capitán Lionel Messi y que por lo tanto el futbolista argentino no seguirá siendo jugador del club. Si bien el futbolista había quedado libre tras el final de la temporada 2020/21 aún estaba negociando con la institución para renovar.

Con la intención de aclarar lo sucedido, el presidente Joan Laporta lleva adelante una conferencia de prensa en el Auditori 1899. “Estoy aquí para explicar la situación con Leo Messi. Antes que nada, quería decir que hemos recibido una herencia nefasta. Eso ha hecho que el club, la masa salarial, represente un 110% respecto a los ingresos del club. No tenemos margen salarial. Las normas de La Liga pasan por un fair play financiero que marca unas limitaciones. No tenemos margen”, declaró apenas apareció por el atril del lugar. El máximo directivo del Blaugrana reconoció que la entidad no tiene espacio salarial para adaptarse a las normativas de la entidad que regula el torneo. Advirtió que “los números parecían mejores” y que eso dejó al club con “una masa salarial tan por encima”.

Laporta fue claro en relación a la traba que impuso La Liga ante este fair play financiero: “No pudimos meter el primer contrato pactado con Leo Messi. Para tener este fair play el Barça tenía que hipotecar el club por medio siglo parte de los derechos audiovisuales del club. Y no estoy dispuesto a hacer eso para nadie”. El mensaje estaba relacionado al acuerdo para inyectar 2700 millones de euros a los clubes tras un trato con el fondo CVC.





LAS FRASES DE JOAN LAPORTA

• “La situación económica de la entidad tenía ciertos riesgos para que siguiera Messi. Los íbamos a asumir pero cuando hemos conocido a fondo la auditoría... No tenemos margen salarial, la gestión calamitosa de la junta anterior ha excedido el límite salarial. No hemos tenido tiempo en este breve tiempo de corregir la situación”.

• “Leo quería quedarse en el Barça y nosotros también. La voluntad del jugador era determinante. Quiero agradecer a las partes que han negociado, que tenían que hacer compatible diferentes aspectos que afectaban a las dos partes. El mejor jugador del mundo tiene otras propuestas y ha llegado el momento en el que te tienes que plantar, dejando las emociones fuera, con la frialdad de los números”.

• “Leo se lo merece todo, es un hombre que ha demostrado su estimación por el Barça y su voluntad de quedarse. Yo estoy triste, pero estoy convencido de haber hecho lo mejor para el FC Barcelona”.

• “No quiero generar falsas esperanzas. Nos dijo durante las negociaciones que tiene otras propuestas y acá hay un tiempo límite. Tanto para nosotros porque empieza el torneo, como para él, que también necesita un tiempo. El jugador necesita tiempo para no tener que seguir en esta línea y poder evaluar otras opciones”.

• “Leo deja un legado excelente. El jugador con más éxitos de la historia del club, ha dejado una huella. La mejor hasta hoy. Espero que la podamos superar y ahora empieza una nueva era. Hay un antes y un después después de Leo”.

• “Llevábamos más de dos meses negociando. Primero acordamos un contrato de dos años a pagar en cinco. Leo estaba de acuerdo y estábamos agradecidos. Leo ha puesto todas las facilidades que ha podido. Pensábamos que eso podía encajar con La Liga”.

• “La Liga también tenía sus presiones porque hay otros clubes que quieren que se cumplan las normas. Ahí pasamos a un contrato de 5 años, aceptado para él también. Él tiene sus planes y le encajaban mínimo dos años aquí. Queríamos que el post Messi empezara en dos años, no hoy. Dadas las circunstancias todo se ha adelantado. Desde La Liga nos habían insinuado de forma bastante convincente que el contrato de cinco años podría entrar. Pero tras un análisis nos hacen saber que este contrato tampoco entra. Y eso ha desencadenado todo. Solo hubiera entrado el fair play aceptando hipotecar el club”.





