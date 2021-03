Las razones por las que Gignac prefirió quedarse en México en lugar volver a Francia

Gignac con la camiseta de Tigres (Foto: Club Tigres)

André-Pierre Gignac llegó a Tigres en 2015 y, desde entonces, su corazón se ha inclinado por México, al grado de plantearse un futuro en territorio azteca. En su opinión, este país le ofrece una calidad de vida que Francia, su país de origen, no.

“Pedí la ciudadanía mexicana, pero todavía no tengo los papeles, los estoy esperando. Quiero ser igual que mis hijos, tienen la doble nacionalidad, son franco-mexicanos. Podría quedarme vivir en México, aquí es una calidad de vida que no puedo tener en Francia”, dijo el delantero de Tigres en entrevista con RMC.

El delantero francés aseguró que en estos momentos, no le resulta posible volver al Olympique como jugador para retirarse, ya que no lo necesitan. De hecho, poseen al jugador argentino Darío Benedetto, un delantero de calidad aunque no haya llegado al mejor momento del conjunto . “No, como jugador es imposible. Lo digo con toda sinceridad, no me necesitan. Juega Darío Benedetto, me gusta y tiene un pie derecho excepcional. El problema es que llegó en un momento en que Marsella está en una pendiente descendente”, comentó.

La figura más destacada de Tigres reveló que, previo a su estadía en territorio mexicano, rechazó a dos clubes importantes para firmar con el Marsella para de esa manera cumplir su sueño y el de toda su familia de jugar en dicho club.

André Pierre Gignac de Tigres controla el balón en una jugada ante Xolos de Tijuana. (Foto: Antonio Ojeda/EFE/ Archivo)

El francés recordó que, antes de su fichaje con el Marsella en 2010, procedía del Toulouse, donde recibió propuestas para abandonar la Ligue 1 y jugar en Inglaterra o España. Sin embargo, nunca dudo en unirse al Olympique. “Nací en Martigues, a 40 kilómetros de Marsella; toda mi infancia fui aficionado del Marsella, mi familia y todos eran hinchas . Era mi sueño aunque tienen que saber que tuve dos contratos en mis manos, era Marsella o Liverpool en 2010”, añadió. El francés dejó claro su cariño por Marsella y aunque el Liverpool era una tentadora oferta, el francés prefirió quedarse con el conjunto francés.

También habló sobre la oferta que recibió del Valencia e incluso recordó que Unai Emery, técnico en aquel entonces del conjunto español, le presentó un interesante proyecto deportivo, pero recalcó que su sueño era jugar con el Marsella.

“Antes de fichar por el OM, rechacé al Valencia y al Liverpool. El Valencia intentó convencerme enviándome un avión con un buen jamón. Te daban ganas de ir con un buen jamón ibérico, pero finalmente me negué. Fue en la época de Unai Emery con Jérémy Mathieu. Había venido y me había explicado todo su plan. Me negué. Luego, viene mi agente Jean-Christophe Cano viene y dice: ‘André, tienes Liverpool o Marsella’. Yo le respondí: ‘Puedes romper el contrato de Liverpool, vamos a Marsella”, señaló.

André-Pierre Gignac celebrando con el trofeo y sus compañeros de Tigres el título del torneo Clausura 2019 en México. Estadio Nou Camp, León (Foto: Henry Romero/REUTERS)

Por otro lado, el jugador de Tigres habló respecto a su retiro y no descartó llegar a dirigir a los de Nuevo León, cumpliendo con los procesos y tiempos debidos. “Sí, es una opción (ser director técnico). El plan es quedarme en Tigres después de retirarme y e ir subiendo escalones en el club, ir paso a paso”, aseguró el jugador.

Con la camiseta del equipo mexicano, ha sido campeón en los torneos Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017 y Clausura 2019. Además, ganó la Liga de Campeones de la Concacaf en 2020, y alcanzó el subcampeonato en el reciente Mundial de Clubes donde el equipo mexicano perdió la final ante Bayern Munich de Alemania.

