Por qué todas sus parejas le sacaron “tarjeta roja” y el día que Gallardo llegó llorando al entrenamiento: 10 frases de Mostaza Merlo

Basile, Ruggeri y Merlo protagonizaron una desopilante charla

Mostaza Merlo eligió siempre vivir solo. Alguna vez le confesó a Susana Giménez -en su living de TV- que fue porque nunca se enamoró. Pero pocas veces el entrenador que se convirtió en estatua se sintió en soledad. Siempre anduvo con la multitud de sus amigos. Sus momentos solitarios tienen que ver con encontrar sus espacios. Pero el último año con el brote del coronavirus, su día a día cambió abruptamente.

Uno de los principales temas que le consultaron a Mostaza fue cómo vivió el encierro durante el 2020. “Yo sufrí mucho la pandemia. Recién en agosto comencé a salir a hacer las compras. Si uno lo vivió solo, es duro. Encima de la cocina no entiendo nada, a mil metros estoy. ¡Brilla la cocina! No sé hacer nada”, reveló en el programa F90.

Y agregó sobre por qué está sin pareja: “La vida, tuve un montón de parejas pero me sacaron tarjeta roja. Tuve parejas importantes. La vida me llevó a eso. Tuve parejas buenas, pero me sacaron roja. Vas quedando, vas quedando y te van dejando. En una pareja importante, tuve amarilla y roja. Tenía cosas de Pablo Pérez”.

Mostaza Merlo reveló las cualidades que tenía Gallardo como futbolista

Más tarde, cuando se sumó Alfio Basile a la conversación, reveló más detalles del último amor del técnico. “Mostaza está fenómeno. ¡Y no sabés cómo baila! Está libre siempre, puedo decir cualquier cosa. No lo comprometo con ninguna mujer. Lo enganchó una chica que era divina del sur argentino y yo pienso que fue el amor de su vida”, reveló el Coco. Y Reinaldo volvió a aclarar: “Me sacó roja también”.

Por otro lado, recordó la época de Marcelo Gallardo como jugador de River y el día que arribó al predio de Ezeiza llorando luego de que le hayan robado en la parada de colectivo. “Cómo no me voy a acordar: le habían robado el reloj y plata mientras esperaba el micro. Después vino a Montecatini y jugó fenómeno”, rememoró Merlo.

Además, reconoció que le vio mucha personalidad al Muñeco como futbolista para que en la actualidad sea de los entrenadores más importantes. “En 2005 ya se veía que dentro del campo gritaba. Se notaba que iba a ser director técnico. Yo me tuve que ir por un problema que me llevo a la tumba. Me lo encontré en una fiesta de Clarín después de la Copa Sudamericana 2014, lo felicité y nada más. Le deseo lo mejor”, concluyó.

Mostaza durante su paso por River (Foto Baires)

OTRAS FRASES DE REINALDO MERLO:

• ¿Cambió el fútbol?: “Futbolísticamente cambió. Hay más ritmo, más intensidad, los jugadores se chocan más. Cambió la parte física y el ritmo futbolístico. Uno hoy tiene que adaptarse a los jugadores que tiene. Yo sé que a los futbolistas le gusta tener un turno largo y no doble turno”.

• ¿Quiere seguir dirigiendo?: “Yo no renuncié a dirigir. Pero si no te llaman, no podés dirigir. Yo dirigí hasta el 2019, es como la ley de la vida. Los dirigentes van llamando más jóvenes y encima no tengo representante. Manager no, me gusta estar con los jugadores en la cancha. No tengo pretensiones, yo dirigí a Douglas Haig. Extraño eso”.

• Su relación con Racing: “Estoy eternamente agradecido a la gente y a los jugadores de Racing que me sacaron campeón. Me dio la gloria como entrenador ese campeonato. La estatua es algo que simbólicamente es de todo el club. La hinchada fue muy importante”.

• Las cábalas de Mostaza: “Ahora no soy cabulero, ja. ¿Quién no es cabulero? No se dicen las costumbres. Los cuernitos eran cuando tenía un tiro libre en contra en el borde del área. Te agarraba Riquelme y te arruinaba”.

• Sobre el presente de Julio Falcioni: “Fenomenal lo de Julio, se lo merece. Es una victoria de él. Demostró que puede dirigir al máximo nivel”.

• La línea de cinco en el fútbol argentino: “Dicen que está de moda la línea de 5, que seis equipos la están usando. Tenía ese sistema Checoslovaquia en 1978 y después arrancó Bilardo con la línea de atrás. Ahora quieren ponerlo como moda. Y no me jodas con el tema de los drones”.

• Sobre los futbolistas apartados del plantel por una dirigencia: “Si no me dejan usar a un futbolista me tengo que ir. Yo lo necesito, siempre voy a bancar al jugador por sobre un dirigente. No se puede meter con mi grupo. Si permitis una vez, mañana te saca cuatro. A menos que el jugador me diga que no quiere jugar”.

• Miguel Ángel Russo: “Es un entrenador con mucha trayectoria. Se sorprendieron porque jugó con línea de tres contra River y ya la usó con Estudiantes cuando estuvo en la B. Jugaba Llop de líbero. Encima estuvo con Bilardo desde el 80′. Miguel sabe todos los sistemas”.

