Georgina Rodríguez habló sobre su relación con Cristiano Ronaldo: qué tiene prohibido hacer el portugués y el gran misterio que esconden

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo están juntos desde 2016 y en 2017 tuvieron a Alana MARTINA (Reuters)

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez conforman una de las parejas más famosas de Europa y pese a que los flashes suelen estar sobre ellos, se las han arreglado para escaparle a los escándalos y la filtración de información delicada. Mientras que el jugador de la Juventus no suele brindar entrevistas profundas acerca de su vida personal, sí lo hace la modelo que lo acompaña desde 2016, quien este fin de semana fue la estrella de la revista italiana Sportweek.

Con una sesión de fotos como excusa, la joven española nacida en Argentina se mostró muy feliz por lo que es su día a día junto a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, aunque aclaró que en la mansión en la que viven él debe evitar hacerse cargo de las tareas domésticas. “Él no cocina. Después de entrenar toda la mañana, se merece encontrar un buen plato de comida caliente preparado con cariño en la mesa. Tenemos un chef y yo a veces cocino”.

Vale mencionar la estricta dieta que lleva adelante Cristiano Ronaldo para poder seguir físicamente apto para la alta competencia. Es que el atacante puede comer hasta seis veces por día: la clave está en las porciones y en el contenido de las mismas, según reveló el sitio The Sun a mediados de 2020. Como desayuno suele ingerir fiambres (jamón y queso) y yogurt bajas calorías. En el primer almuerzo (a media mañana), suele apelar al pollo con vegetales. Para CR7, el pollo es “mágico”. ¿La causa? Su alto contenido de proteínas y bajo contenido de grasa.

El segundo almuerzo puede consistir en pescado, que puede repetir una o dos veces en la jornada. Atún, pez espada o bacalao, sus preferidos, especialmente e, balacao la brasa: una mezcla de estofado, cebollas, papas en rodajas finas y huevos revueltos. En algún momento de la jornada intercala un snack, con tostadas y frutas. Y por la noche, cierra con un trozo de carne, en general acompañado por ensalada.

Por la pandemia la familia se instaló en Portugal, aunque Cristiano pasa la mayor parte de su semana en Turín (Europa Press)

Georgina Rodríguez explicó también que debido a los cuidados que su pareja lleva adelante, no puede encargarse de algunas tareas: ”Y cambiar una bombilla de luz en nuestra casa es imposible, tenemos techos tan altos. Si fueras Cristiano Ronaldo, ¿cambiarías una bombilla a casi 20 pies del suelo?. Mejor no. Cuídate y dedícate a ser el mejor en lo que haces. Yo me ocuparé del resto. Hago que todo salga bien. Me gusta cuidar mi hogar y mi familia“.

La madre de Alana Martina, quien también se encarga de criar a los otros tres hijos del ex artillero del Real Madrid, explicó que ella imita al jugador en sus cuidados físicos y eso la ayuda a mantener su figura: “Compartimos el gimnasio porque solo tenemos uno en la casa. He aprendido mucho de él. Me ayuda, me enseña y me motiva. Al final eres el reflejo de lo que ves, y yo lo veo. Aunque ya era una mujer sana y deportista, hoy y gracias a él me siento aún mejor. Al principio me daba vergüenza entrenar junto a él, es Cristiano Ronaldo al fin y al cabo. Pero luego todo cambió. El es mi inspiración”.

Más allá de estas declaraciones, la relación amorosa entre ambos esconde un gran misterio. En noviembre de 2019, la revista italiana Novella 2000 publicó que se habían casado en Marruecos durante un viaje que se le escondió a la prensa, aunque esto fue desmentido tiempo después por fuentes cercanas a la familia que optaron por el anonimato.

Sin embargo, en un posteo reciente e incluso en esta entrevista, Georgina Rodríguez se ha referido a CR7 como su marido: “Cristiano es un súper papá y el mejor esposo con el que podría soñar”, dijo a Sportweek, pese a no ser consultada sobre el asunto. A su vez, en su cuenta de Instagram hace algunas semanas subió un posteo en las historias utilizando ropa del portugués y escribió: “Cuando le quitas la chaqueta a tu marido”.

Si bien en sus manos nunca se vieron anillos de compromiso, las pistas sobran y el misterio continúa. ¿Se han casado en secreto Cristiano y Geogrina?

