Cruz Azul consiguió su pase a liguilla tras su triunfo frente a Atlas

Jonathan "Cabecita" Rodríguez durante un partido con Cruz Azul en México. Estadio Azteca, Ciudad de México. 7 de noviembre de 2020. (Foto: Henry Romero/REUTERS)

Con doblete de “Cabecita” Rodríguez y otro tanto de Angulo, la máquina cementera logró llevarse el triunfo frente al conjunto rojinegro.

En el minuto 8 los celestes ya se imponían en el marcador, pues un error le costó demasiado caro al conjunto de Atlas. En un tiro libre a favor de la máquina, Angulo cabeceó cerca del punto penal y mandó el balón a lo más profundo de la red donde se encontraba el portero rojinegro, quien no pudo hacer nada al respecto.

La jugada fue revisada por el VAR, pues se reclamaba un supuesto fuera de lugar, sin embargo la autoridad del partido terminó validando la anotación.

Pese al gol, el conjunto tapatío no bajó los brazos y rápidamente empataron el encuentro. Al minuto 37, el peruano Anderson Santamaría se encontró con la pelota dentro del área y con un zapatazo venció al guardameta celeste, José de Jesús Corona para poner el marcador 1-1.

Sin embargo, muy pronto, la máquina recuperó ventaja, pues en el segundo tiempo el equipo siguió dominando el encuentro para encontrar el segundo gol del partido. Fue en el 66, cuando Jonathan el “Cabecita” Rodríguez bajó la pelota con el pecho y ante la salida del arquero Camilo Vargas pateó a segundo poste para poner el 2-1.

Jónathan Rodríguez, delantero de la máquina de Cruz Azul (Foto:Carlos Ramírez/EFE)

El conjunto dirigido por Juan Reynoso estaba dispuesto a no dar más ventaja a los rojinegros y liquidar el encuentro, consiguió el tercer gol del partido. En el minuto 78 , nuevamente “Cabecita” Rodríguez logró meterse entre el conjunto de Atlas y con un disparo cruzado doblegó al arquero Camilo Vargas. Con otro tanto, los celestes recuperaban su fuerza y confianza.

Ya cuando el encuentro estaba a punto de finalizar , el árbitro Isaac Rojas marcó penal por un empujón de el “Shaggy’”Martínez sobre Aldo Rocha. Fue entonces que el delantero Milton Caraglio tomó la pelota y cruzó su disparo para dejar el 3-2 final.

El artillero se convirtió en la segunda baja de Cruz Azul de cara al torneo Guard1anes 2021, luego de ser despedido por el club y oficializado por el Atlas, equipo al que llegó para quedarse por los próximos dos años y tras cinco semestres y 74 partidos defendiendo los colores de la Máquina Cementera.

Durante su presentación oficial con la plantilla de Jalisco, el delantero argentino reveló la verdad tras su salida de Cruz Azul y aseguró que fue la falta de minutos y de respaldo por el cuerpo técnico fue lo que terminó por llevarlo a decidir que quería buscar un nuevo destino futbolístico.

Milton Caraglio presentado con su nuevo conjunto, Atlas (Foto: Twitter/ @atlasfc)

“Arranqué con una lesión en enero, pandemia. Tener tan pocos minutos es complicado y me tocó muy pronto, estaba frustrado, pero siempre estuve apoyando hasta el último día que estuve en el club, no me gusta estar ahí cobrar y no jugar”, destacó el delantero sobre su paso por la Máquina durante 2020.

Además, el argentino defendió a sus excompañeros tras los dichos del directivo Víctor Manuel Velázquez, quien señaló después de las semifinales que los jugadores tenían mentalidad derrotista, mediocridad deportiva, y prometió que se despedirían de todos los futbolistas que jugaban para atrás cuando se ponían la playera de Cruz Azul.

“Todo eso me pareció una estupidez es la realidad. Ningún jugador saldrá a la cancha con esa mentalidad, son partidos de futbol y de todo se aprende. Hay que saber salir y no tener en la mente esas cosas”, destacó Caraglio.

El delantero, defendió los colores rojo y negro esta noche, aunque su conjunto no consiguió el triunfo, el jugador aportó con un tanto.

La “Máquina Celeste” de Cruz Azul, por su parte, igualó su mejor racha histórica de 10 victorias registradas en la temporada 1971-1972, llegó a 30 puntos en lo más alto de la tabla general, donde le sigue América con 28 unidades.

SEGUIR LEYENDO: