El impresionante cambio que presumió Andy Ruiz previo a su combate contra Chris Arreola

Andy Ruiz Jr volverá a pelear en primero de mayo (Foto: AFP)

El boxeador mexicoamericano, Andy Ruiz, estará de regreso en el ring el próximo 1 de mayo al enfrentar a Chris Arreola. Andrés Ponce Ruiz Jr. , mejor conocido como Andy, volverá al cuadrilátero luego de su última presentación en diciembre de 2019, donde perdió contra Anthony Joshua, en Arabia Saudita.

El boxeador de ascendencia mexicana estuvo alejado de los reflectores, pero recientemente compartió algunos de sus logros que ha conseguido a título personal. Desde que se unió al equipo de Eddy Reinoso, entrenador de Saúl “Canelo” Álvarez, se notó un cambio físico considerable.

Por medio de sus redes sociales compartió cómo luce a dos semanas de medirse contra Arreola. Con un evidente cambio físico, Andy Ruiz Jr. Cuando se integró al Team Canelo, el púgil pesaba alrededor de 310 libras, que son 140 kilos.

Luego de perder sus títulos de campeón en la revancha contra Anthony Joshua dijo que entró en depresión por su físico (Foto: Reuters/Andrew Couldridge)

El objetivo que se propusieron fue el de llegar a las 255 libras, que son cerca de 115 kilos; hasta el momento ha perdido un aproximado de 30 libras, por lo que su técnica y condición física mejoraron, según detalló en las publicaciones en sus redes sociales.

Cuando se dio a conocer que el Destroyer entrenaría con el equipo de Eddy, sus seguidores apoyaron su idea y causó furor ver a dos boxeadores mexicanos juntos, entrenando en el mismo gimnasio. A finales de marzo detalló algunos de los aprendizajes que ha adquirido al estar con el equipo de Reinoso.

“Eddy me dio potencial y sólo me pidió ser disciplinado. Nunca había sentido que estaba comprometido al 100 con mi carrera como hasta ahora. Estoy rodeado de grandes campeones como Canelo, Óscar, Ryan que siempre me motivan. Es una bendición estar aprendiendo con Eddy todos los días”, reveló en la presentación de su pelea.

hasta el momento, Andy Ruiz Jr ha perdido un aproximado de 30 libras (Foto: AFP)

En mayo de 2020 Andy Jr. llegó al gimnasio de Álvarez donde han compartido el mismo espacio de entrenamiento. Todo su progreso lo fue relatando en redes sociales, además en su canal de YouTube relató qué lo llevó a realizar este cambio personal.

Luego de perder sus títulos de campeón en la revancha contra Anthony Joshua dijo que entró en depresión por su físico, por lo que emprendió acciones para mejorar personalmente y dentro de su profesión en el boxeo de los pesos pesados.

“Estaba deprimido. Estaba enojado conmigo mismo porque sabía que debería haber entrenado. Sabía que debería haberlo hecho mejor en mi última pelea. Pero ¿sabes qué?, nunca es demasiado tarde. Ahora es el momento. Ahora es el comienzo para ver al verdadero y al nuevo Andy Ruiz”, comentó para su canal de YouTube.

Aunque en la próxima pelea de Andy Ruiz no estará en juego ningún título, afirmó que él saldrá a ganarlo (Foto: AFP)

No solo el físico es lo que ha mejorado, sino que su mentalidad ha sido sometida a un arduo entrenamiento. Dentro de las exigencias de Eddy, destaca el tipo de pensamientos positivos que le pide a sus boxeadores, así lo detalló el mismo púgil con doble nacionalidad.

“Ha cambiado mucho mi mentalidad. Eddy me dijo que no puedo dar nada por sentado en este deporte. Hemos trabajado en muchas cosas. No puedo esperar más por presentarles al nuevo Andy Ruiz el 1 de mayo, porque estoy hoy mucho más motivado que antes”.

En uno de los últimos entrenamientos que se volvieron virales en redes fue cuando el campeón jalisciense le dio consejos al Destroyer para saber noquear a sus rivales. Por medio de redes, se observa como ambos deportistas tienen una conversación en el gimnasio y cómo “Canelo” le compartió algunos de los movimientos que él suele usar para buscar el nocaut en el cuadrilátero.

Aunque en la próxima pelea de Andy Ruiz no estará en juego ningún título, afirmó que él saldrá a ganarlo.

SEGUIR LEYENDO: