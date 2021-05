El Kun Agüero habló tras su homenaje en el Manchester City y le dedicó una indirecta a Pep Guardiola

Sergio Agüero se lamentó por no haber sido titular ante el Everton (Reuters)

Este domingo se cerró una etapa. Sergio Agüero jugó su último partido en la Premier League y termina así una gloriosa década en la que conquistó 15 trofeos y gritó 258 goles con la camiseta del Manchester City que hoy le aplastó 5-0 al Everton en la jornada final del certamen doméstico. El Kun, quien gritó dos tantos pese a haber saltado al campo de juego desde el banco de los suplentes, tuvo su merecido homenaje en el Etihad Stadium.

Fueron 10 mil personas las que pudieron presenciar desde las gradas la despedida de una leyenda, quien llegó en 2011 al club y que se convirtió en su máximo goleador, además de transformarse en el extranjero con más anotaciones en la historia del fútbol inglés. Por eso, el ex Atlético de Madrid fue recibido por sus compañeros con un tradicional pasillo, antes del pitazo inicial, y en las tribunas los fans colgaron banderas con su nombre y su imagen, además de haber coreado su apellido en varias oportunidades.

Al terminar el encuentro, el City levantó el trofeo de campeón y Agüero pudo plantarse ante los micrófonos para despedirse: “La verdad que es algo increíble terminar de esta manera, no lo esperaba. Estoy muy feliz”, comentó en diálogo con ESPN. “Me siento muy feliz porque no es fácil estar 10 años en el fútbol inglés, es muy complicado. Todo lo que hice por el club, me siento muy contento”, agregó.

El argentino fue homenajeado por la afición, el club y sus compañeros (Reuters)

El artillero argentino aprovechó también para dedicarle un mensaje a su entrenador, Pep Guardiola, quien desde su llegada en 2016, le ha dado menos minutos al delantero que sus antecesores en el cargo: “Podría haber hecho un poco más pero son cosas de la vida”. Al ser consultado puntualmente sobre ese comentario, el futbolista explicó que el técnico ya le había dicho que, pese a ser su despedida, iba a iniciar como suplente y luego ingresaría en el complemento: “Se habló antes y como siempre digo las decisiones las toma él. Desde que él llegó le tuve mucho respeto y siempre intenté dar lo mejor y ayudar al equipo, a veces me tocó jugar y a veces no, pero es la ley del fútbol”.

“Este año tuve la lesión, después, cuando mejor estaba, tuve covid y nada... fue un año complicado. Pero son cosas que pasan y me siento feliz ahora porque estoy bien físicamente”, aseveró.

Con el arribo de Guardiola, Agüero pasó de ser titular indiscutido a luchar por el puesto con el brasileño Gabriel Jesús. Luego, por decisión táctica, el técnico optó por un esquema sin un delantero de área fijo y por esa razón ambos empezaron a acumular minutos en la banca. El gran misterio es saber si el Kun será tenido en cuenta el 29 de mayo, cuando el City enfrente al Chelsea en la final de la Champions: “Eso espero, haré todo lo mejor porque amo el fútbol”, declaró a la cadena Sky.

Agüero ganó 15 títulos con el Manchester City (Reuters)

Por otra parte, el futbolista de 32 años quien en los próximos días firmará su llegada al Barcelona, le envió un mensaje a la Argentina: “Les mando un abrazo a todos, que tengan paciencia. A veces nos gustaría decidir por nosotros mismos, pero siempre tenemos uno arriba, como pasa en un club... y la verdad que tenemos que ceder las cosas que nos dicen. Paciencia sobre todo y les mano un abrazo a todos los argentinos porque la están pasando mal. Mi familia está ahí, mis amigos también y no es fácil así que les mando mucha fuerza. Que se relajen porque si están todo el día pensando en cosas malas la mentalidad te baja, siempre estar arriba y positivo es lo mejor que hay”.

El argentino es el cuarto goleador histórico de la Premier League, con 184 tantos, el máximo anotador extranjero en este certamen y también superó a Wayne Rooney como el futbolista con más conquistas en la liga británica con la camiseta de un mismo club. En cuanto a títulos, ha levantado 15 trofeos: cinco Premier League, cuatro Copas de La Liga, tres Supercopas y una FA Cup. Tal vez, el sábado sume otra conquista más.

