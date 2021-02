“¡El peor enemigo del mexicano es el mismo mexicano!”: el polémico mensaje de Gignac que provocó fuertes respuestas

Con 35 años de edad, sigue siendo un de los mejores jugadores de la Liga MX (Foto: Instagram/10apg)

Luego de llegar a la final del Mundial de Clubes de Qatar, algo que ningún otro equipo de Liga MX había logrado, la estrella de los Tigres de la UANL, André-Pierre Gignac, realizó este viernes una dura crítica a la afición mexicana de fútbol.

A través de su cuenta de Twitter, lamentó los comentarios negativos al conjunto universitario por parte de la usuarios y analistas profesionales en redes sociales tras ser claramente superados por el Bayern Múnich, el poderoso equipo de la Bundesliga de Alemania y que se quedó con la copa.

El delantero francés aseguró que ya se siente mexicano y que le dolieron las críticas, por lo que pidió cambiar la mentalidad.

¡El peor enemigo del mexicano es el mismo mexicano! ¡Sintiéndome mexicano me da tristeza! ¡Cambiemos el chip! ¡Todos hacia el mismo rumbo! ¡Crecemos juntos ante el mundo! Disfruten raza. ¡Prometo mejorar también! ¡Bendiciones para todos!

Y es que, a pesar de perder por la mínima diferencia y con un polémico gol por una presunta mano del atacante polaco Robert Lewandowski, los Tigres lucieron inoperantes y con muy pocas llegadas; incluso, el conjunto bávaro estuvo más cerca de hacer el segundo y tercero, que los felinos de empatar. Esto provocó un sinfín de descolocaciones y memes por cibernautas.

Uno de los analistas que expresó su mal sabor de boca por el actuar de Tigres en la final fue el polémico David Faitelson de la cadena ESPN, quien no tardó en responder fuertemente al mensaje de Gignac en una serie de Tweets.

(Gignac) dedícate a jugar al fútbol que lo haces muy bien. Deja que los AFICIONADOS mexicanos piensen y opinen lo que quieran. Por fortuna, México es un país con crítica y con libertad. Y si no podemos criticar temas tan simples y banales como el fútbol, imagínate que ‘jodido’

Agregó que el equipo regiomontano no entiende que para ser considerados como uno de los clubes grandes del país, deben de aceptar las críticas y exigencias y no solo abrazar la gloria.

Sin embargo, hubo otros colegas que respaldaron la postura del goleador, como fue el caso Paco Villa de TUDN, quien destacó la digna representación que hizo Gignac y los Tigres de la Liga MX en dicho certamen:

Gignac dio un gran mundial. Y en general, lo dio Tigres. Lo reitero, deben de sentirse muy orgullosos por lo que hicieron. Representaron a su Club, a la Liga y a su afición de manera tremenda. Pero sí, hay un sector que lleva años tirando basura a todo lo que sea Liga MX

Y otros, como el conductor de ESPN, Mauricio Pedroza, mencionaron que el futbolista no debe caer en ese tipo de provocaciones que se dan en redes sociales. “Tú no, Gignac, tú no. Eres mucho más inteligente como para recurrir a esa esquinita. Que no se nos caiga el ídolo” , publicó.

Cabe mencionar que el atacante de 35 años se adjudicó el Balón de Plata del Mundial de Clubes ya que terminó el torneo con tres anotaciones, superando los dos de Robert Lewandowski.

André-Pierre resaltó en este torneo porque en el primer encuentro de los felinos, que fue contra el Ulsan Hyundai de Corea del Sur, logró las dos anotaciones que le dieron la victoria por 2-1 al conjunto de la ciudad Monterrey para avanzar a la siguiente ronda. El francés destacó en las semifinales contra el Palmeiras de Brasil, campeón de la Copa Libertadores, pues consiguió el gol con el que avanzaron a la final.

Con esas anotaciones, Gignac se quedó a dos goles de César “Chelito” Delgado (Rayados de Monterrey), quien se mantiene como el jugador de un club mexicano con más goles en un Mundial de Clubes

Tigres descansará las próximas horas y después regresará a sus entrenamientos de cara al partido que tendrán el próximo miércoles contra Cruz Azul, dentro de la sexta fecha del Torneo Guard1anes Clausura 2021.

