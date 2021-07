Caos total en Wembley antes de la final de la Eurocopa entre Inglaterra e Italia: destrozos, corridas y vandalismo

Caos y Destrozos en la previa de la final de la Eurocopa en Wembley

El ambiente, festivo hasta este domingo por la tarde en torno al estadio de Wembley donde se disputa la final de la Eurocopa entre Italia e Inglaterra, comenzó a tornarse tenso cuando quedaban un par de horas para el inicio del duelo cuando varios grupos de aficionados comenzaron a lanzar botellas y generar destrozos en los alrededores.

Miles de fanáticos ingleses se congregaron en torno al estadio desde la mañana de este domingo y algunos de ellos, ya bajo los efectos del alcohol, comenzaron a lanzar piedras, latas de cerveza, mochilas o conos de señalización hacia los transeúntes. Incluso tres aficionados italianos sufrieron los actos vandálicos de los ingleses, constató un periodista de AFP, a pesar del elevado número de policías desplegados en las inmediaciones del estadio.

La mayoría de los italianos que poseen una entrada para presenciar la final entraron con tiempo al estadio para ocupar sus localidades. Las vías peatonales de acceso al estadio se hallaban cubiertas de residuos y de vidrios de botellas rotas.

Muchos fanáticos sin entradas llegaron hasta las inmediaciones de Wembley y lograron entrar al estadio (Reuters)

En Twitter, la policía de Londres pidió a los aficionados que no acudiesen a Wembley en caso de no disponer de entradas, ya que la zona está “extremadamente frecuentada”. Pero esto no sucedió. Muchos fans sin boletos llegaron hasta las puertas del estadio y lograron romper el cerco policial. Es que los agentes no pudieron contener la marea humana que se agolpó para poder ser parte de lo que podría ser un partido histórico.

Inglaterra cuenta con un sólo título en sus palmarés, el Mundial de 1966. Por eso, para el pueblo británico esta jornada no es una mas y nadie quiere quedarse afuera. La locura, la ansiedad y el alcohol fueron un cóctel explosivo que terminó generando desmanes y destrozos en la vía pública, tal y como se expone en varios videos en las redes sociales.

Más de 60.000 espectadores están autorizados a acudir a las gradas de Wembley, donde seguramente suenen repetidamente las canciones “Football is Coming Home” o “Sweet Caroline” por la mayoría de los aficionados locales. En el recinto del noroeste de Londres, la parte principal del público será inglés, pero se esperan 10.000 ‘tifosi’ italianos.

