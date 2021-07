Lionel Scaloni contó cuál es la duda que tiene para enfrentar a Ecuador y dio pistas del equipo para disputar los cuartos de la Copa América

Argentina enfrentará este sábado a Ecuador por los cuartos de final de la Copa América (Foto: Reuters)

La selección argentina se prepara para ir en busca del boleto a las semifinales de la Copa América este sábado desde las 22 ante Ecuador y el entrenador Lionel Scaloni optó por dejar algunas pistas de lo que será la formación que saltará al campo de juego del Estadio Olímpico de Goiania.

El DT reconoció que la única incógnita que tiene puertas adentro es la de Cristian Romero por la lesión que arrastra el joven defensor y en caso de que esté recuperado será de la partida. “Tengo todavía la duda de Cristian Romero, vamos a esperar un día mas. En caso de que no se recupere al 100%, entraría Germán Pezzella. Hasta mañana no tenemos 100% la confirmación de esto y esperaríamos para confirmarlo. El resto es más o menos lo que vienen dando todos”, destacó en conferencia de prensa sin dar el detalle de los otros diez apellidos que ya tiene definidos.

Sin embargo, reconoció que Giovani Lo Celso será titular y así disipó uno de los signos de pregunta que había alrededor del once titular: “Lo Celso cada vez que estuvo en condiciones fue titular, mañana lo será. Esperemos que haga un buen partido. Siempre hemos confiado en él, por suerte está en buenas condiciones”.

Tomando como parámetro estas respuestas, los interrogantes que quedan por definir están en el lateral izquierdo con Marcos Acuña y Nicolás Tagliafico disputando el puesto en defensa y en la ofensiva con Nicolás González peleando con Papu Gómez por ingresar al ataque. En relación a esta disputa en la parte delantera del equipo, explicó: “Papu es un jugador de mucha más elaboración, se asocia más por adentro. Y Nico (González) es mucho más vertical según lo que se busque. Incluso pueden jugar juntos, pero la diferencia radica en esto”.

Scaloni confirmó a Gio Lo Celso como uno de los futbolistas titulares ante Ecuador (REUTERS/Ricardo Moraes)

Teniendo en cuenta estas pistas, el equipo para chocar con Ecuador sería con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Germán Pezzella o Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González o Papu Gómez.

Considerando las constantes variantes que viene llevando adelante en estos últimos partidos, Scaloni detalló su postura sobre la posibilidad de conformar un “11 de memoria” a futuro: “Un 11 de memoria sería ideal si no habría inconvenientes, lesiones, jugadores que vienen de baja temporada, de baja forma. Es muy relativo. Por suerte tenemos jugadores que han rendido bien y podemos elegir y el equipo no se resiente. No es algo que nos preocupe”.

Sobre el rival, conducido por el argentino Gustavo Alfaro, analizó: “Ecuador tiene una manera agresiva de jugar, en el medio presionan bastante, son jugadores dinámicos, jóvenes. Es verdad que los partidos pasados los rivales no han podido dominarlos claramente por el hecho de que tienen jugadores rápidos. Será cuestión de aprovechar los momentos. Buscar esos espacios y aprovecharlos”.

Y concluyó, sobre las dudas que existen en el mediocampo a la hora de conformar el once: “Somos bastante sólidos juegue quien juegue, hemos jugado con Paredes y Guido juntos un partido y fuimos sólidos. Hemos jugado con Guido y Lo Celso otro y fuimos sólidos también. Hemos jugado con Paredes y Lo Celso y fuimos sólidos. No es cuestión de jugadores sino lo que el equipo sienta”.

