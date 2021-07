Colorado Rapids vs San José Earthquakes: Chofis López anotó un golazo; ya suma tres en la MLS

(Video: Cortesía ESPN)

La participación de los mexicanos en la Major League Soccer sigue dando de qué hablar. El futbolista que destacó más recientemente fue Javier Eduardo “La Chofis” López, quien fue artífice del único tanto para los San José Earthquakes en el empate contra los Colorado Rapids. Con el gol, el exmediocampista de las Chivas del Club Deportivo Guadalajara ya suma tres en lo que va de la temporada.

En su visita al Dick´s Sporting Goods Park, Matías Almeyda decidió incluir al nacido en la ciudad de Torreón, Coahuila, en su alineación titular. Su decisión no decepcionó, pues apenas en el minuto 11 del encuentro se encargó de abrir el marcador. Los visitantes se acercaron al área, aunque no había espacios abiertos para intentar un disparo o ingresar a la zona de influencia del arquero William Yarbrough.

El medio lateral Cade Cowell tomó el balón en los linderos del recuadro y condujo despacio esperando la oportunidad de disparar. El hueco nunca llegó, pero el jugador mexicano dio un sprint que superó la marca y lo acercó a la media luna. En ese lugar recibió el pase. Controló con la pierna izquierda y se acomodó el balón a su perfil natural. Delante de él se ubicaron tres defensores, por lo que el arquero no hizo ningún movimiento. La Chofis sorprendió con un disparo cruzado y colocó la esférica lejos de la posición del arquero.

(Foto: Twitter / @SJEarthquakes)

El tanto anotado por López podría brindarle la confianza necesaria para recuperar o acercarse al nivel que lo llevó a ser considerado como uno de los jugadores más prometedores del futbol mexicano. Su llegada a la MLS no fue sencilla, pues reconoció dificultades en su proceso de adaptación, luego de haber sido separado de las Chivas por una indisciplina, así como por el periodo de inactividad en los meses anteriores a su llegada.

“Me ha venido bien estar acá, en lo personal me he sentido bien, con mucha tranquilidad. He estado trabajando mucho y la verdad es que los primeros días por ahí le batallé un poco (...) Me encuentro bien físicamente, me siento mucho mejor y Matías siempre me ha dado su confianza. Él me lo decía, ‘te va a costar un poco’, pero me ha llevado poco a poco y esto apenas empieza”, reconoció en entrevista para TUDN en el 22 de junio.

A pesar del esfuerzo, y que mantuvieron la ventaja durante todo el primer tiempo, el marco del arquero Thomas Marcinowski no pudo mantenerse en cero. A ocho minutos de haber reanudado las acciones, Colorado igualó. Un mal rechace de la zaga de San José provocó que el balón fuera recuperado por los rivales en el área grande. Cole Bassett tuvo confianza y realizó un disparo cruzado, desde la esquina exterior del área, que no pudo ser frenado por el arquero.

El mexicano sumó su tercer gol desde su llegada al futbol estadounidense (Foto: Twitter/SJEarthquackes)

Las acciones finalizaron con una diana para cada cuadro, por lo que se vieron obligados a repartirse las unidades disputadas. Con ello, el equipo de Almeyda apenas acumuló 12 puntos y se ubicó en el lugar 11 de 13 en la conferencia Oeste. Aunque no atraviesan por su mejor momento, sí evitaron caer a manos de Colorado, equipo situado en la cuarta posición de la conferencia debajo de Seattle, Kansas City, así como Los Ángeles Galaxy.

Información en desarrollo*