Los integrantes de la selección peruana de fútbol no serán vacunados anticipadamente: “Les tocará en el momento que corresponde”

Finalmente, los integrantes de la selección peruana de fútbol no serán vacunados contra el coronavirus de manera anticipada (Foto: Reuters)

“No vamos a dar ninguna autorización a que haya una vacunación de este tipo”, afirmó el ministro de Salud Óscar Ugarte y le puso un punto final al proceso de vacunación contra el coronavirus que se estaba evaluando para los jugadores de la selección de Perú de cara a la Copa América 2021.

Si bien la Conmebol obtuvo 50.000 dosis de empresa farmacéutica Sinovac Biotech Ltd para repartir entre sus distintas federaciones, dicha medicina no está autorizada en este país y el Ministerio de Salud local había recibido una petición para facilitarle a los integrantes de la delegación nacional de fútbol alrededor de 500 dosis de la vacuna Pfizer que sí está permitida en Perú, según detalló el medio local Gestión.

Tras conocerse esta información que abrió el debate en la sociedad peruana, el ministro Ugarte decidió descartar el proceso y afirmó ante la cadena RPP: “No nos pedían vacunación por parte del ministerio, nos pedían que el ministerio indique cómo se puede registrar en el país la vacuna Sinovac, que es la que la Conmebol estaba recibiendo en donación”.

El funcionario aseguró que el Secretario General de la Federación de Fútbol, Oscar Chiri, le advirtió que necesitaban vacunar a los distintos integrantes del sistema de fútbol del país, aunque Ugarte aseguró que “obviamente” no serán vacunados los futbolistas, aclarando que tampoco está habilitado el fármaco de Sinovac.

“Averiguamos en la propia Conmebol. Lo que dicen al respecto es que ‘es importante destacar que la vacuna no es obligatoria de ningún modo’. No tenemos por qué, bajo estos argumentos, tomar ninguna decisión que sea vacunar a nuestros queridos futbolistas. Nosotros quisiéramos que estén todos protegidos. Lo que es obvio, no vamos a dar ninguna autorización a que haya una vacunación de este tipo”, agregó.

El medio Depor aseguró que el entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, ya le había adelantado al mencionado Chiri que no formaría parte de proceso de inoculación cuando el secretario general le detalló que estaban negociando un acuerdo con el Ministerio de Salud para recibir dosis del laboratior Pfizer con el fin de destinarlo a los integrantes de las estructuras de la selección. El diario el Bocón agregó a esta información que el Tigre tomó esa decisión porque prefería aguardar hasta que le tocara su turno según el calendario establecido por las autoridades sanitarias.

Gareca había adelantado a los directivos que no se iba a vacunar hasta que no le tocara el turno en el calendario sanitario (Foto: EFE)

Finalmente, esa posibilidad fue descartada por el ministro Ugarte. “A nuestros queridos futbolistas, les decimos que les tocará en el momento que corresponde de acuerdo a las pautas del Plan Nacional de Vacunación, que como estamos viendo es por grupos etarios y aquellas personas que tienen comorbilidad y necesitan ser priorizadas”, sentenció el funcionario.

Sin embargo, según especificó la agencia EFE, el proceso fue detenido instantes antes de que se iniciase la vacunación en las instalaciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en la Villa Deportiva Nacional (Videna) de Lima. Al mismo tiempo que informó que el tema generó molestias porque con Pfizer se está vacunando actualmente a personas de más de 70 años, principalmente de la capital Lima, y recién está previsto que en las próximas semanas se inicie la vacunación de los mayores de 60 años.

“La vacuna es una solución importante. Más que nada se tiene que vacunar a la gente más vulnerable y con más inconvenientes de salud. Hay una orden de prioridades. Llegado el momento, es bueno vacunarse. Es algo que contemplaría”, ya había planteado su postura Gareca a finales de abril en una entrevista con el programa Toca y Pasa.

SEGUIR LEYENDO: