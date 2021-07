La particular broma de Ronaldo sobre el diálogo de Dibu Martínez con los jugadores de Colombia en los penales

Ronaldo sobre el diálogo de Martínez con los colombianos

Emiliano Martínez se transformó en el héroe de la clasificación de Argentina a la final de la Copa América. La influencia psicológica que ejerció –o intentó ejercer– Dibu en cada penal se convirtió en tema central después de las semifinales. Las previas más comentadas fueron en los disparos de Yerry Mina y Davinson Sánchez, ambos atajados por el arquero.

En la previa a la gran final contra Brasil en el Maracaná de Río de Janeiro, uno de los mejor delanteros de todos los tiempos se sumó a la polémica que generaron los comentarios del arquero del Aston Villa. Ronaldo, quien supo ser uno de los grandes atacantes del mundo, se refirió a lo sucedido con Martínez en diálogo con el streamer español Ibai Llanos. Y generó las risas de todos los presentes en la transmisión en vivo.

“A mí me pareció súper educado, ja. En mis tiempos hubiera escuchado cosas peores. Muchísimo peores”, confesó el máximo anotador de la Copa del Mundo Japón y Corea 2002.

“Es parte del juego, del show. A mí me parece bien. Ahora no hay público y se escucha todo, pero ha pasado toda la vida, que haya gente que te quiere desconcentrar. Hay límites que no se pueden cruzar, pero pasa muy a menudo. Hubo una final con el Barcelona, contra el PSG, que fui a patear el penal y ganamos 1-0. Pero cuando iba a patear, vi que me venía un mortero (fuego artificial) desde la tribuna. Ya iba en carrera y un poco me distraje”, agregó en la charla el hoy presidente del Valladolid, que acaba de descender a la segunda categoría del fútbol en España.

Martínez fue el héroe contra Colombia (EFE/Fernando Bizerra)

Más allá de responder sobre los comentarios de Martínez en la antesala de los penales, O Fenómeno hizo referencia a la actitud que mostró uno de los jugadores colombianos implicados en el mano a mano con el arquero argentino antes de patear uno de los penales de la definición.

“Con el baile de Yerry Mina en el partido anterior, muchos también podrían ofenderse. Pero no es para tanto. El fútbol es un deporte de la calle, de la gente y todos quieren sacar un poco de poesía. Esto es fútbol y no tiene nada fuera de contexto. Los penales en semifinales o finales, son horribles. Nadie merece tanta presión”, analizó.

Además de hablar sobre lo que ocurrió en las semifinales, Ronaldo aprovechó la oportunidad y dio su pronóstico de lo que sucederá en el enfrentamiento entre argentinos y brasileños en el mítico Maracaná.

“No va a ser el partido que todos queremos que sea. Va a ser duro, se van a respetar muchísimo y Neymar y Messi van a estar súper vigilados. Siempre con uno cerca para doblarle la marca. Sí que el que tenga mayor tranquilidad, porque los dos van a tener ocasiones, va a ser determinante”, dijo. ¿Se animó a dar un resultado? “2-0 para Brasil”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: