Qué dijo Tite sobre su futuro y el escándalo que sacude a la Confederación Brasileña de Fútbol

Tite se refirió a diversos temas de la actualidad del seleccionado brasileño y al escándalo de la CBF (REUTERS/Diego Vara)

El puntaje perfecto de la selección brasileña en las Eliminatorias del Mundial Qatar 2022 quedó en un segundo plano. El foco en el vecino país trasciende lo futbolístico por la denuncia por supuesto abuso moral y sexual de Rogerio Caboclo, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y qué decisión tomarán los jugadores y su entrenador, Tite, sobre la próxima Copa América que se disputará en su país. En este marco complejo, hoy el DT de la Verdeamarela brindó una conferencia de prensa donde respondió a todo.

Caboclo fue licenciado de su cargo por 30 días debido a la mencionada denuncia de una empleada de la CBF. Fue luego de varios días agitados en Brasil, en medio de las Eliminatorias Sudamericanas y cerca de la Copa América, que Tite eligió hablar con los medios, en la previa del partido contra Paraguay en Asunción de este martes.

Respecto de su futuro, aclaró: “Voy a hablar de mi juicio y de lo que dice mi escala de valores. Tengo mucho respeto por mi trabajo, por la selección brasileña, por este momento de las Eliminatorias para la Copa del Mundo. Y la mejor manera de devolver el cariño de las personas que me apoyan y respetan lo que están en contra, es hacer mi mejor trabajo. Eso es lo que voy a seguir haciendo”.

En sintonía con sus declaraciones, Antonio Carlos Nunes, quien reemplazó a Caboclo, en diálogo con el diario O Liberal, aseveró: “Lo diré de esta forma: ¿Estamos ganando? Ganamos la Copa América en 2019. Y ahora estamos a punto de clasificar al Mundial. Como dice el dicho, ‘no se hacen cambios en un equipo que está ganando’”.

El dirigente agregó: “Tite es mi amigo. No pude hablar con él este domingo. Sólo quería decirle que ahora yo estoy a cargo de las decisiones. Me gusta mucho su trabajo, es muy serio”.

Tite da instrucciones a sus jugadores. La imagen es del último partido ante Ecuador. El DT dijo que seguirá en su cargo (EFE/Ricardo Rímoli/Archivo)

Acerca de lo ocurrido con Caboclo, Tite expresó que está al tanto “de la dimensión que tiene y la gravedad del caso. Ahora hay un Comité de Ética de CBF que toma las medidas necesarias” y que no es “responsabilidad” de ellos. Frente a este panorama complicado, el entrenador indicó: “Estoy en paz. Tengo mucha paz para las personas que me rodean, para el grupo de personas. A veces lo pierdo y alguien me retransmite, un familiar o amigo. Soy muy exigente en la conducción de nuestro trabajo”.

Mucho se habla sobre la decisión que tomarán los jugadores después del encuentro ante los guaraníes y qué dirán respecto de su participación en la Copa América. También cuál es la posición del entrenador y el resto de su cuerpo técnico. Sobre esto, Tite afirmó: “Cuando nos manifestemos va a ser a nuestro tiempo, con lo que nosotros entendemos que es correcto. Cuando hablo de nosotros, es el cuerpo técnico y los jugadores. Estamos muy orgullosos de nuestra conducta, del respeto que tenemos por esto. Quiero estar en cuerpo y alma, haciendo el mejor trabajo posible. Queremos jugar al fútbol y hacer un gran partido contra Paraguay”.

El viernes pasado, luego del partido que Brasil venció 2-0 a Ecuador, el mediocampista Casemiro, manifestó en una entrevista con la televisión brasileña: “No podemos hablar de este asunto, el mundo sabe nuestra opinión, creo que más claro imposible. Tite ya dejó en claro lo que pensamos la Copa América. Existe el respeto, las jerarquías que tenemos que respetar. Queremos expresar nuestra opinión después del partido contra Paraguay. No queremos desviarnos del foco de las Eliminatorias y la clasificación a la Copa del Mundo”.

El choque ante el combinado guaraní será este martes a las 21:30. El marco es particular porque habrá más atención de lo que ocurra en la conferencia de prensa posterior al partido que en el juego en sí. Habrá que ver cuál es la decisión de Tite y sus dirigidos sobre su presencia en la Copa América que se llevará a cabo en su país.

