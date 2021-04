El detrás de escena de la tensa pelea Bottas-Russell: el insulto vía radio, las críticas de Toto Wolff y la intervención de Hamilton

Los protagonistas de Mercedes hablaron tras el choque

El violento choque entre George Russell (Williams) y Valtteri Bottas (Mercedes) que se produjo en el GP de Emilia Romaña durante el la vuelta 32 del trazado de Imola sigue dando de qué hablar. A las reacciones de ambos pilotos tras el final de la carrera se le sumaron las declaraciones de Lewis Hamilton y el propio Toto Wolf, director de la Flecha Plateada.

En las imágenes de la transmisión se pudo ver cómo fue el accidente en medio de la disputa por el noveno puesto al llegar a la curva 1. Allí, el inglés perdió el control de su monoplaza al pisar la parte externa de la pista y golpeó de lleno al nórdico. Posteriormente y después de haberlo llamado “maldito idiota” por la radio (según informó el periódico Daily Mail), el hombre de Williams se dirigió hasta el monoplaza de su compañero y golpeó su casco en un gesto de disconformidad por lo que había sucedido.

Una vez en boxes la pelea continuó mediante declaraciones cruzadas. “Por las repeticiones que vi, siempre dejé espacio para que dos coches pasen, pero obviamente lo perdió y me golpeó. Ahí se acabó el juego”, explicó Bottas y agregó: “No sé de qué estaba hablando porque no podía escuchar nada, pero fue claramente su error. Así que no estaba contento con él. Pero es lo que hay”.

“Estoy bien, simplemente decepcionado. Al final, es un incidente desafortunado. Tienes derecho a defender tu posición. Pero a 330 km/h tienes que respetar la velocidad y las condiciones”, aseguró a través de las redes sociales el joven de 23 años

“Le pregunté si estaba tratando de matarnos a los dos. Vamos increíblemente rápido. Conocemos las condiciones”, comentó sobre el momento en el que se acercó al finlandés.

Choque entre Bottas y Russell en la F1

El enfrentamiento entre ambos pilotos recorrió las primeras planas de los medios especializados sobre todo por un detalle: George Russell es un firme candidato a ocupar una butaca en Mercedes en 2022 ya que es miembro del programa de jóvenes pilotos de la escudería desde el 2017.

De hecho, fue el director del equipo alemán, Toto Wolff, el que se refirió al tema: “Necesito hablar con ambos, porque dos no pelean si uno no quiere. George creo que arriesgó demasiado, pero Valtteri tuvo unas primeras 30 vueltas malas y no debería haber estado ahí”.

“No hubo un intercambio de palabras muy amistosas entre los dos. Le repito a George que si hace un buen trabajo puede estar en un Mercedes, pero si no lo hace puede acabar en la Renault Clio Cup. Hoy creo que estamos más cerca de la Renault Clio Cup”, sentenció

Así quedó el monoplaza de Valtteri Bottas (@F1)

Para finalizar, Wolff reconoció que Russell “tiene mucho que aprender” al considerar que “tiene que tener más conocimiento a la hora de moverse en pista, tiene que ver que delante hay un Mercedes y que la pista está mojada, conlleva un cierto riesgo adelantar en esas condiciones”.

Un día después del polémico enfrentamiento, el propio Russell utilizó sus redes sociales para pedir disculpas: “Habiendo tenido tiempo para reflexionar sobre lo que sucedió después, sé que debería haber manejado mejor toda la situación. Las emociones pueden subir en el calor del momento y ayer la mía me superó. Pido disculpas a Valtteri, a mi equipo y a todos los que se sintieron decepcionados por mis acciones.”

El posteo de George Russell en Instagram

“Eso no es lo que soy y espero más de mí mismo, ya que sé que los demás esperan más de mí. He aprendido algunas lecciones difíciles este fin de semana y saldré de esto como un mejor piloto y una mejor persona para la experiencia. Ahora estoy completamente enfocado en Portugal y una oportunidad de mostrar lo que realmente soy. Gracias por todos los mensajes, tanto positivos como negativos. Todos me ayudarán a crecer”, concluyó.

Ante ese mensaje, fue Lewis Hamilton, compañero de Bottas en Mercedes el que expresó su apoyo por la misma vía: “La fuerza proviene de la vulnerabilidad. Si no cometes el error, nunca podrás aprender la lección. Te respeto por asumir la responsabilidad. A lo siguiente”.





