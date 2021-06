La sorpresa que prepara Scaloni en la visita de la Selección ante Colombia: “Tenemos planteado hacer algo que no venimos haciendo los últimos partidos”

Lionel Scaloni palpitó el duelo ante Colombia

La selección argentina tiene grandes desafíos por delante. Primero se medirá ante Colombia por la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas en busca de volver a la senda de la victoria. Luego, el conjunto nacional encarará la preparación para la Copa América que se disputará en Brasil a partir del 13 de junio. El entrenador Lionel Scaloni se encuentra ultimando detalles con la cabeza puesta, sobre todo, en lo que será el duelo de este martes ante el conjunto Cafetero en Barranquilla.

A diferencia de lo que ocurrió la semana pasada ante Chile, esta vez el DT no confirmó el equipo en la conferencia de prensa previa al encuentro. Lo que sí anticipó es que esperará al entrenamiento vespertino para determinar si dos de los jugadores que ingresarían, que serían Gonzalo Montiel y Giovani Lo Celso, están a punto para jugar desde el arranque.

Aunque no lo confirmó, la selección argentina jugaría con una línea de cinco en el fondo y saldría a la cancha con: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña; Giovani Lo Celso, Leandro Paredes y Rodrigo de Paul; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

“Sabemos muy bien cómo queremos jugar, lo importante es que los tengamos a todos disponibles y a partir de ahí sacar lo mejor para enfrentara a Colombia”, sostuvo Scaloni. Y, sobre el rival de turno, agregó: “Es un gran equipo, una gran selección. Conozco bien a su entrenador, hace cosas muy interesantes y le está dando una buena forma al equipo. Será un partido difícil, sumado a que hace calor y venir a jugar a esta cancha es difícil. Toda Selección tiene su dificultad, ellos viene de ganar, están bien”.

En ese sentido, remarcó: “Hay que saber el juego que hacen, sus jugadores son bastante conocidos y eso nos ayuda a analizarlos mejor. Tomaremos recaudos, pero siempre pensando en lo que podemos hacer nosotros”.

El equipo ya está en Barranquilla (@Argentina)

Scaloni también reflexionó respecto de lo que dejó el empate 1-1 ante Chile del pasado jueves: “No creo que hayamos sufrido por los laterales ni en ningún lado. Ellos patearon dos veces al arco en todo el partido”. El entrenador consideró que Argentina “mantuvo una línea de juego y fue protagonista”, pero también hizo hincapié en la necesidad de “concretar más las situaciones que generamos” a partir de “ocupar bien los espacios y saber por dónde se puede atacar al rival”. “No estamos sufriendo en la marca, pero siempre debemos ser cautos”, agregó.

“En Argentina, en Colombia o en Brasil, la idea de juego siempre es la misma. Ahora se nos abrió una oportunidad con chicos jóvenes que nos están dando buenas sensaciones. Es una tentación darles minutos y que el equipo no se resienta, puede ser una opción. Nos pueden aportar, transmiten mucha ilusión, ganas de jugar con esa camiseta y juegan bien. La idea es que se vayan acoplando y que jueguen en la Copa América. Para el futuro es mejor”, valoró.

Al ser consultado sobre la agresiva marca que Colombia pondrá sobre Lionel Messi, el DT aprovechó para revelar que ha preparado una sorpresa táctica de cara al duelo ante los Cafeteros: “Los partidos de Leo siempre son con tres rivales siguiéndolo. Es difícil no marcarlo zonalmente con dos o tres jugadores, es un poco de lo mismo. Si hacen algo diferente, lo veremos en el partido. Nosotros tenemos planteado hacer algo que no venimos haciendo en los últimos partidos y esperamos que se pueda hacer, siempre está la opción de volver a lo que hacíamos”.

Finalmente, Scaloni tomó con buenos ojos la autorización que Conmebol le dio a la selección argentina para usar el predio de AFA en Ezeiza como base de entrenamiento durante la Copa América. “Es algo que va a ser importante, nos transmite tranquilidad”, sostuvo.

Gonzalo Montiel podría ser titular ante Colombia (@Argentina)

El análisis de los jugadores:

Lucas Alario: “Está intentando recuperarse, había dado un cambio importante para adelante. El primer diagnóstico no era alentador. Las primeras impresiones eran buenas pero en los últimos días no ha sido así. Vamos a esperar cómo reacciona porque es un jugador que siempre nos ha rendido y nos interesaría tenerlo en la Copa”.

Franco Armani: “Es algo que me molesta bastante, no tiene posibilidad de contagiar a nadie e incluso ha jugado en su equipo días atrás. No podemos contar con él ni pudo jugar en Argentina por las restricciones. Es una situación difícil y compleja para él porque quiere estar con el grupo. dentro y fuera de la cancha nos ha dado siempre. Lo peor de todo para un futbolista es no poder estar con sus compañeros. Eso nos está molestando y no sabemos cuándo podrá estar apto para poder jugar. Es un problema para nosotros como cuerpo técnico tener un jugador sin saber cuándo va a estar disponible y a él no le hace bien a la cabeza. Esperamos que se resuelva cuanto antes y que esté en el grupo”.

Nicolás Otamendi: “Es un jugador interesante, siempre que ha estado ha rendido. Que esté disponible para mañana es una opción. Estamos contentos de que esté para jugar mañana, es un jugador de jerarquía”.

Sergio Agüero: “El equipo es ofensivo de por sí, no porque juegue o no juegue Agüero. Entrenó solo un día con el equipo y está bien, lógicamente falto de ritmo porque no jugó los últimos partidos. Lo irá agarrando poco a poco con los entrenamientos. Un jugador de esas condiciones puede ser una opción. Tiene que mejorar su condición pero para nosotros sigue siendo una opción. Estamos contentos de que esté en el grupo porque le aporta, se lleva bien con todos, cae bien y eso es importante”.