Alegna González: Quién es y cuál fue su caminata para llegar a los JJOO de Tokio

Alegna Aryday González, es una de las atletas mexicanas más jóvenes que representará a México en los Juegos Olímpicos. La corredora nació el 3 de enero de 1999, es originaria de Ojinaga, Chihuahua. Se mudó a la Ciudad de México para cumplir su sueño: entrenar para destacar como marchista e ir a la máxima justa deportiva.

Desde muy pequeña, cuando iba en segundo grado de primaria, comenzó sus entrenamientos en el atletismo, en un equipo llamado “Atléticos, Runners”, que era dirigido por sus tíos Guadalupe y Ricardo González Muñoz, quienes corrían en maratones a nivel estatal y nacional.

Ellos llevaron su rumbo a la caminata y cuando estaba en cuarto de primaria, participó en una Olimpiada infantil, representando a Ojinaga, en Chihuahua. Año tras año desde que era una infante mejoraba sus marcas.

En el año 2012, quedó en el segundo lugar de la olimpiada estatal con un tiempo de 23:25 en los 5km.. En los años posteriores 2013 y 2014, abatió su propia marca con 22:34 min. en 5 kilómetros, con esa hazaña ganó el regional dos años consecutivos.

En el 2016 abatió la marca de Valeria Ortuño con un tiempo de 22:32, en los 5 kilómetros y ganó el nacional de caminata. Sus mejores marcas han sido en Taicang, China durante la caminata de los 10 km, el 6 de mayo del 2018, con un tiempo de 45:08 minutos, así como el 20 de marzo de 2021 en los 20 kilómetros, con un tiempo de 1h:30:08, de Dudince, Eslovaquia.

La marchista, recibió el Premio Nacional del Deporte en el 2018 por su primer lugar en el Mundial sub 20 que se realizó en Finlandia. Ha cumplido los dos deseos más importantes dentro de su trayectoria como atleta de alto rendimiento: por un lado, que su nombre sea un referente en la historia del deporte mexicano y por otro, logró clasificar a los Juegos Olímpicos veraniegos de Tokio.

“Estas nuevas generaciones queremos hacer algo grande como lo hicieron distintas personalidades del atletismo mexicano; me gustaría que mi nombre se escuche a lo largo de la historia de una buena manera, con una buena representación, con el deseo de ganar una medalla olímpica, que es mi más grande sueño, sé que serán mis primeros Juegos Olímpicos, pero también sé que habrá más por delante, que no se mi único ciclo olímpico”, expresó a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

La joven atleta dio marca Olímpica en el 2019, tras quedar en el segundo puesto del Encuentro de Caminata de República Checa. Con esa hazaña fue la primera deportista mexicana en cumplir con el requisito para la justa deportiva de Tokio. Expresó en una platica a la CONADE su emoción por los próximos JJOO que comenzarán el 23 de julio:

“Me pone muy feliz estar cerca de los Juegos porque estar ahí es hablar de otra cosa completamente diferente a cualquier competencia, es un sueño que he tenido desde hace años, he estado centrada en ello; son experiencias y sensaciones muy diferentes, me hace sentir ansiosa como cuando estaba más chica y quería llegar a una competencia, ahora lo que queda es entrenar porque me gustaría hacer un buen papel para México y para mí, sobre todo”