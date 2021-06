Jessica Salazar, ciclista mexicana, pidió aclarar su exclusión de los JJOO de Tokio

Jessica Salazar está considerada como una de las mejores ciclistas del país (Foto: Instagram@jessy.salazarv)

El Comité Olímpico Mexicano (COM) dio a conocer la lista en donde se notifica la exclusión de Jessica Salazar, subcampeona mundial de Ciclismo, a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Tras la noticia, la ciclista mexicana hizo un llamado a la CONADE, al Comité Olímpico Mexicano (COM) y a la Federación Mexicana de Ciclismo (FMC), para poder aclarar el proceso por el cual no fue considerada para ser parte del equipo que representará a México en su disciplina.

“En lo particular me encuentro con una incertidumbre innecesaria, me encontraba preparándome y no es justo que a 40 días de los Juegos Olímpicos estemos viviendo esto. La verdad me siento mal, no entreno, no descanso y me duele pasar por esto, ¿cómo es posible que al ser la única atleta en aportar el 100% de los puntos en una prueba que más se esperan resultados, esté pasando por esto?”, comentó la originaria de Jalisco, durante una conferencia de prensa.

Jessica Salazar, es considerada como una de las mejores ciclistas de México en la actualidad y ha ganado medallas en Juegos Panamericanos y Centroamericanos, además se posiciona como la mejor arrancadora del mundo. Por ello, determinó como injusta la determinación que se tomó al dejarla fuera de la Selección Mexicana de Ciclismo.

Jessy Salazar Valles quedó fuera de Tokio y lo consideró injusto(Foto: Instagram@jessy.salazarv)

“No es posible que siendo la mejor arrancadora de México no se me de un lugar y que no haya un criterio de selección adecuado. No dudo que mis compañeras hagan un buen trabajo, pero esto es por el bien del deporte mexicano. Que nuestras carreras deportivas se trunquen por procesos no establecidos y truncos hacen que nos desestabilicen por lo que estamos viviendo”, declaró.

Ante lo ocurrido, el director del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo de Jalisco, Fernando Ortega Ramos, señaló que aún habrá una ventana para tratar de revertir la decisión, pues la próxima semana el COM sostendrá una reunión con la (FMC) y con la Comisión Nacional del Deporte (CONADE) para aclarar la situación.

“El lunes habrá una reunión entre CONADE, COM y la FMC por lo que entiendo del proceso hacia Tokio, Jessica está considerada. Lo que hay que buscar en esa ventana es en qué momento se puede abrir un esquema de valoración de criterios técnicos sobre quienes estarán participando en esa justa olímpica. El proceso seguirá caminando y nosotros esperamos poder reunirnos también con la Federación Mexicana de Ciclismo”.

El lugar de Jessica Salazar será ocupado por Yuli Verdugo, quien le ganó a jalisciense en el Campeonato Nacional que se celebró el pasado mes de mayo en Guadalajara.

La ciclista mexicana pidió una aclaración a las autoridades pertinentes (Foto: Instagram@jessy.salazarv)

Cabe recordar, que Salazar tiene entre sus méritos el ser la mejor arrancadora del mundo, al tener el récord mundial en 500m, además de la mejor vuelta mundial. También, cuenta con el ranking mundial como líder y fue la subcampeona del mundo en ciclismo. Además posee el Récord Guinness y Premio Nacional de Deportes, la mexicana figuraba como una de las máximas esperanzas de medalla para el país.

Luego de la desafortunada situación, diversos atletas nacionales se han unido para apoyar a la tapatía. Tal es el caso del patinador Jorge Luis Martínez Morales, quien expresó su sentir ante la ausencia de una de las mejores ciclistas mexicanas de la actualidad.

“Jessy tendría que estar en Tokio, independientemente de su récord y de su medalla mundial. Ser tercer lugar en el selectivo en las pruebas medidas no dice nada. En el deporte todo es muy complejo de analizar”, dijo el patinador multimedallista.

SEGUIR LEYENDO: