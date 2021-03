“Hay más oportunidades de abrir los estadios”: presidente de la Liga MX aseguró que en próximas semanas más clubes recibirán aficionados

Personal del estadio Victoria de Aguascalientes, sanitiza las gradas antes del ingreso de los aficionados del Necaxa (Foto: Twitter/clubnecaxa)

Ante la reapertura para los aficionados de los estadios Jalisco (Atlas) y Akron (Chivas) en el área Metropolitana de Guadalajara, Mikel Arreola, presidente ejecutivo de la Liga MX, señaló que las puertas de más inmuebles se irán abriendo conforme vaya modificando el color del semáforo epidemiológico en sus respectivas entidades.

Sin embargo, en entrevista con la estación W Radio, aseguró que hoy en día “hay más oportunidades” de dejar entrar a los aficionados que durante el pasado torneo, por lo que trabajan en conjunto con las autoridades sanitarias de cada Estado donde hay un club de fútbol profesional.

El escenario ahora ya es distinto, ya hay 19 estados en semáforo amarillo (riesgo moderado de contagio) y la disposición que se emitió en junio el año pasado por la Secretaria de Salud permite que haya eventos a partir del permiso de la Federación local y del permiso específico de ese partido

Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX (Foto: Cuartoscuro)

Hasta ahora, Mazatlán FC, Necaxa y Juárez FC son los únicos clubes que han conseguido los permisos para abrir sus inmuebles entre la jornada 9 y 10. Además que Chivas tiene la autorización para contar con público en las gradas la jornada 11 contra América; mientras que Atlas esperará hasta abril.

Por su parte, Pachuca, León FC y Xolos también pueden hacer la solicitud, debido a que su estado está en el semáforo epidemiológico amarillo.

En un principio, ocho equipos se acercaron para abrir sus estadios y la Liga MX informó que deben de presentar sus protocolos y permisos para poder materializar ese deseo.

El estadio TSM Corona de Santos Laguna (Foto: Especial)

En este sentido, Santos Laguna ya avisó a las autoridades de su estado (Coahuila) y a la Liga MX sobre su intención de recibir público en su compromiso ante Necaxa, una vez que la entidad pasó a color amarillo.

El estadio TSM Corona tiene una capacidad para 30 mil aficionados, aunque la directiva estaría buscando un aforo de 12 mil para el compromiso contra los Rayos. La Liga MX permite abrir como máximo el 50 por ciento de la capacidad del estadio y Santos gestiona para tener al menos el 40 por ciento.

Des esta manera, podría ser el quinto equipo del torneo mexicano que recibe público en sus gradas.

Desmiente la Liga MX busque adquirir vacunas contra el COVID-19

Una enfermera prepara una dosis de la vacuna contra la covid de la farmacéutica china Sinovac (Foto: EFE)

En los últimos días corrió la noticia de que dueños de equipos de la Liga MX habrían pedido una cierta cantidad de vacunas para los futbolistas de Primera División, pero ante el proceso natural que está llevando el país, Arriola salió a acabar con los rumores.

Simplemente hay que decir que lo que hicimos en la Liga fue un estudio del mercado y que en este momento los privados no pueden adquirir vacunas

Cabe mencionar que Amaury Vergara, presidente de las Chivas del Guadalajara, declaró en días pasados que al interior del equipo estaban buscando los suministros contra el Coronavirus.

Amaury Vergara, presidente de Chivas de Guadalajara (Foto: Captura de pantalla)

“Ha habido discusiones respecto a las posibilidades de cómo podríamos nosotros, desde la Liga Mx y los dueños de los equipos, buscar adquirir un número aproximado de 5,000 vacunas, si no me equivoco. Con ellas se pensaba en vacunar a toda la gente de los clubes, a todos los jugadores de todas las categorías e, incluso, a familiares de los jugadores”

Ante estas declaraciones, Arriola explicó que de nada sirve vacunar nada más a Chivas: “Debemos hacerlo todos en conjunto, si no, no tiene caso. Si existe una oportunidad y esto es permitido por el gobierno, por supuesto que levantaremos la mano. Si no, esperaremos al turno que nos toque y a los turnos que el plan de vacunación nos determine conforme se están llevando a cabo”, puntualizó.





