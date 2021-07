La provocadora publicación de Roger Martínez contra Messi en la previa de Argentina-Colombia que tuvo que borrar

La caricatura que compartió Roger Martínez en Instagram

A pocas horas del cruce de semifinales por la Copa América entre Argentina y Colombia en Brasilia, Roger Martínez elevó la temperatura con un polémico posteo en su cuenta de Instagram que minutos más tarde tuvo que borrar.

El delantero colombiano surgido en las inferiores de Racing de Avellaneda (también militó en Santamarina de Tandil en el fútbol argentino) recordó el encuentro entre su seleccionado nacional y la Albiceleste por la Copa América 2019: fue el debut de ambos en Salvador, con victoria cafetera por 2-0 con un gol suyo y otro de Duvan Zapata en el estadio Arena Fonte Nova. En ese certamen Colombia fue eliminado en cuartos de final por Chile en la tanda de penales, luego de haber dominado su zona (tres victorias en tres presentaciones). Argentina, por su parte, avanzó a semis antes de perder con Brasil.

“Un viejo conocido (bandera argentina). Vamos Colombia no joda (banderas colombianas)” fue el mensaje que escribió el atacante del América de México en sus historias de Instagram. ¿La imagen? Una caricatura suya gritándole un gol a un Messi decepcionado y en tamaño diminuto. Martínez, quien no fue convocado para la actual edición del certamen continental, quiso arengar al plantel cafetero aunque al parecer no eligió el camino correcto.

Las dos publicaciones de Roger Martínez que decidió borrar por los comentarios de sus seguidores

A los pocos minutos de haber publicado la caricatura y su mensaje, escribió otro a modo de aclaración: “La gente sí se llena de odio, Messi pa’ mí es el mejor de todos pero ese día ganamos Colombia. Esperemos que hoy sea un partido para disfrutar todos Vamos Colombia”. Fueron tantos los recados recibidos por Roger que al tiempo de haber ofrecido su explicación, directamente eliminó los dos posteos de su red social.

¿QUÉ PASARÁ CON EL FUTURO DE MARTÍNEZ?

Mientras en Boca siguen tentándolo para que regrese al fútbol argentino y así vestir la camiseta de Boca, el colombiano de 27 años inició la pretemporada con América de México y se mostró en gran nivel en la primera presentación amistosa de su equipo, hace dos días, frente a Santos Laguna en el Estadio Río tinto en Salt Lake City. Con una magnífica definición suya, las Águilas se impusieron 1-0 y aprobaron su primer ensayo antes del comienzo de la Liga MX.

El Consejo de Fútbol xeneize liderado por Juan Román Riquelme entabló negociaciones con el jugador y también con la entidad azteca, que se mostró firme a la hora de estipular un precio por la ficha del oriundo de Cartagena de Indias. En 2018 desembolsaron más de 8 millones de euros por su pase y ahora pretenden, como mínimo, recuperar la inversión. Desde la Ribera buscaron comprarle la mitad de su ficha pero por el momento no hubo acuerdo entre las partes.

