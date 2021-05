El paso por boxes más largo de la historia: tras 96 horas, Mercedes pudo sacar la tuerca atascada en el auto de Bottas y el video se convirtió en viral

Cómo hizo Mercedes para retirar la rueda.

Hasta los mejores pueden fallar en cuestiones menos pensadas. Mercedes, el equipo que domina la Fórmula 1 desde 2014, vivió un papelón el domingo en el Gran Premio de Mónaco con la rueda que no le pudo sacar a Valtteri Bottas y que obligó al abandono del finlandés. Luego de acusaciones internas y explicaciones, 48 horas más tarde y ya de vuelta en la base del equipo, pudieron retirar el neumático. Hoy publicaron un video que muestra cómo se lograron retirarlo. Y lo más importante ¿qué pasó en ese trunco reemplazo?

Fue en la vuelta 33ª cuando Bottas se detuvo a hacer el recambio de gomas. Pero el mecánico no pudo retirar la delantera derecha y luego de un minuto de intentos, el escandinavo debió abandonar. “Es tremendamente decepcionante y una situación que no debe volver a ocurrir. Honestamente, no sé qué pasó: no sé todavía si se trató de un error humano o de un problema técnico, pero en cualquier caso tenemos que aprender de lo que sucedió”, sentenció el finlandés.

“Debemos averiguar si fue una falla del diseño o un error de múltiples sistemas. No tiene nada que ver el mecánico. De hecho, es uno de los mejores en cuanto a velocidad en las paradas en boxes. Valtteri se detuvo un poco antes de la marca y esto significó que el mecánico estuvo en un ángulo incorrecto para aplicar la pistola que dañó la tuerca”, afirmó Toto Wolff, el jefe del equipo.

Las ruedas de los autos de F1 tienen una tuerca central para acelerar el proceso de cambios de neumáticos. La pistola neumática no fue bien colocada y eso limó toda la tuerca, que puede soportar fuerzas de 5 G en los frenajes. Por eso se ajusta de tal forma que se necesita de una pistola neumática de 2 caballos de potencia para retirarla.

La decepción de Bottas. Wolff lo tiró la responsabilidad de lo ocurrido. (@ValtteriBottas).

Para ello el mecánico debe estar firme en el suelo para no perder el control durante su accionar. En condiciones normales, cuatro o cinco disparos son suficientes para sacar la tuerca.

James Wowles, responsable de estrategia de la escudería alemana, explicó que “lo que sucedió es que se atacó a la tuerca ligeramente en ángulo (en lugar de hacerlo derecho). En lugar de distribuir la carga a través de toda la tuerca, fue a través de una pequeña sección y eso rasgó el metal que fue limado”.

“Si no conseguimos que la pistola entre limpia en la tuerca se pueden astillar las caras de giro: es lo que llamamos mecanizar la tuerca. Es como cuando a un destornillador de cabeza Phillips no se lo pone bien en la cruz, se empieza a redondear la cara de las ranuras y no se puede quitar el tornillo. Dada la potencia de la pistola, no quedó nada a lo que agarrarse y eso es lo que sufrimos en Mónaco”, señaló James Allison, el director técnico de Mercedes.

Luego de la carrera los mecánicos de Ferrari se solidarizaron con sus colegas y les dieron una mano para retirar la rueda, algo que fue imposible. Al menos los muchachos de la Scuderia los ayudaron a cargar el equipamiento pesado.

La rueda del Mercedes.

El neumático debió ser retirado en la base del equipo en Brackley, Inglaterra. Cabe recordar que Mercedes compró en 2010 a Brawn GP, que era una escuadra británica. Luego fue necesario rectificar y cortar los restos de la tuerca que fue lo que se hizo y con ello se pudo retirar la rueda. La tarea se hizo el martes y hoy la escudería alemana difundió el video de cómo se logró retirar la rueda.

Así Mercedes pudo terminar un largo y duro fin de semana en el que también se equivocó en la estrategia con Lewis Hamilton, quien perdió dos lugares en la primera detención en los boxes. Además, cedió la punta del campeonato a manos de su rival, Max Verstappen, quien se quedó con la victoria en Mónaco.

La Fórmula volverá a la acción el próximo fin de semana con el Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito callejero de Bakú.

