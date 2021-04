Cuál fue el especial detalle que “Canelo” Álvarez envió a Willson Contreras, jugador de la MLB

"Canelo" Álvarez le envió un mensaje de apoyo al beisbolista Willson Contreras (Video: twitter@beisbolplay

“Canelo” Álvarez es un fanático reconocido del béisbol, por lo que se tomó un tiempo para saludar y enviar un mensaje de apoyo a Willson Contreras, catcher de los Cachorros de Chicago en la MLB. Además, le deseó “todo el éxito del mundo” en la campaña de las mayores.

Asimismo, Willson Contreras publicó una fotografía de unos guantes que el equipo del pugilista mexicano le regaló y añadió un mensaje de agradecimiento: “Gracias por este gran detalle campeones. Dios los bendiga”, escribió el beisbolista.

Saúl Álvarez continúa concentrado en su preparación, de cara a su próxima pelea en el AT&T Stadium contra Billy Saunders. El boxeador tapatío dejó claro que no espera un rival sencillo y mucho menos una pelea sin dificultades: “Siempre vienen a ganarme y yo entreno para lo mejor. Es zurdo, es un peleador difícil porque se sabe mover muy bien, sabe boxear muy bien. Sabe contragolpear y tengo que estar muy atento, sobretodo en los primeros asaltos. Será una pelea muy complicada”, comentó en entrevista para ESPN.

Asimismo, Álvarez dejó claro su objetivo. Anunciando que su preparación ha sido completa para salir victorioso del cuadrilátero, espera el apoyo de su público y tiene la seguridad de llevarse el triunfo.

Willson Contreras publicó una foto y mensaje de agradecimiento al equipo de Canelo por los guantes que le enviaron (Foto: Instagram@willsoncontreras40)

“Me siento contento de traer todo de vuelta, más el boxeo, espero un apoyo de la afición, gritando ‘Canelo’. Voy a ganar sin duda, estoy entrenando al 100 por ciento, vine a ganar y es lo único que pasa por mi cabeza”, añadió.

El boxeador presumió estar en su mejor momento para presentarse en el estadio de los Vaqueros de Dallas en Texas. El enfrentamiento que promete ser un gran espectáculo, podrá ser contemplado por 40 mil aficionados.

“Me siento en mi mejor momento, tenía 13 meses sin pelear, aquí está la razón por la que en casi cinco meses voy a hacer tres peleas, me siento muy contento y listo para pelear, el boxeo es mi vida, estoy contento de estar activo”, comentó el mexicano.

Por otro lado, el pugilista no se quedó callado luego de las declaraciones de su rival , Billy Joe Saunders, quien hace unos días dijo que “tal vez la pelea ya está arreglada” y consideró que Canelo , ya tendría pactada su siguiente contienda contra Caleb Plant.

El mexicano continúa en su preparación para la pelea contra Saunders(Foto: Instagram/Canelo)

No obstante, el Canelo Álvarez consideró que el ingles ya está poniendo excusas antes de tiempo, aunque prefiere hacer caso omiso a las declaraciones de su rival y enfocarse en lo que será su contienda: “Medios de Inglaterra no pueden venir, porque no los dejan. Lo demás es hablar, son excusas. Está poniendo excusas antes de tiempo. Yo a lo mío, me voy a subir a ganar el 8 de mayo, a lo que yo quiero hacer”, aseguró el mexicano en entrevista con Fino Boxing.

Y es que el plan del Canelo es unificar los títulos supermedianos de la AMB, CMB, FIB y OMB, aunque deberá vencer primero a Saunders, quien ostenta este último campeonato, para después enfrentar a Caleb Plant.

El Canelo ha dejado claro que las críticas a su trabajo no le afectan, pues consideró que los comentarios negativos siempre van a existir, aunque será al final de su carrera cuando se tome una verdadera dimensión por sus logros conseguidos arriba del ring: “Al final de mi carrera mis logros dirán dónde estoy posicionado, pero yo quiero seguir haciendo historia. Estoy activo y siempre habrán críticas, pero ya cuando me retire se verá la rivalidad”, indicó.

