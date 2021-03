“Más que una agencia, somos familia”: Nicole Paredes, la representante que lucha por el trato digno de futbolistas en la Liga Femenil

Alison González es parte de la agencia de Player 12 (Foto: Twitter @miseleccionmx)

En el mundo del futbol donde juegan 11 contra 11, se le conoce como el jugador número 12 a los y las aficionadas que siempre están motivando a su equipo y que pierdan o ganen se incluyen dentro del resultado.

En el 2017 la Liga Femenil MX se convirtió en una realidad en México, desde ese momento cuatro equipos se han convertido en campeonas y cada vez hay más competitividad dentro de los clubes. Pero antes de iniciar a practicar futbol, muchas de las jugadoras comienzan viéndolo en la televisión o dentro del núcleo familiar, ya sea apoyando a sus hermanos y padres. Antes de ser futbolistas profesionales, siempre fueron aficionadas.

“Por eso es el nombre de Player Doce, quise hacer como un spanglish, porque por cosas mercadológicas sabemos que el inglés desgraciadamente jala más que el español, pero no quise dejarlo como Player Twelve porque si quiero que nunca se olvide que es una agencia 100% mexicana. Y por el hecho de que empezaran como aficionadas y ahorita ya son profesionales, es para que nunca olviden de vienen, que no despeguen los pies de la tierra”, mencionó para Infobae, la directora y fundadora de Player 12, Nicole Paredes.

Nicole Paredes directora de Player 12

Nicole Paredes es la fundadora de Player12, la primera agencia especializada en la representación de futbolistas profesionales en la Liga Femenil. Después de renunciar a su trabajo de marketing deportivo dedicado al futbol americano, inició el 27 de julio del 2020, donde en medio de una pandemia ha invitado a jugadoras de las principales ciudades de México a ser parte de su empresa.

Ha practicado este deporte durante toda su vida y gracias a ello obtuvo una beca deportiva durante la universidad. Su primer sueño era ser jugadora profesional, pero en la mercadotecnia encontró una forma de acercarse a su pasión y de ayudar a las futbolistas en su rendimiento personal y deportivo.

“Desde que empecé a estudiar la carrera de mercadotecnia deportiva, yo siempre tuve ese objetivo de hacer algo por el futbol femenil. Desde chiquita lo he practicado, lo veo, lo sigo, primero empezó como el sueño de ser futbolista profesional”, mencionó.

Nicole quien siempre estuvo inmersa en el futbol, comenzó a representar jugadoras en el 2017, la primera de ellas fue Casandra Cuevas, quien actualmente es parte del Club América. Se enfocó en la parte mental, pues considera que es la más importante. Desde ese momento creo la agencia con los valores y la filosofía de que la jugadora sea la que tenga la última decisión, que su decisión este por encima de cualquier marca, club, persona o cifra monetaria.

Nicole Paredes es fundadora y directora de Player 12 (Foto: Nicole Paredes)

“Que ellas siempre tengan esa atención personalizada y lo más importante, que es la parte humana, que las veamos como personas antes que como deportistas o como la estrella de su equipo. Que nos adentremos más al entorno de la jugadora, ganarnos la confianza. Y no ser solo una agencia para ellas, ser como una familia, porque muchas de ellas son foráneas”, declaró.

Actualmente en la agencia son un total de ocho personas: Guillermo Terán, encargado de gestión deportiva; Javier Martín, encargado de la representación desde España; Grecia Sánchez, en el manejo comercial; Jessica Zarate y Ximena Bracho, en comunicación; Karen Alva, psicología deportiva; Roberto Focal, entrenamiento personal; Karla Reséndiz y Diana Lleídas en fisioterapia deportiva.

Todos son parte de las distintas decisiones que se toman dentro de la agencia, desde la comunicación y el manejo de redes sociales, como el trato con las distintas marcas. Buscan que los patrocinios sean de productos que sus futbolistas consumen y conocen.

Las jugadoras que actualmente forman parte de su agencia son: Alison González de Atlas, Belén Cruz de Tigres, Liliana Rodríguez de Pumas, Aylin Aviléz de Rayadas, Alexia Villanueva de Santos, Casandra Cuevas, Ximena Ríos y Mónica Rodríguez del América.

Alison González es parte del equipo de Player 12 (Foto: Twitter/ @AtlasFCFemenil)

Nicole considera que es un gran reto trabajar en una industria que esta liderada por hombres, a pesar de ello, ha obtenido una buena respuesta por parte de todas las personas y nadie la ha cuestionado por el hecho de ser mujer.

“Tanto que hemos luchado porque tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades, creo que ya estamos haciendo el cambio. Y me doy cuenta porque muchos hombres me felicitan o me buscan para trabajar conmigo” mencionó.

