“Te voy a patear el trasero”: la advertencia de Óscar de la Hoya a Canelo Álvarez

El excampeón del mundo en seis categorías lanzó la amenaza en su cuenta de Instagram (Video: Instagram @oscardelahoya)

El conflicto entre Óscar de la Hoya y Saúl “Canelo” Álvarez, desde la ruptura entre el púgil jalisciense y “Golden Boy Promotions”, la empresa del ex medallista olímpico, ha trascendido más allá del ámbito legal. Los hombres han cruzado diversas declaraciones que atraviesan por la crítica a sus personalidades y estilo deportivo. Sin embargo, el boxeador retirado lanzó una advertencia al mejor libra por libra del mundo a través de sus redes sociales.

En su cuenta verificada de Instagram, @oscardelahoya publicó una serie de historias donde se le observó realizar ejercicios de entrenamiento. En una de ellas, grabó el encordado al que se montó posteriormente, aunque acompañó el material con la canción “The champ is here”. En el segundo fragmento, ya con los guantes puestos, se le mira lanzando puñetazos a las manoplas de su entrenador.

No obstante, en dicho video colocó el texto “Y así es como lanzas golpes. Balance, poder y velocidad. Espera 12 libras menos y 2 meses más, Jaja”, el cual recordó la crítica que le hizo a Álvarez cuando la cuenta de Supreme Boxing publicó un video donde se le observó enseñando sus movimientos a un niño.

El intercambio de declaraciones entre los deportistas ha continuado (Fotos: Archivo Infobae // Instagram @canelo)

Las indirectas no frenaron ahí. En una tercera publicación de la Hoya lanzó una amenaza directa. Aunque no mencionó ningún nombre, dijo “Jódete. Jódete en esa mierda. Te voy a patear el trasero”, y soltó una risa intimidante. Además, en el mismo fragmento colocó el texto “Iré por tu trasero. Jajaja”. A pesar de ello, el campeón unificado de la categoría de peso supermediano no ha emitido ninguna respuesta al respecto.

De acuerdo con las declaraciones de Óscar de la Hoya, el día de hoy se integró a un campamento de entrenamiento que durará dos meses. El objetivo es ponerse en forma para su próximo regreso a los encordados, aunque no ha confirmado ningún nombre como rival.

Fue el 26 de marzo de 2021, cuando el púgil mexicoamericano confirmó su regreso al ring. Después de presentar la pelea entre Jake Paul y Ben Askren, misma que se realizó el 17 de abril, Óscar de la Hoya le confirmó al cantante Snoop Dog que “el 3 de julio haré mi regreso”. Sin embargo, la fecha ha sufrido cambios y, en palabras del púgil, será en septiembre.

La relación laboral entre Saúl Álvarez y Oscar de la Hoya comenzó en el 2010, cuando firmó con Golden Boy (Foto: Instagram@oscardelahoya)

Durante una charla con Ryan Kavanaugh el pasado 8 de junio, donde también aseguró que le gustaría retar a Floyd Mayweather después de pelear dos ocasiones en su retorno, afirmó que “Me voy al campamento dos meses antes de mi pelea. Soy una bestia completamente diferente. Estoy en eso. Estoy al 1000%. No puedo esperar a mi pelea en septiembre”.

Diversos rumores han apuntado a que el escenario que lo verá volver será algún recinto en el estado de Texas, Estados Unidos. Además, ante la falta de confirmación de su próximo contrincante, el propio Kavanaugh ha declarado que podría ser alguien con pasado en la UFC, entre quienes destacan Conor McGregor, así como el campeón brasileño Anderson Silva.

Por su parte, después de participar en el torneo de golf al cual fue invitado, Saúl Álvarez comenzará su preparación para el combate que podría sostener en la icónica fecha del 15 de septiembre. Eddie Hearn, su actual promotor, confirmó que se encuentra en negociaciones para concretar un desafío contra Caleb Plant, quien posee el título avalado por la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

En caso de lograr el pleito y superar al estadounidense, Canelo conseguirá el objetivo que se planteó para este año, convertirse en el campeón indiscutible de su categoría, mismo que lo ubicaría como el primer mexicano en lograrlo.

