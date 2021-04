“Podría estar arreglada”: la advertencia de Billy Joe Saunders a Saúl “Canelo” Álvarez

A unas cuantas semanas de la pelea de Saúl “Canelo” Álvarez contra Billy Joe Saunders del próximo sábado 8 de mayo, el británico lanzó una crítica al combate que se llevará a cabo en el Estadio AT&T de Arlington, Texas, donde problematizó algunas cuestiones fuera del ring.

En una entrevista para el canal de YouTube iFL TV compartió algunas de las perspectivas que tiene sobre la carrera del “Canelo” y reconoció el nivel competitivo con el que llega; también detalló sobre su preparación para enfrentarlo.

Cuando se le cuestionó su opinión sobre las recientes declaraciones que dio Eddie Hearn sobre la posibilidad de que Álvarez compita por la unificación de las 168 libras este mismo año, Saunders lanzó un comentario provocador sobre la organización del evento y dijo que el combate podría estar arreglado para favorecer al mexicano.

Por otra parte, agregó que estas declaraciones del promotor deportivo, antes de que ocurra a combate, se prestan a malas interpretaciones tanto de los aficionados del boxeo y de la comunidad deportiva.

“(Eddie) ya está planeando lugares, cuando la gente hace otros planes antes de que éste se concrete se debe a ciertas cosas”, detalló el púgil inglés.

Además cuestionó el equipo de jueces que presenciarán el combate, el cual está conformado por referees de nacionalidad estadounidense y un mexicano. Saunders preguntó por qué no está contemplado algún juez de Reino Unido, dicho suceso podría generar preferencia para el tapatío.

Por último, Billy Joe apuntó que las condiciones en las que ocurrirá la pelea podría no ser pareja para ambos, aunque “Canelo” no ha mencionado nada al respecto, Saunders enfatizó en su defensa de estar distante de la polémica pero ha seguido de cerca el tema:

Aún no he llegado al fondo del asunto, pero quiero que alguien me explique, pero, de entrada, no es algo aceptable, no es una cancha pareja, ¿o sí? Seamos justos, he estado callado, pero no estoy ciego