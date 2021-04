Canelo Álvarez abrirá más de 90 gasolineras en México

Canelo Álvarez está por abrir más de 90 gasolineras en México (Foto: Instagram/Canelo)

Saúl “Canelo” Álvarez dio un adelanto de sus planes de inversión en México. Al ser entrevistado por el periodista Graham Bensinger, el campeón de boxeo reveló que está por inaugurar entre 90 a 100 estaciones de gasolina en el país.

“Estoy por abrir entre 90 y 100 gasolineras aquí en México que se van a llamar ‘Canelo Energy’. Cuando tu vayas a echar gasolina, que todo sea del Canelo, ese es mi reto más grande”

Aunado a esto, el púgil mexicano señaló que uno de sus principales objetivos es hacer una fortuna en los negocios. Incluso, dijo que su interés está puesto en el sector de bienes raíces.

“Yo quiero ser un billonario en los negocios. No estudié, vengo de muy abajo pero me gusta aprender, me gusta saber muchas cosas. Yo me pudiera retirar y ya pudiera vivir tranquilo, pero me gusta lo que hago, el boxeo es mi vida, hasta que pueda voy a seguir aquí. Siempre he querido que el boxeo nada más sea un gusto, algo que me encante, no hacerlo por dinero”, indicó.

Derivado de sus inversiones, el púgil mexicano recibe cuatro o cinco millones de dólares cada tres meses (Foto: Captura de pantalla YouTube-Graham Bensinger)

Gracias a sus inversiones, aseguró, recibe de cuatro a cinco millones de dólares cada trimestre, por lo que no tendría problemas financieros si decidiera retirarse en este momento.

“No me gusta arriesgar todo el dinero, tienes que ser inteligente y poner un dinero en riesgo y decir ‘este es riesgo y pase lo que pase no cuento con él’. Cuando tu arriesgas algo, arriesgas para ganar. Arriesgas mucho para ganar mucho”

Por otra parte, Saúl Álvarez negó estar interesado en continuar trabajando en la industria del boxeo luego de terminar su carrera como deportista. “A mí no me gusta ver el boxeo, disfruto hacerlo yo, pero no soy una persona que diga ‘voy a ser promotor’ o seguir comentando el boxeo, no me nace hacerlo”, aseveró.

Saúl Álvarez negó estar interesado en continuar trabajando en la industria del boxeo luego de terminar su carrera como deportista (Foto: EFE)

El Canelo ha sabido llevar su carrera boxística por el camino que él considera el más conveniente, prueba de esto es cuando en 2020 decidió demandar a su promotora Golden Boy Promotions y a la transmisora DAZN a pesar de haber firmado un contrato de 11 peleas por 385 millones de dólares garantizados. Sin embargo, el púgil mexicano decidió buscar terminar el acuerdo debido a distintos factores monetarios y deportivos que consideraba inadecuados.

Finalmente, el pasado 6 de noviembre, su manager y entrenador Eddy Reynoso anunció que el boxeador había conseguido ser agente libre y liberarse del contrato.

Durante una serie de cápsulas del programa “In depth with Graham Bensinger”, el afamado campeón abrió las puertas de su mansión en Guadalajara, Jalisco a sus curiosos seguidores. La lujosa vivienda cuenta con un amplio recibidor decorada con tonalidades de amarillo, según declaró el púgil mexicano, siempre soñó con una propiedad con estas características, logro que atribuyó a su disciplina y sacrificio.

El afamado campeón abrió las puertas de su mansión en Guadalajara, Jalisco a sus curiosos seguidores (Foto: Captura de pantalla YouTube-Graham Bensinger)

No obstante, Álvarez decidió mudarse a San Diego, California, pues tiene planes de instalarse de manera permanente en Estados Unidos, país donde ha enfrentado todas sus peleas desde el 5 de mayo de 2012.

Una de las principales razones para cambiar su domicilio es la crisis inseguridad que atraviesa México, pues “el gobierno no se preocupa por eso”, señaló el boxeador.

“Por eso, yo ya no estoy aquí en México, porque es demasiada inseguridad. Y para mí y para mi familia, mucho más. Y el gobierno no se preocupa por eso, se preocupa por otras cosas. Creo que se deben preocupar un poco más por la seguridad de la gente y yo creo que poniendo una ley muy cab*na para el que roba, para el que secuestra, con eso se la pensarían más”

El próximo 8 de mayo, Canelo Álvarez se enfrentará a Billy Joe Saunders, campeón de la Organización Mundial del Boxeo (OMB).

