El desopilante momento de Sergio Agüero al olvidar el nombre de San Martin y poner en duda el cruce de Los Andes: “Nadie lo vio”

Sergio Agüero hablando sobre San Martín y el cruce de Los Andes

Sergio Agüero ya se ha convertido en uno de los streamers más famosos del mundo. Su carisma le ha permitido traspasar la barrera del fútbol y en la actualidad millones de personas sintonizan sus canales en las redes sociales para divertirse con sus comentarios y opiniones. Este fin de semana, antes de que el Manchester City goleara 3-0 al Fulham y él convirtiese un gol, realizó una transmisión junto a su hijo, Benjamín, y un amigo que conoció en España, Ruben.

El delantero surgido de Independiente cuestionó la conjugación de verbos en español y le pidió a su invitado que explicase por qué algunas palabras en segunda persona del plural: “Vosotros podéis, ¿por qué podéis? le agregan el ‘eis’”. Al no encontrar una respuesta a su pregunta insistió en que ese tipo de aprendizajes se dan en el colegio y recordó a los próceres que él estudió de niño, aunque aquí quedó en offside.

“Nosotros estudiamos a Manuel Belgrano, al que cruzó con un caballo Los Andes, el famoso ese...”, comentó el Kun antes de quedarse en blanco al no recordar el nombre del general José de San Martín, y de inmediato puso a prueba a Ruben: “Vos sabías que uno... ¿quién fue? uno cruzó Los Andes con un caballo”. Pero la duda del español lo hizo tambalear aún más: “¿Era argentino?”, “Sí”, contestó seguro el Kun, pasando por alto que en 1778 aún no se había proclamado la independencia y el territorio formaba parte del Virreinato del Río de la Plata.

Su amigo desconocía la historia del histórico cruce que permitió la liberación de Chile y Perú, pero quedó en evidencia que Agüero tampoco la tenía demasiado clara: “Es muy difícil eh”, recalcó al señalar la travesía de San Martín, aunque siguió sin recordar su nombre: “Es groso, tiene una estatua”.

Si algo le faltaba a su clase de historia, el Kun aprovechó su confusión para poner en duda la hazaña del prócer: “El tema es que nadie lo vio, hay que ver si... porque yo puedo ir ahí, me saco una foto y cruzo en coche. Me pongo a posar con el caballo, me saco foto y puf, lo crucé. ¿En esa época cómo sabes?”. El delantero prosiguió con su teoría: Si ahora vos pensás, está Twitter, Instagram, Facebook, tenemos todo ahora. Si lo cruzó un caballo con un chabón, ¿no lo puede cruzar otro ahora? si lo cruzó uno es que se puede. ¿Quién va a cruzar, sabes el ofri?”.

Ignorando las evidencias e incluso desconociendo las travesías que existen hoy en día en la cordillera que permiten realizar el mismo camino que San Martín, el goleador del Manchester City y de la Selección se mantuvo firme en su postura, pero pudo sumar al menos un dato en su relato cuando un usuario de Twicht le aclaró la fecha de aquella epopeya: “Fue hace 200 años, ni nacimos”.

Agüero evitó en la transmisión volver a mencionar el cruce de Los Andes y tras algunas charlas triviales optó por seguir hablando de fútbol. Pese a las risas que generó aquel momento, el Kun no es el único futbolista que ha cuestionado a San Martin, ya que en 2018 Oscar Ruggeri, ex capitán de la Selección, también había declarado algo similar.

La clase de historia que le da Felipe Pigna a Ruggieri

En aquel entonces en el inicio del programa 90 minutos de Fox Sports, el conductor Sebastián Vignolo nombró al pasar la hazaña del prócer argentino a modo de ejemplo y fue interrumpido por el campeón del mundo en 1986, que afirmó que aquella acción era imposible. Minutos más tarde, la producción se puso en contacto con Felipe Pigna para que le explique el tema en cuestión al Cabezón.

“Lo que habla este muchacho, la verdad me convence un poquito más. Que me hablen estos acá, que me dicen, ‘La cruzó a caballo blanco’, después el otro me dice que fue en camilla. Ahora que me lo explique él de esta manera te convence más”, comentó el ex entrenador de Independiente y San Lorenzo, entre otros.

Sin embargo, pese a la clase dictada por Pigna, Ruggeri no terminó del todo convencido. “Lo felicito, lo escuché un montón de veces. No me sacó la duda, tendría que estar un poco más con él. Me gustaría encontrarme y que me cuente bien todo”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: