Cristiano Ronaldo le confesó al luchador Khabib cuál es su mayor miedo sobre su hijo

Cristiano Ronaldo junto a su hijo Cristiano Jr.

Cristiano Ronaldo y Khabib Nurmagomedov parecen haber creado una sólida amistad que se gestó gracias al deporte. El campeón de UFC, aficionado al fútbol en general, viajó a Italia hace tiempo para ver a la Juventus y se tomó una fotografía con el portugués, quien le obsequió su camiseta. Desde entonces, no han perdido contacto y según contó el ruso esta semana suelen hablarse a diario.

“Hablamos muchas veces, casi todos los días, pero cuando nos conocimos tuvimos una conversación sobre de dónde sacamos nuestra motivación”, comentó en diálogo con el youtuber ruso KraSava. “Me dijo que quiere que su hijo sea su sucesor. Cuando Cristiano era un niño, solo podía soñar con tener un simple par de botas. Pero su hijo lo tiene todo”, agregó.

El peleador que en octubre de 2020 derrotó al estadounidense Justin Gaethje con una impactante sumisión en el segundo asalto, para defender con éxito su corona de peso ligero y estirar su invicto a 29-0, reveló que el goleador luso sufre por su hijo mayor: “Teme que su hijo no sienta la misma hambre, la misma voluntad. La gente se guía por esa voluntad. Siente el deseo de lograr cosas. Cuando tienes todo, es difícil encontrar la motivación adecuada. Cuando me dijo eso, no voy a decir que me sorprendió, pero disfruté escuchándolo. Me di cuenta de que es una persona que no se contenta con uno, dos o tres títulos”.

Khabib es uno de los mejores luchadores de UFC de todos los tiempos (Reuters)

Cristiano Ronaldo tiene cuatro hijos, uno de ellos, a quien bautizó con su mismo nombre, tiene 10 años y parece haber heredado su dotes. Tanto es así que el pequeño forma parte de un equipo de su categoría en la Juventus y se entrena a diario para ser como su padre, aunque esto suene imposible si se tiene en cuenta todo lo que ha logrado CR7.

En la charla con el youtuber, Khabib señaló que su amigo “recientemente ganó su trigésimo título, es el mejor anotador de todos los tiempos” y adelantó que no cree que cambie de equipo: “Creo que seguirá ahí durante dos o tres temporadas más”.

Khabib Nurmagomedov se alejó de los octágonos tras vencer a Justin Gaethje, con la racha de imbatibilidad más larga en las MMA y con un invicto profesional de 29 peleas. Pero los fanáticos empiezan a ilusionarse con verlo otra vez en los octágonos, sobre todo después de su reunión con Dana White, el presidente de la UFC.

El luchador de 32 años, quien decidió retirarse por la muerte de su padre –falleció por COVID-19 y él quiere estar con su mamá–, se reunió con la máxima autoridad de la empresa líder de la artes marciales mixtas en enero de este año y el encuentro fue positivo. “Khabib siente que ha logrado todo en la división. Me comentó: ‘Veré todas las peleas en UFC 257 y si alguno de los estelares o co-estelares hacen algo espectacular, volveré a pelear con alguno de ellos’”, detalló el presidente de la compañía durante el ‘Fight Island 7′.

Habrá que ver si encuentra la motivación necesaria, como suele hacerlo Cristiano Ronaldo, para volver a ponerse los guantes y pelear en la jaula para el placer de sus fans y de todos los seguidores de las artes marciales mixtas.

