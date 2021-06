Bélgica irá por el puntaje perfecto ante una Finlandia que quiere hacer historia en la Eurocopa: hora, TV y formaciones

FINLANDIA - BÉLGICA

Bélgica buscará el pleno de victorias, la única selección que puede lograrlo junto a Italia y Países Bajos, ante una hambrienta Finlandia, que aún tiene opciones de clasificación en su primera Eurocopa de naciones. Ser primera de Grupo B es importante, ya que eso influye no sólo en los rivales que los Diablos Rojos se encontrarán en los cruces de octavos de final, sino también en los desplazamientos, más largos si queda segunda.

Por si había alguna duda, Roberto Martínez pondrá su equipo de gala. Ya lo dijo tras la victoria ante Dinamarca: jugarán de inicio Kevin De Bruyne y Eden Hazard y tampoco habrá descanso para Lukaku. De Bruyne necesita minutos para llegar en forma a los octavos de final, aunque ante los daneses demostró que está plenamente recuperado de la lesión que sufrió en el rostro en la final de la Liga de Campones. Saltó al campo, cambió el partido y marcó el gol de la victoria. Sin él en el equipo, los belgas no hubieran remontado.

Para Hazard es una nueva oportunidad de recuperar sensaciones. Jugó 20 minutos contra Rusia y media hora en el segundo partido, no lució, pero sí se lo vio con mayor confianza a la hora de encarar. Martínez está dispuesto a esperarlo lo que haga falta, pero Bélgica en los cruces no puede permitirse más lujos. A favor tiene que su hermano, Thorgan, no viajará con el equipo, según informó el combinado belga. Por el momento, se desconoce el motivo. También volverá Witsel, que sustituirá a Dendoncker, titular en los primeros dos partidos. El medio del Borussia, que estuvo sin jugar desde enero por una lesión de tobillo, es uno de los favoritos del entrenador.

Parken Stadium, Copenhague, Dinamarca, Junio 17, 2021 El belga Kevin De Bruyne celebra su segundo gol. Pool via REUTERS/Wolfgang Rattay

En el centro de la defensa también habrá variaciones. El veterano Vermaelen, que juegan en Japón, saldrá de inicio, probablemente en vez de Vertonghen. Martínez no quedó nada satisfecho de la primera parte ante los daneses. Quiere recuperar automatismos con el equipo teóricamente titular. Jugar como nunca y perder como siempre. Esa es la sensación que les quedó a los finlandeses tras caer por la mínima ante Rusia.

Los finlandeses ganaron sin merecerlo a los daneses, pero sí fueron acreedores de un mayor premio ante los eslavos. Defendieron bien y atacaron mucho mejor que en el primer partido. De estar más acertados Pukki y Pohjanpalo, al que le anularon un gol por un ajustado fuera de juego, otra gallo cantaría. El seleccionador finlandés, Marrku Kanerva, lo dejó claro. “Es el partido más importante en la historia del fútbol finlandés”, afirmó en rueda de prensa.

Los defensas belgas no se caracterizan por su velocidad y los finlandeses intentarán buscarles la espalda. Para ello, el seleccionador finlandés, Markku Kanerva, deberá introducir más dinamita. “Contra Rusia demostramos que podemos crear ocasiones”, agregó Kanerva, quien recordó que en noviembre de 2020 derrotaron a Francia en París (0-2) en un partido amistoso.

Kauko, que ha sido hasta ahora suplente, podría ser el elegido para dar más batalla a la segunda línea. Kamara, un jugador muy interesante, podría también adelantar líneas. “Queremos clasificarnos para los octavos y que los finlandeses se sientan orgullosos. Jugar la Eurocopa es el mejor momento de nuestras carreras. No queremos que el sueño termine”, afirmó Uronen. A los finlandeses no les sirve perder dignamente en el tercer partido de su debut en una Eurocopa. Tres puntos pueden no ser suficientes para ser uno de los cuatro mejores terceros, más aún cuando a los rusos les vale con un empate en Copenhague si los escandinavos no derrotan a los belgas.

PROBABLES FORMACIONES:

Finlandia: Hradecky; Tovio, Arajuuri, O’Shaughnessy; Raitala, Uronen, Lod, Kauko, Kamara; Pohjanpalo y Pukki. DT: Markku Kanerva.

Bélgica: Courtois; Alderweireld, Denayer, Vermaelen; Meunier, De Bruyne, Witsel, Carrasco; Mertens, Lukaku y Eden Hazard. DT: Roberto Martínez.

Árbitro: Feliz Brych (GER)

Estadio: Krestovski (San Petersburgo)

Hora: 22:00 hora local (19:00 GMT).

POSICIONES:





RUSIA - DINAMARCA

Con cero puntos en su casillero tras dos derrotas inmerecidas y en medio de un tobogán de emociones por el drama vivido con su estrella, Christian Eriksen, Dinamarca llega a la última jornada sin otra opción que ganar frente a una Rusia a la que le vale un empate. Hace poco más de una semana la “Dinamita roja” llegaba en un ambiente de euforia, avalada por su buenos números (solo dos derrotas en cinco años) y por el hecho de jugar por primera vez en casa un gran torneo. Ahora se encuentra al borde del precipicio, pero si gana, puede acabar incluso segunda de su grupo.

Nada se entiende sin el colapso sufrido por Eriksen en el minuto 43 contra Finlandia, con los médicos tratando de reanimarlo y sus compañeros llorando y rezando en torno a él. El partido se reanudó casi dos horas después y los finlandeses, en su único tiro a puerta, marcaron frente a un rival muy superior pese a la ansiedad. Cinco días después y en un ambiente desatado, Dinamarca se comió a Bélgica en una primera parte sobresaliente, pero acabó cediendo a la calidad de De Bruyne y Lukaku. Ningún equipo tira más en todo el torneo que Dinamarca (45 disparos), el segundo que más balones recupera. Pero eso no le ha valido para sumar siquiera un punto. “Surrealista”, ha dicho el seleccionador danés, Kasper Hjulmand.

Con Eriksen ya de alta, después de que le colocaran un desfibrilador automático, el equipo se muestra convencido de que ganará a Rusia y cuenta con que Bélgica, ya clasificada, se deshaga de Finlandia para acabar como segunda. La obligación de ganar y la menor entidad del rival hace suponer que Dinamarca regresará a la línea de cuatro atrás y que el jovencísimo Damsgaard, que impresionó contra Bélgica, seguirá “haciendo” de Eriksen. La duda será quién ocupa el puesto de delantero centro, Wind o Dolberg. O si Hjulmand sorprende con el extremo Skov Olsen y mueve al medio a Braithwaite o a Poulsen.

El homenaje a Eriksen durante el encuentro entre Dinamarca y Bélgica de la Eurocopa (REUTERS/Hannah Mckay)

A los rusos les vale el empate para meterse en los octavos de final como segundo, siempre que los finlandeses no derroten a los belgas, líder del Grupo B con seis puntos. No obstante, la historia dice que a los rusos no se les da bien jugar a no perder. La victoria por la mínima ante los finlandeses fue un alivio para el seleccionador ruso, Stanislav Cherchésov, muy criticado después caer con claridad ante los “diablos rojos” en la primera jornada. Por eso, es probable que insista en colocar juntos en el once titular a los futbolistas más creativos del equipo: Miranchuk y Golovín. El primero, centrocampista del Atalanta, marcó el gol de la victoria. Hay más dudas con el goleador ruso Artiom Dzyuba. Se le ve cansado y sin chispa en esta Eurocopa. Pero, además de ser el pichichi de la liga rusa, es el capitán, por lo que la posibilidad de que el titular sea el atacante del Spartak Moscú, Alexandr Sóbolev, es poco probable.

El que parece recuperado de su dolorosa caída contra los finlandeses es Mario Fernandes, un jugador vital en el esquema de Cherchésov. El sábado entrenó junto al resto del grupo, por lo que se espera que vuelva a ocupar el lateral derecho. La duda está en si los rusos insistirán en jugar con el medio defensivo Bárinov como tercer central o Cherchésov recuperará finalmente a uno de sus favoritos, Fiódor Kudriashov, que se perdió los dos primeros partidos por una inoportuna lesión, pero que ya entrena con normalidad. Además de jugar en Copenhague, los rusos tienen otro hándicap.

Por motivos sanitarios, las autoridades danesas no han permitido viajar a los aficionados rusos, ni siquiera a los vacunados con Sputnik V, ya que ese preparado aún no ha sido autorizado por el regulador europeo.

PROBABLES FORMACIONES:

Dinamarca: Schmeichel; Wass, Kjær, Christensen, Mæhle; Delaney, Damsgaard, Højbjerg; Braithwaite, Wind o Dolberg, Poulsen. DT: Kasper Hjulmand.

Rusia: Safónov; Mario Fernandes, Dzhikiya, Divéev, Kudriashov o Bárinov, Kuzyáev; Ozdóev, Zobnin; A.Miranchuk, Golovín y Dzyuba. DT: Stanislav Cherchésov.

Árbitro: Clément Turpin (FRA).

Estadio: Parken (Copenhague)

Hora: 21.00 (19.00 GMT).

POSICIONES:

Con información de EFE.