Todo lo que debes saber del Saitama Arena, una de las sedes para Tokio 2020

La Arena Saitama abrió sus puertas en el año 2000 (Foto: Twitter/@Olympics)

La Saitama Super Arena será una de las sedes en donde se disputen los Juegos Olímpicos de 2020. La gran obra de arquitectura fue diseñada por las oficinas de arquitectos de Nikken Sekkei y Ellerbe Becket. Además, participaron en su creación la firma de ingenieros Flack+Kurtz Consulting Engineers. El edificio ha ganando múltiples premios debido a su innovación tecnológica.

Como dato curioso, el mismo despacho de arquitectos que participó en la creación de esta majestuosa obra, Nikken Sekkei, también formará parte del equipo que diseñará las próximas remodelaciones al Camp Nou, estadio del Fútbol Club Barcelona.

Su diseño surgió gracias a la idea de crear una arquitectura móvil, en donde las piezas de la misma lograran cambiar de posición y tamaño en un sistema extensible, conforme a las necesidades de los espectadores y eventos. Uno de los primeros esbozos lo propuso Kisho Kurokawa en la década de los 60´s y actualmente se sigue experimentando con este tipo de diseños.

El edificio está situado en la zona de Saitama, al norte de Tokio (Foto: Franck Robichon/EFE)

El edificio está situado en la zona de Saitama, al norte de Tokio, Japón. Su funcionamiento permite adaptarse como un estadio para 37 mil espectadores, un coliseo para 22 mil asistentes y un salón en donde pueden darse conciertos privados para aproximadamente 5 mil personas.

Para la transformación entre una variante y otra se desplazan 15 mil toneladas y 41.5 metros de altura. El movimiento se da en un espacio de 70 metros de distancia durante aproximadamente 20 minutos. Cuando se da el cambio de una función a otra también se desplazan los baños, pasillos, oficinas y se encajan los nuevos equipamientos que servirán para la función elegida.

Después de ser probada por múltiples analistas de riesgos, su estructura sobresalió por su enorme seguridad, debido a que el edificio se encuentra en una zona que está catalogada como propensa a sismos.

La parte frontal de la obra está hecha de cristal en forma curva, lo cual provoca que la luz del día llene de luminosidad el estadio y por las noches se convierta en un inmueble imposible de ignorar. Su composición está hecha de dos partes, que se comunican a nivel peatonal con la estación de tren de Saitama mediante un puente. Encima se encuentra otro volumen en forma de cilindro, donde están ubicados equipamientos como gimnasios.

Su capacidad máxima es de 37 mil espectadores (Foto: Twitter/@Tokyo2020)

Arriba de estos discos de cristal se puede contemplar una cubierta en forma de abanico, que se encuentra a 60 metros de altura, la cual fue pensada para provocar un efecto de bienvenida durante el ingreso de los asistentes.

Conectado al inmueble también se sitúa el Museo de John Lennon, un paraje de dos pisos en donde se pueden encontrar algunos artículos que forman parte de la colección del ex vocalista de la banda británica, The Beatles. Este segmento de la Arena ayuda a generar una escala menos aplastante al conjunto y genera un mayor trafico de turismo al lugar cuando no se llevan a cabo eventos dentro del estadio.

El edificio está hecho principalmente de acero y vidrio. Las grandes vigas están revestidas también por aluminio. Además, el gran asentamiento que posee la estructura está basado en un material tipo piedra que crea un centro resistente a nivel de calle.

La Super Arena Saitama es el segundo estadio más grande de interior y de usos múltiples del mundo. Su inauguración se dio en el año 2000 y la inversión para su construcción fue de USD 195 millones. A la fecha se ha utilizado para albergar eventos como partidos de la NBA, hockey, conciertos, lucha libre de la WWE, entre otros. Para Tokio 2020 se utilizará principalmente para disputar los partidos de baloncesto.

SEGUIR LEYENDO: