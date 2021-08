Carmelo Anthony anunció que se unirá a Los Ángeles Lakers: el equipo de estrellas que acompañará a LeBron James

Carmelo Anthony llega procedente de Portland Trail Blazers (USA TODAY Sports)

Los Ángeles Lakers parecen decididos a recuperar el trono que ganaron en la temporada 2020 y perdieron en la 2021 cuando quedaron eliminados en los Playoffs de manera prematura. El equipo que cuenta con LeBron James entre sus filas cerró ahora el fichaje de Carmelo Anthony.

El alero de 37 años fue quien anunció la noticia mediante una publicación en las redes sociales, teniendo en cuenta que este movimiento se produjo en el segundo día de la agencia libre de la NBA para la campaña del 2021-2022 y que los equipos no pueden confirmar acuerdos ni fichar jugadores hasta el próximo viernes.

De esta manera, LeBron, que viene de conformar un equipo espectacular conformado por los Looney Tunes en la última película de Space Jam, ahora tendrá un verdadero Dream Team cuya última incorporación es su amigo Carmelo Anthony. Éste se suma al escolta estrella Russell Westbrook y al veterano Dwight Howard, además de Anthony Davis, Malik Monk, Trevor Ariza, Wayne Ellington y Kent Bazemore.

El tres veces campeón olímpico promedió 13,1 puntos y 3,1 rebotes la temporada pasada para los Portland Trail Blazers y acertó un 40,9% de los lanzamientos de tres puntos. Ahora entrará en su vigésima campaña de la NBA todavía en busca de su primer campeonato después de jugar con los Denver Nuggets, New York Knicks, Oklahoma City Tunder, Houston Rockets y Portland. Pero esta será la primera vez que juegue en la NBA junto a LeBron, un excompañero olímpico que, como Anthony, ingresó a la liga en 2003.

LeBron James y Carmelo Anthony fueron compañeros en Atenas 2004, cuando perdieron en semifinales contra la Argentina (Getty Images)

Ambas figuras son amigos que han vacacionado juntos. El año pasado, durante el confinamiento por el coronavirus, el propio Anthony recordó que durante un viaje James le salvó la vida: “Saltamos desde un barco al agua para ver las Bahamas y bucear por allí. Después, una vez lo vimos todo, volvimos. Todos fueron al barco pero yo me quedé allí viendo los corales. Fue mi culpa hacer eso. Cuando saqué la cabeza del agua la corriente me había llevado al medio del mar en dirección opuesta al barco. En ese momento me empezaron a pasar miles de cosas por la cabeza. Miré la embarcación de lejos y vi saltar al agua a LeBron como si fuera MacGyver. Llegó a mi y me trajo de vuelta nadando con un brazo y sujetándome con el otro. Me salvó la vida”. Ahora tendrán la oportunidad de jugar juntos como lo han hecho en la selección de los Estados Unidos.

Otra de las novedades por estos días en la NBA es que Stephen Curry acordó este martes una histórica extensión de su contrato con los Golden State Warriors. El tres veces campeón y dos veces MVP de la temporada regular firmará un contrato de cuatro años por valor de USD 215 millones con su actual equipo, adelantó su agente a ESPN.

