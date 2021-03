Christian Martinoli el polémico cronista que ha tenido problemas con el CONAPRED por su personalidad al micrófono

Christian Martinoli ha sido protagonista de diversas polémicas como comentarista deportivo (Foto: Captura de Pantalla)

Christian Martinoli, periodista y narrador deportivo de Azteca Deportes, es uno de los personajes más polémicos vinculados al fútbol fuera de la cancha. En los últimos años, ha consolidado un estilo de narración muy peculiar, aunque este no siempre es del agrado de los aficionados. Incluso, los comentarios vertidos a través del micrófono lo han puesto en el radar de las autoridades por discriminación.

Durante el desarrollo de la liguilla en el torneo Clausura 2011, Morelia y Cruz Azul se enfrentaron para conseguir uno de los boletos a la final. En un partido bastante accidentado, el cuadro capitalino fue eliminado de la competencia tras perder por tres goles a cero. Sin embargo la narración es recordada por los comentarios emitidos por el comentarista, mismos que fueron tachados de racistas.

Durante el juego, uno de los aficionados lanzó un proyectil al campo. Sin embargo, el objeto logró golpear al jugador cruzazulino Joao Rojas cuando se dispuso a cobrar un tiro de esquina. En ese momento, Martinoli reaccionó a la agresión y dijo que la persona agresora era “un animal, descerebrado, un verdadero aborigen”. De hecho, en los últimos minutos del encuentro, que finalizó con un conato de bronca, continuó haciendo comentarios agresivos.

La CONAPRED le ha señalado lo negativo de sus comentarios en diversas ocasiones (Foto: conapred.org.mx)

Casi al mismo tiempo que se desarrollaba el partido, usuarios de la red social Twitter hicieron ver su inconformidad con el discurso enunciado por Christian Martinoli al micrófono. La polémica creció de forma tan rápida que, incluso, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) emitió una invitación al diálogo con el periodista con la finalidad de sensibilizarlo en temas de discriminación.

Al respecto, en entrevista con Lorenza García de LatinUs el 7 de marzo de 2021, declaró que “Cometí un error, ofrecí disculpas en la televisión, en la radio y en la prensa escrita. Sin embargo, hubo gente que no le gustó lo que yo hice y me buscaron de una u otra manera, pues hacer más grande el show y me trajeron a la gente de la CONAPRED”, dijo.

En ese sentido, cuando lo citaron, las autoridades le mostraron una serie de quejas de la audiencia. Alguna de ellas recayó en un espacio radiofónico en el cual fue señalado por haber emitido comentarios ofensivos sobre las personas con capacidades diferentes. No obstante, se escudó diciendo que no había sido él quien emitió el mensaje, aunque tampoco aclaró el nombre del autor.

André Marín tuvo problemas con José Ramón Fernández, Rosique y Martinoli (Foto: Instagram@andremarinpuig)

“Evidentemente no soy yo, acabo de tener una hija y es algo en lo que menos me estaría burlando. Entonces, yo me burlo de muchas cosas pero sé hasta dónde es la línea, hasta dónde tengo que estirar la liga y yo en este tipo de situaciones no me meto ni me manejo”, aclaró.

Aunque es innegable la responsabilidad social de las personas que cuentan con la posibilidad de hacer llegar sus palabras a un público amplio, Martinoli aseguró que no puede ser ejemplo de nadie. De hecho, atribuye esa actuación a sus apariciones televisivas, aunque afirmó que al aire tratar de tener cuidado con temas como religión, sexualidad y de posicionamiento político.

De hecho, su peculiar concepción del periodismo deportivo y discurso lo llevó a tener conflictos con André Marín. Así lo aseguró el comentarista de Fox Sports en una entrevista con Javier Alarcón. Aunque también aceptó que la dupla formada por él y Luis García ha sido funcional y del gusto de algunas personas.

Debido a su personalidad como narrador, ha reconocido que, en caso de salir de su empresa actual, cuenta con pocas opciones para encontrar trabajo. Actualmente, cuenta con un contrato vigente hasta 2026, el cual estaría dispuesto a renovar en caso de contar con esa oportunidad. De hecho afirmó que no se ve trabajando en otro lado, aunque tampoco se observa en el puesto de jefe de información, el cual ha sido desempeñado por personajes como José Ramón Fernández, a quien considera como su maestro.

SEGUIR LEYENDO: