Manchester United busca repatriar a Cristiano Ronaldo: la principal traba para su retorno a Inglaterra

¿Volverá Cristiano a defender los colores del United en Old Trafford?

Cualquier equipo del planeta sueña con tener en su plantel a Cristiano Ronaldo. El delantero marcó una época en el fútbol principalmente durante su paso por el Real Madrid y, luego de probar suerte en la Juventus, no vería con malos ojos el regresar al primer equipo que confió en él cuando todavía era una simple promesa en el Sporting Lisboa: el Manchester United.

Según el medio italiano Gazzetta dello Sport, representantes del cuadro inglés se habrían contactado con el agente de CR7 para demostrar su interés en repatriar al portugués y arrancar las negociaciones en busca de llegar a un acuerdo. Luego de quedar eliminado en octavos de final de la Champions League frente al Porto, el camino de Cristiano en la Vecchia Signora estaría terminado y buscaría nuevos horizontes.

Además, tampoco escasas chances de alcanzar el título de la Serie A ya que se ubica a 11 puntos del Inter con seis fechas restantes. Lo único que le queda por disputar es la final de la Copa Italia 2020-21 frente al Atalanta el 19 de mayo en el Estadio Olímpico de Roma donde buscará sumar una estrella más y acceder a la posibilidad de pelear la Supercopa frente al campeón de la liga italiana.

La tapa del 23 de abril de la Gazzetta dello Sport muestra a CR7 como principal protagonista

Desde Italia informan que por 30 millones de euros la Juventus estaría dispuesta a dejar ir a CR7. ¿La principal razón de semejante cifra? Se sacaría de encima un impresionante sueldo de 31 millones de euros anuales que tiene fecha de vencimiento en junio de 2022. Pero desde el Manchester United reconocen que Cristiano deberá rebajarse el salario a la mitad para recién aceptar sentarse a negociar.

Con David De Gea y Paul Pogba como los futbolistas mejor pagos del plantel de los Red Devils, el cuadro inglés no le molestará darle el mayor sueldo posible pero sin alcanzar las estratosféricas cifras que hoy maneja en Juventus. Ole Gunnar Solskjaer está encantado con la idea de fichar al portugués junto al plan de traer a su ex compañero del Real Madrid y campeón del mundo en 2018, Raphael Varane, a Old Trafford.

Pero desde Inglaterra saben que todavía es temprano para ilusionarse: desde las sombras, Florentino Pérez y la Casa Blanca esperan que se acerque la ventana de transferencias para analizar si es momento de volver a tener al 7 con la camiseta de la capital española. El delantero, quien anotó un total de 451 goles en 438 partidos con el Real Madrid, aguarda ofertas para analizar la posibilidad de pisar nuevamente el Santiago Bernabéu.

