Prensa brasileña se burló de Guillermo Ochoa tras la eliminación de México

Prensa brasileña se burla de Guillermo Ochoa tras la eliminación de México en las semifinales de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (Foto: REUTERS/Mike Segar)

Se acabó el sueño olímpico para México, por lo menos para la posibilidad de conseguir la medalla de oro en fútbol, pues el cuadro dirigido por Jaime Lozano no pudo imponerse a Brasil y quedó fuera tras un empate a cero goles en 120 minutos.

La definición por penales fue la que terminó por eliminar a la selección mexicana, pues el equipo sudamericano se impuso 4-1 tras marcar todos sus penales y confirmar los fallos de Eduardo Aguirre y Johan Vásquez, quienes sentenciaron la derrota en los primeros dos disparos mexicanos.

Entre los jugadores destacados del tiempo regular estuvo Guillermo Ochoa, quien atajó dos disparos poderosos del equipo brasileño y sostuvo su marco en los momentos difíciles para México, por lo que recordó uno de sus mejores momentos en la Copa del Mundo de Brasil 2014, cuando también dejó en cero a Brasil en la fase de grupos.

Atajada de Guillermo Ochoa a Neymar en el Mundial de Brasil 2014, México vs Brasil (Foto: Reuters)

Aquella memorable actuación de Ochoa dejó en el recuerdo de los brasileños la imagen de una auténtica muralla en la portería mexicana, por lo que su participación en estos Juegos Olímpicos levantó la mirada de aficionados y analistas, quienes esperaban una actuación similar bajo los tres palos de México.

Tras la derrota del cuadro azteca, algunos medios brasileños aprovecharon para sacar pecho del pase a la gran final olímpica y le dejaron algunos mensajes a Memo Ochoa tras no poder evitar la victoria brasileña en las semifinales del torneo.

“¡Hoy no, Ochoa!”, escribió TNT Sports Brasil, acompañado de emoticones de risa y una fotografía del guardameta mexicano enfadado, haciendo referencia a que no había podido atajar en los penales y por ende no consiguió arruinar nuevamente la fiesta sudamericana.

Prensa brasileña se burla de Guillermo Ochoa tras la eliminación de México en Tokio 2020 (Foto: Twitter/@TNTSportsBR)

Además, uno de los medios más populares en Brasil alrededor del mundo del fútbol le dedicó varios mensajes a través de redes sociales a Guillermo Ochoa, pues entre elogios, asombro y algunas burlas, recordaron su participación en el Mundial de Brasil 2014 y tomaron este partido como revancha.

Sala 12, con más de 140 mil seguidores en Twitter, publicó un duro mensaje en el que presumieron la derrota de México, pero lo hicieron con una dura crítica referente a la típica frase de “Jugaron como nunca, perdieron como siempre”; sin embargo, en esta ocasión fue dedicado a la figura mexicana, Memo Ochoa.

“Imágenes que dan paz. Ochoa defendió como nunca y perdió como siempre”, escribió el medio brasileño acompañado con emoticones de risa y una captura de pantalla con el portero americanista siendo consolado por el entrenador de guardametas de la selección mexicana.

Prensa brasileña se burla de Guillermo Ochoa tras la eliminación de México en Tokio 2020 (Foto: Twitter/@OficialSala12)

Otros medios como Globo Esporte y Folha destacaron la actuación de Memo bajo los tres palos durante los 120 minutos y evitaron entrar en polémica, por lo que se limitaron a mencionar que “todo el control de Brasil terminaba en las manos de Guillermo Ochoa” y que “el veterano de la selección mexicana” había tenido una noche destacada.

México enfrentará a Japón por la medalla de bronce el próximo viernes 6 de agosto a las 3 de la madrugada, en tiempo del centro de México; mientras que la selección brasileña hará lo propio contra España, pero en busca de repetir la presea dorada en la justa olímpica, tal como lo hizo en Río de Janeiro 2016.

La gran final de fútbol olímpico será el sábado 7 de agosto a las 6 de la mañana, en tiempo del centro de México y será en el estadio de Yokohama, donde se definirá al nuevo monarca olímpico.

SEGUIR LEYENDO: