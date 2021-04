Violento choque, gestos provocativos y tenso cruce: la pelea entre Bottas y Russell que paralizó a la Fórmula 1

Choque entre Bottas y Russell en la F1

En el Gran Premio de Emilia Romaña, donde ganó Max Versteppen (Red Bull), hubo un serio incidente con el accidente entre George Russell (Williams) y Valtteri Bottas (Mercedes). Luego del hecho el inglés lo increpó al finlandés, que le hizo un gesto con el dedo. Por el choque, ambos autos quedaron muy dañados y en especial el del nórdico. Más tarde hubo un cruce de acusaciones entre ambos.

Fue en el giro 32 cuando Russell quiso superarlo a Bottas en un sector muy veloz y donde la pista es más angosta. El inglés pisó la parte externa de la pista, perdió adherencia y tocó al auto del finlandés. Sus coches se chocaron y terminaron con serios daños, en especial el del nórdico, que terminó muy molesto con el británico. Ambos pilotos no sufrieron consecuencias.

Luego del incidente, Russell se acercó al auto de Bottas, pero no para ver cómo estaba su colega si no para plantearle su disconformidad con lo ocurrido. Aunque desde la cámara a bordo del piloto de Williams se pudo ver que fue el responsable de lo ocurrido.

Para destacar en la imagen del coche del inglés fue cómo su rueda delantera izquierda golpea contra el Halo del coches del finlandés y fue otra prueba de que este elemento es muy seguro.

Por este hecho la carrera se neutralizó con bandera roja y estuvo más de 20 minutos detenida.

En los boxes, ambos pilotos también se cruzaron en sus declaraciones. “Pude verlo en la recta, luego me di cuenta de que se movía a la derecha”, explicó Bottas. “Por las repeticiones que vi, siempre dejé espacio para que dos coches pasen, pero obviamente lo perdió y me golpeó. Ahí se acabó el juego”, sentenció.

“No sé de qué estaba hablando porque no podía escuchar nada, pero fue claramente su error. Así que no estaba contento con él. Pero es lo que hay”, concluyó el de Mercedes al ser preguntado por su conversación con Russell en el lugar del accidente.

Russell, por su parte, en sus redes sociales aseguró que “estoy bien, simplemente decepcionado. Al final, es un incidente desafortunado. Tenés derecho a defender tu posición. Pero a 330 km/h tenés que respetar la velocidad y las condiciones. Destrozado por el equipo, se merecían más hoy”.

“Yo tenía el rebufo (N. de la R: cuando el auto que está detrás es más veloz porque el de adelante capta toda la entrada de aire y pierde velocidad) y el DRS, justo cuando salí (del rebufo) se movió muy ligeramente a la derecha”, apuntó Russell. “Es una defensa táctica que los pilotos en el pasado solían hacer. Hubo una maniobra de Verstappen en 2015 que generó un acuerdo de caballeros sobre que eso no debía hacerse porque es increíblemente peligroso”, aclaró en diálogo con Sky F1.

“En condiciones completamente secas habría estado bien, pero él me colocó en el sector húmedo y lo perdí (el control). Le pregunté si estaba tratando de matarnos a los dos. Vamos increíblemente rápido. Conocemos las condiciones”, disparó Russell.

Russell, a su vez, considera que, de haber sido otro piloto, Bottas no habría sido tan agresivo defendiendo la posición. “Desde su punto de vista no está luchando por nada. Un noveno para él no es nada y para nosotros lo es todo. No hay absolutamente ninguna razón para moverse así”, aseveró.

“Los dos somos hombres adultos. Tendremos una conversación y hablaremos de ello, obviamente dejaremos que el calor se haya extinguido un poco. Estoy seguro de que está molesto y frustrado conmigo como lo estoy yo con él. El más débil de los movimientos cuando vas a 330 km/h es en realidad algo bastante grande. No es sólo la velocidad, es la diferencia de velocidad y tal vez si yo fuera otro piloto no lo habría hecho”, concluyó.

La situación es particular porque Russell es piloto de Mercedes, pero está cedido a Williams. De hecho el año pasado fue compañero de Bottas en una de las carreras en Bahréin cuando reemplazó a Hamilton quien se ausentó por COVID-19. El panorama toma temperatura porque en aquella competencia el inglés lideró y demostró que pudo haber ganado con el auto del campeón. Y suena como posible reemplazante de Bottas para 2022 en la escudería alemana.

Sobre lo ocurrido, Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes, indicó que “George arriesgó demasiado y Valtteri nunca debió estar ahí...”

