Por qué el partido no es una revancha del 2019 y el emotivo mensaje a sus jugadores: la palabra de Scaloni antes de la final ante Brasil

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa (REUTERS/Diego Vara)

La selección argentina está lista para afrontar el gran duelo del sábado por la noche ante Brasil por la final de la Copa América 2021. Será una gran oportunidad para que el conjunto nacional pueda levantar un título que se le niega hace 28 años, pero el entrenador Lionel Scaloni intentó calmar los ánimos. En la conferencia de prensa previa al duelo ante los dirigidos por Tite, el DT albiceleste reconoció el esfuerzo de sus jugadores para llegar a esta instancia, aunque aseguró que solo “es un partido de fútbol”.

“Es un partido importante, una final de Copa América, pero hay que tomarlo con calma y con cautela. Hay que pensar que hay que hacer lo posible por ganar, pero sin ningún tipo de ansiedad. Es un partido de fútbol”, declaró Scaloni. En ese sentido agregó: “Como nos ha demostrado la vida en este año y medio, el fútbol queda en un segundo plano. Son 90 minutos que son importantes, pero quiero que los jugadores sepan que después del partido la vida sigue. Ojalá sea festejando, sobre todo después de haber estado tanto tiempo concentrados, pero al final no deja de ser un partido de fútbol. Muy importante, pero es un partido de fútbol”.

El DT no confirmó el equipo titular, pero respecto de la estrategia que utilizará ante el poderío de Brasil, planteó: “Nuestra manera de jugar se sabe cómo es. Hay veces que no se puede dominar por 90 minutos, eso mismo dijo Marquinhos y yo coincido con él. A veces el rival juega y hay que intentar dominar, pero a veces no se puede. Cuando sos dominado, hay que intentar ser compacto y volver a encontrar el dominio que se perdió. Con los jugadores que tenemos intentaremos tener la pelota y dañar cuando sea necesario”.

Scaloni aseguró que la selección tomará sus recaudos y que saldrá a jugar el partido “como si fuera en campo neutral” para evadirse de la presión que supone enfrentar al conjunto local en el mítico estadio Maracaná. También sostuvo que no considera a este duelo “una revancha” de lo ocurrido en la Copa América de 2019, cuando el equipo cayó en semis ante la Verdeamarela. “No creo en las revanchas, creo en el trabajo que venimos haciendo, en el proyecto que mañana seguro llegue a su mejor momento porque es una final. Nos volvemos a encontrar con el eterno rival, ojalá que sea gran partido, que la gente pueda disfrutarlo y seguramente el mundo se paralizará viéndolo”.

Consultado sobre el valor que se le da al hecho de que Lionel Messi esté ante una nueva chance de ganar un título con la Selección, el DT fue claro: “Gane o no gane seguirá siendo el mejor futbolista de la historia, no necesita ganar un titulo para demostrarlo. Queremos ganar para la gente y todos los que estamos acá hace un montón de días concentrados, haciendo un esfuerzo para no romper la burbuja y que no haya contagios. Lo de Leo pasa a un segundo plano, que pueda ganar o no. Ya ha demostrado que es el mejor de la historia, los contrarios lo reconocen y es un placer. Ojalá podamos ganar”.

A la hora de hablar de la evaluación de su gestión al frente del equipo y de lo que este grupo ha generado en los hinchas, manifestó: “Un entrenador de una selección como la Argentina siempre está obligado a que el equipo dé resultados, pueda plasmar en la cancha lo que quiere y que el hincha se sienta identificado. Estoy convencido de que la gente está identificado con este equipo, que sabe que hasta el último segundo va a dejar todo, que el fútbol tiene sus cosas y que una jugada puede cambiar todo, pero que no quepan dudas de que el equipo va a dar todo hasta el ultimo momento”.

Finalmente, reiteró su reconocimiento a todos los integrantes del plantel: “Siento mucha emoción por liderar a un grupo de jugadores que me ha demostrado que realmente sabe lo que es representar a nuestro país. Estoy profundamente orgulloso de ellos y si un argentino supiera lo que piensan nuestros jugadores estaría orgulloso de lo que han dado en este tiempo que llevamos concentrados. Quiero remarcar que muchos han hecho un esfuerzo enorme, algunos han sido padres estando concentrados, otros no ven a sus hijos hace un montón de tiempo después de jugar en Europa y de no irse de vacaciones, no han visto a sus padres, a sus abuelos y eso hay que remarcarlo. Para nosotros es un triunfo haber llegado acá y que estos jugadores quieren ganar algo”.

Dibu Martínez también habló en la previa del duelo ante Brasil (AFP)

El que también habló en la previa de la final fue Emiliano Dibu Martínez, la gran figura del partido de semifinales ante Colombia por su sobresaliente actuación en los penales. El arquero destacó el poderío de ataque que tiene Brasil y aseguró: “Hace muchos años esperamos una revancha en la final en el Maracaná y estamos dispuestos darlo todo”.

“Es mi sueño jugar una final con la Selección y levantar un título. No creo que haya mejor escenario que ante Brasil en el Maracná. Es un sueño para todo juvenil y para todo el pueblo argentino que quiere vernos triunfar”, recalcó.

Sobre la dinámica del grupo, valoró: “Yo soy de la nueva camada de Scaloni y están los de la vieja camada que llegaron a muchas finales y no consiguieron el objetivo que los argentinos desean desde el 93′. Ellos nos amoldaron a su experiencia, me sentí uno más desde el primer partido de Eliminatorias. Nos ayudaron a hacernos fuertes y no se ve diferencia entre la vieja y la nueva camada, eso es gracias a ellos. Pase lo que pase mañana vamos a ir con orgullo”.

Sus palabras a los jugadores colombianos durante la tanda de penales quedarán en el recuerdo de los hinchas argentinos. “En el futbol se dicen cosas dentro y fuera, pero todo queda adentro de la cancha. Yo estoy concentrado en ayudar a mis defensores. Estoy tranquilo. No voy a pensar si me escuchan o no. Va a haber poca gente y se escucha todo, pero yo siempre jugó igual, solo que ahora se escuchan cosas que antes no, pero es algo normal en el fútbol”.

“Muchos estudian o miran (los penales). Nosotros hicimos un poco de todo: estudiamos al rival, pero (desde el cuerpo técnico) nos dicen ‘Cuando están ahí eligen ustedes’. En ese momento decidí estudiar al rival, cómo se paraban, sabía que les gustaba mirar y esperar hasta el final. Fue solo impulsarme bien y tener mi noche. Tengo buena relación con Ospina y lo felicité por los dos penales que atajó en los cuartos de final. Era algo que yo también quería hacer. Yo jugué con él en Arsenal y era un mano a mano que hicimos en muchos entrenamientos”, señaló.

Finalmente, se refirió a su momento final, a la ayuda clvae que recibió de parte de Lionel Messi y a cómo vive las horas previas al gran duelo ante Brasil: “Es algo que soñé desde chico, desde el primer día que me puse la 1 se la Selección no lo tomé como presión sino como algo que dios me dio, que me merecía. Sabía que me iba a perder el nacimiento de mi hija y eso me hizo más fuerte mentalmente, lo trabajo con un psicólogo. Por eso nunca lo tomé como una presión. Me ayudó el capitán a estar al 100% y lo estoy disfrutando. Mañana voy a jugar una final y hoy voy a dormir como un bebé, necesito estar descansado y fresco, voy a disfrutar los 90 o 120 minutos”.