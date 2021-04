Del toque sutil en un fútbol-tenis con Jokic en la previa a protagonizar otro cruce con Curry: la noche de Campazzo en la derrota de Denver

*La actuación de Campazzo ante Golden State

No fue una noche fácil para los Denver Nuggets en una nueva jornada de la NBA. Más allá de la derrota por 118-97 ante los Golden State Warriors, el equipo perdió en el primer minuto del juego a Will Barton, uno de los titulares por una distensión en el isquiotibial derecho. Y si a eso le sumamos que no fue el mejor partido defensivo y en ataque para los dirigidos por Michael Malone, tener como rival al conjunto de Stephen Curry fue demasiado para los de Colorado.

Antes del inicio del partido, Facundo Campazzo participó de un duelo de fútbol-tenis ante la estrella del equipo, el serbio Nikola Jokic. En la antesala del vestuario, el gigante y el argentino utilizaron una pelota de básquet y una valla de protección que ofició como red. Con un compañero por lado, el base mostró sus dotes con el balón en sus pies, pero no ganó el punto que captó la cámara de la cuenta oficial de los Nuggets.

En relación al partido, Campazzo volvió a ser titular y jugó casi 32 minutos. El argentino no estuvo fino desde la larga distancia y terminó con un 1-7 en triples. Más allá de acabar el encuentro con 7 puntos y 4 asistencias, lo más atractivo de la velada para el base fue verlo una vez más intentando contener las destrezas ofensivas de Curry, que volvió a ser clave en el triunfo de los locales.

El duelo en el fútbol-tenis que protagonizaron Jokic y Campazzo antes del partido con Golden State

Como ya había sucedido en el duelo previo entre ambos, en el que el propio número 30 de los Warriors declaró que su cruce con el cordobés le permitió “sacar lo mejor de él”, Campazzo y Curry tuvieron varios duelos personales. El ex jugador del Real Madrid volvió a aplicar su marca áspera sobre el tres veces campeón de la NBA, que en algunas ocasiones padeció al base argentino. La muestra más clara de eso sucedió cuando restaban poco más de siete minutos en el tercer cuarto: con el duelo 65-63 para Golden State, Facundo siguió a Steph por toda la cancha hasta que provocó la pérdida de la pelota de su rival.

La revancha para Curry llegó en los minutos finales del último cuarto. Con una ventaja de 11 puntos (105-94), el base de Golden State le anotó un triple en la cara a Campazzo, que además cometió falta para el árbitro. Uno de los mejores tiradores en la historia de la liga fue el máximo goleador de su equipo y la figura en la victoria: terminó con 32 puntos (4-9 en triples) y 8 asistencias. Es más, 25 de esos puntos fueron anotados en la segunda mitad del juego que Golden State ganó por 64-47 ante un Denver que sintió la ausencia de Monte Morris y la lesión de Barton en el comienzo del partido.

En el equipo perdedor sobresalió Michael Porter Jr, que terminó con 26 puntos y 5 rebotes. Por su parte, Jokic no tuvo la mejor de sus noches y sólo aportó 19 tantos y 6 asistencias. En diálogo con la prensa de manera virtual, el coach Malone no puso excusas y fue tajante cuando analizó la derrota de su equipo, la número 21 de la temporada. “Creo que se está buscando decir que perdimos este juego debido a la lesión de Will (Barton). No pongamos esa excusa. Wil se lesionó, está herido y lo sentimos por él… Pero no hicimos nuestro trabajo esta noche”, sentenció.

Campazzo no estuvo fino en tiros de campo y terminó con un 1-8 (AFP)

Los Nuggets tendrán revancha pronto. Esta misma noche, como locales, recibirán a los Houston Rockets en el Ball Arena. Con récord de 38-21, el equipo de Campazzo se mantiene en la cuarta posición de la Conferencia del Oeste cuando restan sólo 13 partidos para el final de la fase regular de la mejor liga de básquet del mundo.

