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Museos gratis en sábado y tarifas bajas en estacionamientos, así buscan garantizar acceso a la cultura en CDMX

La propuesta fue presentada ante el Congreso capitalino y será evaluada

Imponente escultura monolítica gris de Tláloc frente al Museo Nacional de Antropología, rodeada de abundante vegetación y bajo un cielo azul
(Instituto Nacional de Antropología e Historia)
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El acceso gratuito a museos en sábado y la regulación de tarifas bajas en estacionamientos de zonas culturales son los ejes de dos iniciativas legislativas promovidas por diputados de Morena en el Congreso de la Ciudad de México para ampliar la entrada a espacios de cultura, educación y recreación.

De aprobarse, los visitantes nacionales y residentes extranjeros podrían acceder sin costo a museos, monumentos y zonas arqueológicas también los sábados y días festivos, mientras que las alcaldías tendrían criterios claros para ofrecer tarifas accesibles en estacionamientos próximos a estos espacios.

La propuesta presentada por Alberto Martínez Urincho busca modificar el Artículo 288 de la Ley Federal de Derechos, que actualmente sólo permite el acceso gratuito los domingos. La iniciativa señala: “Estarán exentos del pago de este derecho, los visitantes nacionales y extranjeros residentes en México que accedan a los museos, monumentos, sitios y zonas arqueológicas los días festivos, sábados y domingos”. El legislador sostiene que esta ampliación facilitará la visita a recintos históricos y permitirá que más familias, estudiantes y turistas disfruten de la oferta cultural de la capital.

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Las modificaciones a la Ley Federal de Derechos fueron turnadas a la Comisión de Derechos Culturales del Congreso capitalino. Si la comisión avala el dictamen, el pleno del Congreso de la Ciudad lo someterá a votación y, de ser aprobado, el dictamen pasará al Congreso de la Unión por tratarse de una ley federal.

El aprendizaje fuera del aula y el valor cívico

Durante la presentación, Martínez Urincho argumentó que “el propósito central de esta ampliación es facilitar el acceso a la cultura y la educación, promoviendo la visita a estos espacios que son tan vitales para la enseñanza histórica-cultural y el fortalecimiento de la identidad nacional”. Subrayó que la educación fuera del aula conecta la teoría académica con vivencias concretas y multisensoriales.

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El diputado añadió que el contacto directo con el patrimonio nacional fortalece valores de identidad colectiva y genera respeto hacia la cultura y la historia. Afirmó: “Las visitas a museos, monumentos y zonas arqueológicas contribuyen a la construcción de valores cívicos y sociales, promueven la empatía e interculturalidad, y refuerzan el tejido social”.

La Ciudad de México abre sus museos y espacios históricos en horario nocturno para una experiencia cultural única este 28 de enero.
La Ciudad de México abre sus museos y espacios históricos en horario nocturno para una experiencia cultural única este 28 de enero.

Tarifas accesibles en estacionamientos para zonas culturales

La segunda iniciativa, a cargo de la diputada Elizabeth Mateos Hernández, propone reformar la Ley Orgánica de Alcaldías para que el costo del estacionamiento en áreas culturales, turísticas o recreativas no sea una barrera para la población. La diputada explicó: “La regulación del estacionamiento se concibe como un componente de la política de movilidad y del acceso al espacio público, cuyo costo puede incidir de manera directa en la posibilidad real de que las personas participen en actividades culturales, recreativas y comunitarias, así como en el aprovechamiento del patrimonio urbano de la ciudad”.

El planteamiento establece que las autoridades locales deberán definir criterios claros para fijar tarifas razonables y acordes con las características de cada zona. “Esto permitirá favorecer el uso ordenado del espacio urbano y un entorno que incentive la permanencia, convivencia y desarrollo de la economía local”, remarcó la legisladora. Con tarifas asequibles, la propuesta busca evitar que el precio del estacionamiento excluya a personas de sectores medios y bajos de la experiencia cultural y recreativa.

La iniciativa de Elizabeth Mateos fue turnada a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de Alcaldías y Límites Territoriales para su análisis y dictamen.

Ambas propuestas convergen en la intención de que el acceso a la cultura no dependa de la capacidad económica y que la Ciudad de México fortalezca su perfil como capital incluyente, donde la educación, el arte y el patrimonio sean bienes públicos de uso cotidiano.

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