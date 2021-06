Trotamundos: este será el nuevo equipo de Carlos “Gullit” Peña

Centroamérica se ha vuelto el territorio donde Carlos "Gullit" Peña resurgió futbolísticamente (Foto: Twitter/CDeportivoFAS)

La carrera de Carlos “Gullit” Peña tiene muchos altibajos. A pesar de todos los señalamientos y escándalos por su supuesto alcoholismo, su carrera futbolística continúa, y con 31 años partió a un nuevo destino.

Tras su exitoso paso por el Club Deportivo FAS de El Salvador, donde estuvo una temporada, disputó 21 partidos, anotó cuatro goles, fue figura, capitán, referente y salió campeón, sus pies llegarán a tierras guatemaltecas.

El Antigua GFC hizo oficial el fichaje del mediocampista nacido en Ciudad Victoria, Tamaulipas, pues quieren recuperar su grandeza y buscarán su quinto campeonato nacional por medio de la experiencia del “Gullit”.

“¡Antigua GFC hace oficial la llegada de su nuevo jugador de clase mundial, Carlos “El Gullit” Peña! Gracias por la confianza hacia esta institución. Juntos por la 5ta estrella panzas verdes @G27Gullit #SomosAntiguaGFC #VolveremosMasFuertes #FuerzaPanzaVerde”, escribió el club de Guatemala en su cuenta de Twitter.

Carlos Peña buscará revivir al ANtigua GFC con un quinto campeonato (Foto: Twitter/@soyantiguagfc)

Por su parte, el CD FAS le envió un emotivo mensaje en redes sociales y lo despidió como figura, ya que le recordó al jugador que cuando llegó al club en febrero de 2021, prometió “bordar una estrella” en el escudo, cosa que cumplió apenas cuatro meses después.

En abril pasado, Jorge Humberto “Zarco” Rodríguez, director técnico del equipo salvadoreño, afirmó que Peña se revaluó en aquella Liga y “ha sido profesional”, además de que parece haberle regresado la alegría por practicar este deporte.

“Me ha sorprendido lo profesional que ha sido desde que él llegó al FAS. Ha venido a trabajar fuerte y desde que llegó no se ha perdido un entrenamiento; siempre se ha mostrado al cien por ciento, está al pendiente de los compañeros siempre. Yo creo que ha sido positivo para él retomar su carrera profesional”, declaró.

Ahora, en esta nueva aventura, el “Gullit” buscará consolidarse como referente de el Antigua GFC y reparar su imagen que se dañó por sus polémicas en el fútbol mexicano, así como sus malas estadísticas en clubes de primera división y la ahora llamada Liga Expansión.

En el FAS se convirtió en un referente dentro y fuera del campo(Foto: Twitter/@CDeportivoFAS)

Carlos “Gullit” Peña debutó en 2010, cuando debutó con Pachuca. Tras un año y un gol, pasó al León, equipo que se encontraba en la Liga de Ascenso, donde consiguió el ansiado campeonato y un lugar en la primera división.

En cuatro años consiguió un bicampeonato, se convirtió en un infaltable en los 11 de los panzas verdes y en uno de los mejores jugadores mexicanos, situación que lo llevó a disputar el mundial de 2014 en Brasil.

Para el Clausura 2016 llegó a Chivas, donde no le fue muy bien, pues comenzó a bajar su nivel, corrieron algunos rumores sobre su falta de compromiso y no cumplió las expectativas del club tapatío.

Con breves pasos por Cruz Azul, Chivas y Rangers, el "Gullit" se retiró de las canchas por dos años para rehabilitarse de su alcoholismo (FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO)

Tras un año, Pedro Caixinha, quien en ese momento entrenaba al Rangers de Escocia, lo pidió para su equipo, donde no le fue del todo mal. En 14 partidos convirtió cinco goles. Sin embargo, no mostró el nivel que consiguió en su estadía en León, por lo que decidió regresar a México con Cruz Azul, donde no duró ni seis meses.

Ya como munición cebada, probó una última aventura con los hidro rayos del Necaxa, club donde ganó la supercopa MX al vencer a Monterrey por 1-0. No obstante, sólo disputó cinco juegos y cayó a lo más bajo, pues jamás dejó de “comer banca”.

Con un futuro incierto, se retiró de las canchas por dos años, mismos que aprovechó para seguir con su rehabilitación por los problemas de alcoholismo. Así, prácticamente sin tocar un balón, no se supo nada del tamaulipeco hasta inicios de 2021, cuando llegó al FAS.

