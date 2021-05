David Faitelson señaló cuál será el reto más grande para Miguel Herrera en Tigres

El 21 diciembre de 2020, Miguel Herrera tuvo su última experiencia como entrenador de Primera División. Un día después de que el Club América anunciara su salida del banquillo, Ricardo “Tuca” Ferretti se consolidaba como el mejor entrenador de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) al ganar la final de la Liga de Campeones de la Concacaf. Cinco meses después, el Piojo se prepara para sustituir al brasileño. Ante ello, David Faitelson advirtió sobre el reto que ello implica.

En los últimos días, el rumor sobre la llegada de Miguel Herrera a San Nicolás de los Garza ha tomado mayor fuerza. Por ello, en su espacio conocido como “La Mirada de Faitelson”, el periodista dedicó sus palabras a repasar cuál será el verdadero reto del polémico entrenador en caso de confirmar su contrato.

“El mayor reto de Miguel Herrera no será Tigres, el mayor reto de Miguel Herrera será Ricardo el “Tuca” Ferretti. Lograr algo que parece imposible: colocar a Tigres durante un gran lapso de tiempo como un protagonista en el futbol mexicano. Eso logró Ricardo el “Tuca” Ferretti, eso ha logrado, su historia no termina. Debe jugar ahora la reclasificación y quizá otra liguilla por el título. A eso tendrá que apegarse Miguel Herrera, a tratar de sostener a Tigres en el nivel maravilloso en el que lo ha logrado Ricardo Ferretti. No es un reto sencillo”, afirmó.

Miguel Herrera es el principal candidato para sustituir a Ricardo Ferretti (Foto: José Méndez/EFE)

En su paso por Coapa, Herrera gozó de grandes momentos. Logró superar el récord impuesto por el mítico estratega José Antonio Roca, quien registró 133 triunfos. Además, obtuvo cuatro títulos en sus dos etapas, aunque su efectividad en la obtención de trofeos fue de 18 por ciento, pues disputó 22 torneos en total.

En tanto, la continuidad en su tercer ciclo con Tigres fue una de las claves para la consolidación de Ricardo Ferretti en la historia del futbol mexicano. En 2010, cuando fue confirmado como director técnico, logró alejar al equipo de la zona de descenso. Desde entonces, obtuvo 10 títulos además de su papel en el Mundial de Clubes, participación que se le negó al Piojo en un par de ocasiones.

El verdadero reto para Miguel Herrera será Ricardo Ferretti (Fotos: Cuartoscuro)

Otro de los retos para Miguel Herrera será controlar su temperamento. Aunque el carácter de Ferretti también le ha traído conflictos con el arbitraje, y sería uno de los motivos por los cuales la directiva decidió poner fin a su continuidad, las polémicas extra cancha de Miguel Herrera han sido más mediáticas y problemáticas para los equipos que ha dirigido. En ese sentido, Faitelson afirmó que:

“Llega a un equipo que representa a una universidad, a una universidad importante como la Universidad de Nuevo León y tendrá que aprender otra vez a controlar sus arranques. A controlar su carácter. Sus expresiones que no van de acuerdo con algunas instituciones y que le han costado tanto trabajo en su etapa en la Selección mexicana y, obviamente, también en sus días con el conjunto del América. Tendrá que controlar su carácter”.

Mauricio Culebro y Alejandro Rodríguez en su presentación como nuevo presidente operativo de Tigres (Foto: Twitter/@TigresOficial)

De acuerdo con Rubén Rodríguez, periodista de Fox Sports México, dicho aspecto habría sido considerado por Mauricio Culebro, con quien coincidió en el Club América. Por ello “ya están diseñando el contrato con ciertas cláusulas sobre su comportamiento interno y externo. Sobre un análisis cada torneo y cada año. También global e individual”, afirmó en su participación en el programa “La última palabra”.

Aunque la confirmación sobre la salida de Ignacio Ambriz de León lo han puesto en el radar de los Tigres para la dirección técnica, hasta ahora el favorito sigue siendo Herrera. Su relación con Culebro podría influir en la decisión final que se tome en las oficinas de la UANL. En ese caso:

“Es un gran reto, no solamente llegar a Tigres, llegar a ocupar el lugar de uno de los mejores entrenadores en la historia del futbol mexicano”, finalizó Faitelson.

SEGUIR LEYENDO: