Sofía Novello, novia de Valentino Rossi, denunció que sufrió abusos en las carreras de motociclismo: “Es difícil trabajar así”

Valentino Rossi y Francesca Soffia Novello en una foto publicada en Instagram

Mientras Valentino Rossi continúa afinando sus performance en el campeonato mundial de Moto GP 2021, en donde sólo consiguió 4 puntos en dos circuitos, su novia Francesa Sofia Novello le concedió una entrevista a la revista de cultura y moda Vanity Fair en la que reveló que sufrió abusos durante sus primeros pasos en el mundo del motociclismo.

La modelo de 27 años y el piloto de Yamaha se conocieron hace cuatro años, cuando ella todavía trabajaba dentro de los circuitos acompañando a los corredores al momento de presentarse ante los medios, entre otras tareas. Sin embargo, fue durante sus inicios cuando pasó por uno de los momentos más complicados de su carrera. “En realidad es un trabajo como muchos otros, una etapa de mi vida laboral de la que estoy orgullosa”, aseguró sobre aquel entonces.

Novello y Rossi oficializaron su relación hace cuatro años atrás

“A los 19 no es fácil trabajar con personas que miran tu trasero cuando pasas; y te tocan el trasero cuando tomas una foto. El de los motores es un ambiente machista. Tienes que despertar, no puedes estar siempre sonriente”, confesó la italiana.

“Tienes que aprender a ser respetada. Si lo dejas pasar y te muestras bonita y estúpida, estás acabada. Estoy a favor del poder femenino. Pero es parte del juego, puede suceder”, sentenció.

En diálogo con la revista en cuestión, Francesca también reconoció que el haber formado una pareja con el nueve veces campeón del mundo le abrió varias puertas a nivel laboral. “Si tienes a un hombre importante a tu lado, es casi inevitable. Pero me alegro de haber seguido trabajando, en la medida de lo posible, sin usar su nombre”, afirmó.

La modelo trabaja con su imagen como modelo e influencer

“Cuando nos juntamos, solo empezaron a buscarme porque era su novia. Me irritaba: hasta el día anterior por los mismos trabajos me buscaban solo por quien era”, agregó la modelo e influencer, además de asegurar que es algo que le molesta, “pero es la verdad: soy su novia ¿no? Piensa si dijeran que soy la amante de ‘X...’”.

“Ciertamente sin Valentino no habría alcanzado la popularidad que tengo hoy. Pero en mi carrera habría hecho las mismas cosas. Me hubiera costado más tiempo, pero las hubiera hecho”, consideró, antes de explicar que no tiene que demostrar nada a nadie: “Solo con el tiempo se manifiesta la inteligencia de uno”, sentenció.

La italiana tiene 27 años, 14 menos que el piloto de MotoGP que es considerado uno de los mejores de la historia de la disciplina. En julio del 2018 confirmaron su relación, aunque los rumores se habían desatado ya para diciembre del 2017. Durante esa época, Valentino había terminado su extenso vínculo con Linda Morselli, quien actualmente está en pareja con el piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso.

