La cuenta pendiente de CDMX: una lista de feminicidios que quedaron impunes

Mujeres se preparan para colocar flores junto a los nombres de víctimas de feminicidio en México frente a las vallas colocadas rodeando el Palacio Nacional antes de una protesta por el Día Internacional de la Mujer, en Ciudad de México, México. 7 de marzo de 2021. REUTERS/Toya Sarno Jordan

Una mujer de 35 años fue encontrada sin vida el pasado viernes en el cuarto de azotea donde vivía, en la Colonia Condesa. Las autoridades dijeron que probablemente se trató de un feminicidio pero hasta el momento no han reportado ningún detenido.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, es preciso recordar una serie de casos lamentables de feminicidio ocurridos en Ciudad de México en los últimos años que, pese al tiempo y la atención mediática que recibieron algunos, no han podido ser resueltos por las autoridades capitalinas.

Cansadas de la creciente violencia en su contra, colectivos feministas en todo México, un país donde asesinan hasta 10 mujeres al día, exigieron un alto a las agresiones en uno de los peores países para ser mujer, según organismos internacionales, por los incesantes feminicidios, la inseguridad y la inequidad de género.

Areli fue atacada la madrugada del domingo 15 de septiembre (Foto: Especial)

Areli Mendoza fue asesinada en 2019 en la alcaldía Benito Juárez la madrugada del 15 de septiembre de 2019. Fue asesinada por su pareja, quien le clavó un cuchillo de cocina durante una reunión con amigos en sus propia casa.

La policía supo que sufría violencia física, psicológica y económica por parte de su pareja. Sus hijos llegaron a notar que su mamá solía tener moretones en los brazos e incluso en la cara.

Miguel y José Luis, cuñado de la víctima, son los principales sospechosos de su asesinato. Los dos fueron a declarar al Ministerio Público a pocas horas del crimen y dijeron que ella misma se había apuñalado, que perdió el control y se suicidó.

Tras los avances de las investigaciones se levantó una orden de aprehensión en su contra, pero nadie conoce su paradero.

Michel había participado un par de ocasiones en "Enamorándonos" (Instagram: miromero22)

A Nataly Michel Rodríguez la encontraron muerta a golpes estrangulada dentro de su departamento de la Venustiano Carranza, en abril de ese año.

Los vecinos del edifico dijeron que antes de que la hallaran muerta escucharon una discusión entre ella y su ex novio. Los peritos determinaron que había muerto por asfixia. hasta la fecha no ha habido ningún detenido. Su ex pareja, el probable responsable, se llama Luis Arturo y la fiscalía de feminicidios lo está buscando.

Nataly había vivido algunos meses con ese hombre, pero -de acuerdo con la fuente consultada por la revista- tenían una relación violenta, pues él la golpeaba.

A María Cristina la golpearon y mataron en su departamento de la Condesa en julio del mismo año. A Carla Peña, la vejaron y la mataron en diciembre, en la Álvaro Obregón. Las autoridades cuentan un video en el que aparece el asesino. Se ve su rostro y la forma en que llegó y se fue de la casa de su víctima. Pero de él no tienen ningún dato. No saben quién es, algún apodo o dato.

A Janet Ruby la estrangularon en enero del 2020 dentro de un hotel en la Cuauhtémoc. Era madre de cuatro hijos y se prostituía en calles de la colonia Guerrero y Buenavista, para mantenerlos

El sábado 25 de enero alrededor de las 10 de la noche entró al hotel con un cliente. Cuarenta y cinco minutos después un sujeto delgado, de aproximadamente 45 años de edad, que no ha sido identificado, le dijo a los empleados que se encontraban en la recepción que la mujer que había entrado con él terminaría de vestirse y luego saldría.

A Lucía Delgado la encontraron atada de pies y manos, con cinta alrededor del rostro, un papel dentro de la boca.

Todos estos casos tienen algo en común: los responsables siguen libres y en la impunidad. El equipo que encabeza la Fiscal de Feminicidios de CDMX, Sayuri Herrera Román, no ha podido realizar ninguna detención relacionada con estos casos.

En algunos las autoridades tienen identificados ya con nombre y apellido a los responsables. Por ejemplo, el caso de Areli Mendoza, incluso cuentan con un par de órdenes de aprehensión. Sin embargo, el personal de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad no ha logrado efectuar ninguna orden de arresto.

En el caso de Michel Rodriguez sospechaban de su novio. Decían que su muerte tenía relación con sus ligas con La Unión. Pero gasta ahora no tienen avance alguno para dar con el responsable.