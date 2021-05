El mensaje romántico de su esposa y un regalo especial para sus hijos: el festejo en familia de Enzo Pérez tras su noche épica en River Plate

* Las mejores atajadas de Enzo Pérez

River Plate vivió otra noche épica en la Copa Libertadores de la mano de Marcelo Gallardo. Es que tras el brote de coronavirus que se desencadenó en el plantel, que obligó a buena parte del plantel a ausentarse en el clásico ante Boca, y que luego con los nuevos casos que se confirmaron dejó al equipo al borde de tener que jugar con un futbolista menos ante Independiente Santa Fe por la Copa Libertadores, apareció un héroe sin capa. Pero con un buzo verde que quedará para siempre en la historia del club.

El Millonario, con un conjunto diezmado, sin la base del equipo titular, con varios juveniles y Enzo Pérez como arquero, superó a los colombianos para asegurarse el pase a los octavos de final del torneo continental. Como era de esperarse, el volante central se llevó todas las miradas en la fría noche del Monumental. Aquejado por una molestia en el isquiotibial de su pierna derecha, el número 24 dejó la remera con la banda y se calzó los guantes para darle una mano a sus compañeros. Y vaya que lo hizo.

Antes del comienzo del encuentro, la esposa del futbolista riverplatense, Flor Martínez, aprovechó su cuenta de Instagram para dejarle a su marido un sentido mensaje. “Sos un ejemplo en todos los sentidos!!! Nunca dejas de sorprender… Personas como vos conozco muy pocas, siempre sumas y pones lo mejor de voz y nunca bajas los brazos en nada. No hay nada que te asuste y tenes lealtad admirable. Te amamos!”, escribió la pareja de Pérez.

La publicación de Flor Martínez, la esposa de Enzo Pérez (flormartinez13)

A lo largo de los poco más de 90 minutos que duró el partido, Enzo se mostró seguro. Si bien Santa Fe no inquietó a la defensa de River, el jugador de campo que fue arquero por un día no se complicó ante varias ocasiones de peligro. Justamente, su gran intervención en la primera mitad ocurrió cuando el delantero Agustín Fontana perdió la pelota, luego de recibirla a contra pierna. El balón le quedó al defensor colombiano, quien avanzó y disparó desde más de 25 metros con la intención de complicar al mediocampista, pero el 24 de los locales se estiró hacia su izquierda y desvió el tiro.

Una vez que terminó el duelo por el Grupo D, que posicionó a River como el líder de la zona y lo clasificó a la próxima ronda, el arquero contó cómo vivió la velada. “Todavía no caigo de todo lo que hemos pasado”, reconoció el mendocino de 35 años. “Este partido mucho no tiene sentido por lo que hemos vivido en este tiempo. Lamentablemente tuvimos que padecer por el tema del COVID-19. Lo que yo rescato es el corazón, la hombría, la personalidad y no sólo los que jugamos hoy, sino también los que lo hicieron el finde en cancha de Boca, donde debutaron tantos chicos e hicimos un buen partido”, agregó.

Una vez que Enzo Pérez se retiró del Monumental con destino a su hogar, no llegó sólo. Como también mostró su esposa en las redes sociales, el portero improvisado les llevó de regalo a sus dos hijos un juego del conjunto flúor y los guantes que utilizó en una noche de Copa Libertadores que nunca olvidará. “Mis amores, mi vida entera”, publicó la esposa del jugador con una foto en la que se puede ver a toda la familia.

Enzo Pérez con los regalos para sus hijos (flormartinez13)

Además de la celebración privada, el experimentado mediocampista disfrutó de las palabras de su entrenador, el que lo eligió para cuidar el arco de River. “Él tenía una lesión que si bien no era de gravedad, le iba a impedir desempeñarse dentro del campo de juego con una habitual normalidad. Entonces la opción para ocupar ese puesto era la de él, quien la asumió con muchísima valentía. No era para nada fácil y tengo que recalcarlo. No es fácil pararse en un puesto que uno desconoce y no es habitual”, comentó Gallardo.

