El incómodo rival que tendrá Argentina en los cuartos de final de la Copa América: las claves del peligroso Ecuador que comanda Alfaro

Ecuador será un rival incómodo para la Argentina en los cuartos de final de la Copa América (Foto: REUTERS)

Puede que los últimos resultados no sean nada auspiciosos para una selección de Ecuador que llegó a los cuartos de final de la Copa América sin conseguir triunfos y al cosechar solamente tres unidades en cuatro partidos. No fue una fase de grupos nada fructífera para la Tricolor de Gustavo Alfaro, quien en el comienzo de su ciclo causó impacto: logró colocar al equipo en el podio de la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022 por detrás de Brasil y Argentina. Aunque tanto en la derrota ante Colombia en el debut de este certamen, como también en los empates subsiguientes frente a Venezuela, Perú y Brasil, el combinado ecuatoriano mereció más puntos de los que obtuvo. En su racha actual de seis encuentros sin victorias –dos de Eliminatorias y cuatro de la Copa América– hay mayormente rendimientos positivos. Fueron partidos en los que tuvo varios pasajes de control pero pecó de ingenuo en momentos puntuales. Por eso la Selección Argentina de Lionel Scaloni no puede fiarse de su rival pese a que atraviesa una pequeña tormenta, porque no deja de ser un elenco altamente competitivo. Sin ir más lejos, ya estuvo en aprietos contra este mismo equipo hace algunos meses en Buenos Aires.

Alfaro inició su ciclo con una derrota ante la Albiceleste en la primera jornada de las Eliminatorias pero su estreno como seleccionador dejó buenas sensaciones. Un gol de Lionel Messi de penal fue suficiente para sentenciar un cotejo en el que La Tri se posicionó 4-1-4-1 (mutó a un 4-4-2 sin balón) e intentó satisfactoriamente cerrar los pasillos internos. No ejerció una presión asfixiante pero apeló a su orden táctico para incomodar a los posibles receptores, mientras que aprovechó la velocidad por las bandas para buscar profundidad en ataque. Una actuación destacable pese a que los jugadores solamente habían compartido un puñado de entrenamientos con el nuevo DT.

En las fechas siguientes, Ecuador mostró su mejor versión. Gustavo Alfaro optó con éxito por emparejar el 4-4-2 de Uruguay (4-2) y luego recurrió a un 4-2-3-1 para imponerse a Bolivia (3-2) y golear a Colombia (6-1). En aquellas presentaciones ejerció una presión más vehemente para robar la posesión lo más alto en el campo como fuera posible y no perdió el equilibrio entre líneas que había mostrado en La Bombonera. El DT argentino posee un grupo de jugadores con una gran capacidad atlética, sobre todo en las bandas, lo que le permite explotar al máximo el despliegue en todos los sectores y ser efectivo en ambas fases del juego.

Quizás no tenga muchas garantías en la circulación de balón pero los cambios de ritmo en los carriles exteriores le permiten generar ventajas constantes en defensa y ataque. A Ecuador difícilmente se lo pueda sorprender en las transiciones, son especialistas en la verticalidad y el juego directo. Antes de la Copa América, le sostuvo durante 65 minutos el 0-0 a Brasil en Eliminatorias (finalmente perdió 2-0) y sufrió una caída ante Perú en Quito, quizás en el partido más flojo del nuevo ciclo.

Gustavo Alfaro construyó un equipo competitivo desde que asumió en Ecuador (Foto: EFE)

Para encarar el torneo continental, Gustavo Alfaro movió algunas piezas dentro de su once habitual pero mantuvo los lineamientos que lo colocaron en el podio de la pelea por clasificar a la próxima Copa del Mundo. Un esquema compacto con cuatro defensores atrás, un mediocampo metódico que no teme a comprometerse con la pelota –fue dueño de la posesión en todos los partidos salvo con Brasil, con un porcentaje promedio del 55%– y la letalidad por los extremos para finalizar por dentro.

Después de la derrota por 1-0 ante Colombia y su fecha libre, jugó tres partidos en los que los triunfos se le escaparon de las manos por detalles. La Vinotinto le igualó el partido en la última jugada (2-2), no logró sostener una ventaja de dos goles frente a Perú (2-2) y en la última jornada empató 1-1 ante la Brasil de Tite, a la que le interrumpió una seguidilla de 10 victorias consecutivas. Todos encuentros en los que careció de fortuna. “En esta Copa América nos han castigado más las desatenciones de lo que nos premiaron nuestras virtudes”, analizó Alfaro.

El arco se lo repartieron dos guardametas experimentados como Pedro Ortíz y Hernán Galíndez, quienes le quitaron el lugar a Alexander Domínguez. Su línea defensiva es la menos afectada por la rotación: Robert Arboleda y Piero Hincapié se han afianzado como zagueros, siendo este último un defensor zurdo que relegó a Xavier Arreaga con solamente 19 años y demuestra un enorme potencial. Es sólido en los duelos individuales pero además favorece a las salidas limpias con su capacidad de conducción y precisión en los pases. Los laterales son Ángelo Preciado y Pervis Estupiñán, futbolistas rápidos y profundos. El promedio de edad de la defensa ecuatoriana es de 23,5 años, pero esa juventud es compensada con las grandes cualidades de los cuatro integrantes. Preciado (Genk) y Estupiñán (Villarreal) poseen además roce europeo, mientras que Arboleda juega en el São Paulo.

En la zona medular las piezas inamovibles son Moisés Caicedo y Jhegson Méndez. Ambos han participado en los cuatro partidos de Ecuador en la Copa América, complementándose sobre todo para influir en la construcción de juego y activar a sus compañeros en ataque. Méndez, de 24 años, quien juega en la MLS, es ahora mismo el dueño del mediocampo de La Tri: juega con ímpetu y energía, aplica su conciencia posicional para anticipar movimientos del rival sin balón y saca provecho de su nivel de interpretación para garantizar la progresión a través del primer pase. En cambio, Caicedo, que llegó al Brighton & Hove Albion de la Premier League con solamente 19 años, se ubica mayormente entre líneas, a diferentes alturas, para explotar los espacios libres en territorio enemigo. Es mejor en la conducción y en labores ofensivas, pero no deja de sacrificarse por el equipo sin pelota.

Jhegson Méndez es la gran revelación de Ecuador en la Copa América (Foto: REUTERS)

Otro de los jugadores que se ha destacado en este seleccionado ecuatoriano es Ángel Mena, un desequilibrante extremo zurdo que juega a perfil invertido. “Debe ser de los futbolistas más inteligentes que me tocó dirigir. Un jugador que casi siempre decide bien, que siempre tiene claro lo que va a hacer. Hace todo sencillo y eso es muy difícil”, dijo Alfaro en noviembre pasado. También sorprendió el nivel de Ayrton Preciado, vital para fomentar las triangulaciones en ataque y el juego combinativo, muy hábil con el balón y autor de dos de los cinco goles que hizo su equipo en este torneo.

En la punta de lanza está el capitán y máximo goleador histórico, Enner Valencia, quien hace una labor destacable en todos los aspectos: se ha mostrado muy participativo en el último tercio, con pocos toques pero productivos, además de liderar la presión en la salida del oponente.

Enner Valencia es el capitán y emblema de la selección de Ecuador (Foto: REUTERS)

No hay que pasar por alto a Gonzalo Plata, un joven de 21 años que tiene talento y una velocidad asombrosa. Alfaro hasta el momento lo tiene como un factor revulsivo dentro de su abanico de opciones, aunque no tardará en convertirse en una pieza fundamental de su esquema si logra sostenerse como una de las armas más peligrosas del equipo. Junto con Leonardo Campana fue integrante del equipo Sub-20 que ganó el Sudamericano 2019 bajo las órdenes de Jorge Célico, un éxito que también refleja el buen trabajo en los cimientos de la selección absoluta.

Ecuador es la selección con mayor margen de mejora en toda Sudamérica, con una camada de futbolistas jóvenes que empiezan a escribir su propias páginas en la historia de La Tri y se colocan en el radar de las ligas más destacadas del fútbol europeo. A juzgar por su historia en la Copa América (junto a Venezuela, son los únicos países de la región que nunca la han ganado) y por su actual racha de resultados, el favoritismo recae sobre la Argentina de Scaloni. Aunque el equipo de Gustavo Alfaro, como todos los que ha dirigido, no le brindará un partido cómodo ni se dejará superar como lo hizo en Buenos Aires. “Podemos hacer un partido muy bueno, como le hicimos a Colombia, Venezuela, Perú y Brasil. No tiene por qué ser diferente contra Argentina”, dijo el DT argentino tras sellar el boleto al apasionante duelo de cuartos de final que se jugará este sábado en el Estadio Olímpico de Goiânia.

SEGUIR LEYENDO: