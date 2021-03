El coach de Denver Nuggets tuvo un gesto inesperado con Facundo Campazzo tras su brillante partido e hizo una divertida comparación

"Facu es un buen jugador": el gesto del entrenador de los Nuggets con Campazzo

Cada velada en la que Facundo Campazzo se presenta con los Denver Nuggets en la NBA, el jugador argentino toma más relevancia. El base cordobés tuvo otra gran noche en la victoria por 129-104 ante Charlotte Hornets, aportando 10 asistencias y 4 robos de balón, lo que generó los elogios de muchos de sus compañeros e incluso de su entrenador.

En la conferencia de prensa posterior al partido, Mike Malone se mostró muy contento con la actuación de Campazzo y lo llenó de elogios. Y hasta se animó a hacerlo en español. “Facu es un buen jugador. Tiene un gran corazón, defensa es increíble...”, dijo el coach en castellano.

Y tras ponderar la labor del jugador argentino en un idioma que no es el suyo, regresó al inglés para continuar con su respuesta y compararlo con una mosca: “Está siempre a tu alrededor ahí fastidiándote”.

Las mejores jugadas de Facu Campazzo en Denver vs Charlotte Hornets

“Por eso adoro a Facu. Él llega a cada juego y se plantea un desafío cada noche. Y se enfrentó a LaMelo Ball que no es un jugador fácil y que es posiblemente el jugador candidato a quedarse con el premio del Rookie del Año. Lo que me encanta de Facu es que él pone las responsabilidades sobre sus hombros, tiene esa dureza. Es uno de los jugadores a los que nadie quiere enfrentarse. Está siempre ahí, es persistente, es como una mosca, está siempre a tu alrededor ahí fastidiándote ”, profundizó Malone.

Por último, el entrenador de los Nuggets hizo hincapié en su satisfacción por tener a Facu Campazzo dentro de su equipo, por su aporte dentro de la cancha pero también fuera, con un mensaje especial para su ciudad natal: “Estoy encantado de que esté en el equipo, de que sea parte de nuestra familia. Y me gusta lo que brinda en el campo de juego cada noche. Imagino que toda Córdoba estará orgullosa de que esté aquí con nosotros en Denver.”

Facundo Campazzo dio 10 asistencias y robo cuatro balones en la victoria ante Charlotte Hornets (Foto: AP)

Los elogios de su entrenador no pasaron desapercibidos para un Facu Campazzo que dio su versión sobre los aspectos que destacó Malone, principalmente sobre los desafíos que asumen en cada partido que tiene en la NBA.

“Para mí es una gran prueba. Yo me voy con una cuenta pendiente cada partido si no doy el 100%. Da igual cómo juegue en ofensiva porque acá cualquier puede meter puntos. Me voy peor si no dí el 100% en defensa, si no me paso de rosca. Intento jugar cada partido como si fuera, no digo una final, pero ir por todo. También estoy haciendo lectura de mis rivales. Ver cómo juegan, sus virtudes, sus defectos, y eso ayuda mucho”, explicó el base cordobés.

