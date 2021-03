Facundo Campazzo aportó dos asistencias en un momento clave pero no pudo evitar una nueva caída de Denver

Asistencia de Campazzo para los Nuggets ante Pelicans

No fue una noche destacada la de Facundo Campazzo en el partido que Denver Nuggets disputó ante New Orleans Pelicans por una nueva jornada de la NBA. El equipo de Colorado cayó por 113 a 108 y el argentino no pudo repetir la actuación decisiva que había tenido hace tan solo unos días en la victoria de los dirigidos por Michael Malone ante Chicago Bulls.

Esta vez el base cordobés tuvo un discreto desempeño. Su planilla marcó 20 minutos en cancha, durante los cuales anotó dos puntos y dio un par de asistencias. La primera fue durante el primer cuarto para que Michael Porter Jr. concrete un triple y la restante fue un tiro largo en el segundo parcial para que Jamal Murray marque una canasta debajo del aro. Por esos momentos los Nuggets estaban arriba en el marcador y los aportes de Campazzo se mostraban decisivos para conservar la ventaja. Con el correr de los minutos, esa diferencia se diluyó y la derrota fue inevitable.

En el primer cuarto hubo varios cambios de líder en el marcador, de hecho, los locales consiguieron un parcial de 10-2 durante el cuarto, aunque al final terminó distanciándose el equipo local y concluyó con un resultado de 30-22. Después, en el segundo cuarto se produjo una remontada del equipo visitante, de hecho, el equipo consiguió un parcial durante este cuarto de 12-2 y marcó la máxima diferencia (siete puntos) al final del cuarto, el cual terminó con un resultado parcial de 21-36. Tras esto, los rivales acumularon un total de 51-58 puntos antes del descanso.

Denver cayó ante New Orleans Pelicans (Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports)

El tercer cuarto nuevamente tuvo alternancias en el marcador, el cual acabó con un resultado parcial de 29-25 (y un 80-83 global). Por último, el último cuarto de nuevo tuvo varios movimientos en el marcador y el cuarto concluyó con un resultado parcial de 28-30. Tras todo esto, el duelo finalizó con un resultado final de 108-113 para los visitantes.

Durante el partido, New Orleans Pelicans consiguió el triunfo gracias a los 30 puntos, ocho asistencias y seis rebotes de Brandon Ingram y los 30 puntos, una asistencia y seis rebotes de Zion Williamson. Los 29 puntos, 10 asistencias y 10 rebotes de Nikola Jokic y los 23 puntos, siete asistencias y tres rebotes de Jamal Murray no fueron suficientes para que Denver Nuggets ganase el partido.

En la próxima jornada de la NBA, Denver Nuggets medirá sus fuerzas con Orlando Magic en el Amway Center. Por su parte, New Orleans Pelicans se enfrentará a Los Angeles Lakers en el Smoothie King Center.